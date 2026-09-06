Νέα εμφάνιση για τον Τραμπ: Η αλλαγή στα μαλλιά του που έγινε viral, δείτε φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Μαλλιά

Νέα εμφάνιση για τον Τραμπ: Η αλλαγή στα μαλλιά του που έγινε viral, δείτε φωτογραφίες

Μπορεί η αλλαγή να μην ήταν ριζική, ωστόσο ήταν αρκετή για να προκαλέσει πλήθος σχολίων στο διαδίκτυο

Νέα εμφάνιση για τον Τραμπ: Η αλλαγή στα μαλλιά του που έγινε viral, δείτε φωτογραφίες
6 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως αποφάσισε να αλλάξει την εμφάνισή του, αφήνοντας στην άκρη ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά του: τo ξανθό χρώμα στα μαλλιά του, που έχει γίνει εδώ και χρόνια το προσωπικό του «σήμα κατατεθέν».

Αυτή τη φορά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φωτογραφήθηκε με αισθητά πιο σκούρα μαλλιά, με την απόχρωση να θυμίζει περισσότερο καστανό παρά το γνωστό ξανθό. Η αλλαγή έγινε αντιληπτή την Παρασκευή, λίγο μετά την προσγείωση του Air Force One, όταν ο Τραμπ κατευθυνόταν προς το γήπεδο γκολφ του στο Νιου Τζέρσεϊ.

Μπορεί η αλλαγή να μην ήταν ριζική, ωστόσο ήταν αρκετή για να προκαλέσει πλήθος σχολίων στο διαδίκτυο. «Φαίνεται σαν αυτά τα μαλλιά να είναι έτοιμα να φύγουν από το κεφάλι του ανά πάσα στιγμή», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης στην πλατφόρμα Χ. «Τι στο καλό συμβαίνει με τα μαλλιά του Τραμπ;» σχολίασε ένας άλλος για τη νέα εμφάνιση Τραμπ.

Δείτε φωτογραφίες:

Νέα εμφάνιση για τον Τραμπ: Η αλλαγή στα μαλλιά του που έγινε viral, δείτε φωτογραφίες
Νέα εμφάνιση για τον Τραμπ: Η αλλαγή στα μαλλιά του που έγινε viral, δείτε φωτογραφίες
Νέα εμφάνιση για τον Τραμπ: Η αλλαγή στα μαλλιά του που έγινε viral, δείτε φωτογραφίες
Νέα εμφάνιση για τον Τραμπ: Η αλλαγή στα μαλλιά του που έγινε viral, δείτε φωτογραφίες

Την επόμενη ημέρα, πάντως, ο Τραμπ εμφανίστηκε ξανά φορώντας το γνωστό κόκκινο καπέλο με το σύνθημα «Make America Great Again», κρύβοντας σε μεγάλο βαθμό τη νέα απόχρωση των μαλλιών του.
6 ΣΧΟΛΙΑ

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