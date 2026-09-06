Νετανιάχου: Το τέλος του ιρανικού καθεστώτος πλησιάζει, θα ολοκληρώσουμε την αποστολή μας

Το καθεστώς είναι αδύναμο, παλεύει για τη ζωή του, κλονίζεται, ανέφερε, προειδοποιώντας πως σε περίπτωση που η Τεχεράνη κάνει το λάθος να επιτεθεί στο Ισραήλ, θα υποστεί ένα πλήγμα «που δεν μπορεί καν να φανταστεί»