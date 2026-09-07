Πάνω από 300 νεκροί στις μάχες της κυβέρνησης της Υεμένης με τους Χούθι

Χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν τις εστίες τους - Αγώνας για τον έλεγχο του Μπαμπ ελ Μάντεμπ





Στην πάμφτωχη χώρα όπου οι φλόγες του πολέμου αναζωπυρώθηκαν τον Ιούλιο, με φόντο την ευρύτερη περιφερειακή ανάφλεξη, οι αντάρτες εξαπέλυσαν την περασμένη Πέμπτη νέα επίθεση, με προφανή στόχο να προελάσουν σε τομείς γύρω από το στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ.







Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν εσωτερικά εκτοπισμένους να φτάνουν στις καρότσες ημιφορτηγών, κάποιοι με κουβέρτες και προσωπικά τους είδη, και να αρχίζουν να στήνουν σκηνές σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, εκτεθειμένοι στον ήλιο και την αποπνικτική ζέστη.



«Πήραμε τα παιδιά μας και φύγαμε χωρίς καν να προλάβουμε να βάλουμε παπούτσια», αφηγήθηκε η Ράουντα Χασάν, εκτοπισμένη από τη Μακμπάνα, προσθέτοντας πως άφησαν πίσω εκτρεφόμενα ζώα και ατομικά είδη εξαιτίας των πυρών.







«Παγιδευμένοι και πεινασμένοι» «Ορισμένοι τραυματίστηκαν, άλλοι σκοτώθηκαν, τους είδαμε πεσμένους κάτω, αλλά δεν μπορέσαμε να βοηθήσουμε κανέναν», είπε η Νίμα Σάιφ, που έφυγε από τη Τζάμπαλ Χαμπάσι. «Τώρα, έχουμε παγιδευτεί εδώ, πεινασμένοι, χωρίς τίποτα να φάμε».



Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ, κάπου 1.790 νοικοκυριά αναγκάστηκαν από την Παρασκευή να φύγουν εξαιτίας των «εντατικών βομβαρδισμών και μαχών».



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Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες τόνιζε την Παρασκευή ότι «είμαστε βαθιά ανήσυχοι για τις στρατιωτικές συγκρούσεις σε εξέλιξη», προειδοποιώντας εναντίον των «καταστροφικών συνεπειών, πολιτικών, οικονομικών και από την άποψη της ασφάλειας, για την Υεμένη και τον πληθυσμό της».



Μόνο από το Σάββατο το μεσημέρι ως Κυριακή το πρωί, οι μάχες είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πάνω από 140 άνθρωποι.



Δυο αξιωματικοί των δυνάμεων που ορκίζονται πίστη στην κυβέρνηση έκαναν λόγο για 84 θανάτους στις τάξεις τους, κυρίως σε επιθέσεις με ρουκέτες, ενώ τέσσερις πηγές του AFP στο κίνημα Ανσαραλά έκαναν λόγο για 57 αντάρτες νεκρούς.



Εχθροπραξίες ανάμεσα σε δυνάμεις προσκείμενες στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση και μαχητές του κινήματος Ανσαραλά --γνωστού επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι -- στη νοτιοδυτική Υεμένη είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από 300 άνθρωποι τις τελευταίες ημέρες και πέταξαν στον δρόμο εκατοντάδες οικογένειες.Στην πάμφτωχη χώρα όπου οι φλόγες του πολέμου αναζωπυρώθηκαν τον Ιούλιο, με φόντο την ευρύτερη περιφερειακή ανάφλεξη, οι αντάρτες εξαπέλυσαν την περασμένη Πέμπτη νέα επίθεση, με προφανή στόχο να προελάσουν σε τομείς γύρω από το στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ.Οικογένειες τράπηκαν σε φυγή το σαββατοκύριακο για να σωθούν από τις μάχες· βρήκαν καταφύγιο σε καταυλισμό για εκτοπισμένους στην περιοχή της Τάιζ.Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν εσωτερικά εκτοπισμένους να φτάνουν στις καρότσες ημιφορτηγών, κάποιοι με κουβέρτες και προσωπικά τους είδη, και να αρχίζουν να στήνουν σκηνές σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, εκτεθειμένοι στον ήλιο και την αποπνικτική ζέστη.«Πήραμε τα παιδιά μας και φύγαμε χωρίς καν να προλάβουμε να βάλουμε παπούτσια», αφηγήθηκε η Ράουντα Χασάν, εκτοπισμένη από τη Μακμπάνα, προσθέτοντας πως άφησαν πίσω εκτρεφόμενα ζώα και ατομικά είδη εξαιτίας των πυρών.«Μας έριχναν από παντού, ήμασταν περικυκλωμένοι απ’ όλες τις πλευρές», εξήγησε.«Ορισμένοι τραυματίστηκαν, άλλοι σκοτώθηκαν, τους είδαμε πεσμένους κάτω, αλλά δεν μπορέσαμε να βοηθήσουμε κανέναν», είπε η Νίμα Σάιφ, που έφυγε από τη Τζάμπαλ Χαμπάσι. «Τώρα, έχουμε παγιδευτεί εδώ, πεινασμένοι, χωρίς τίποτα να φάμε».Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ, κάπου 1.790 νοικοκυριά αναγκάστηκαν από την Παρασκευή να φύγουν εξαιτίας των «εντατικών βομβαρδισμών και μαχών».Η κατάσταση είχε αποτέλεσμα την εσπευσμένη απομάκρυνση από την περιοχή ήδη εκτοπισμένων, «δευτερογενείς εκτοπίσεις μεγάλης κλίμακας».Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες τόνιζε την Παρασκευή ότι «είμαστε βαθιά ανήσυχοι για τις στρατιωτικές συγκρούσεις σε εξέλιξη», προειδοποιώντας εναντίον των «καταστροφικών συνεπειών, πολιτικών, οικονομικών και από την άποψη της ασφάλειας, για την Υεμένη και τον πληθυσμό της».Μόνο από το Σάββατο το μεσημέρι ως Κυριακή το πρωί, οι μάχες είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πάνω από 140 άνθρωποι.Δυο αξιωματικοί των δυνάμεων που ορκίζονται πίστη στην κυβέρνηση έκαναν λόγο για 84 θανάτους στις τάξεις τους, κυρίως σε επιθέσεις με ρουκέτες, ενώ τέσσερις πηγές του AFP στο κίνημα Ανσαραλά έκαναν λόγο για 57 αντάρτες νεκρούς.

Η ένταση των εχθροπραξιών πλέον έχει μειωθεί, σύμφωνα με αξιωματούχο της κυβέρνησης που αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα, με έδρα την Άντεν (νότια) και με υποστήριξη από τη γειτονική Σαουδική Αραβία.



Τα κυβερνητικά στρατεύματα «κατάφεραν να εγκαταστήσουν θέσεις» λιγότερα από 30 χιλιόμετρα από τα παράλια στην Ερυθρά Θάλασσα, πρόσθεσε. Σύμφωνα με την πηγή αυτή, οι Χούθι μολαταύτα προέλαυναν δυτικά της Τάιζ, καθώς προωθούνται προς την κατεύθυνση του στενού Μπαμπ ελ Μάντεμπ.



«Τροχιά κλιμάκωσης» Η επίθεση του κινήματος ανταρτών «εκμηδένισε μεγάλο μέρος αυτού που απέμενε από την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στην Υεμένη», σχολίασε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άνταμ Μπάρον του ινστιτούτου μελετών New America, με έδρα την Ουάσιγκτον. «Τα πράγματα μοιάζουν ολοένα περισσότερο να έχουν εισέλθει σε τροχιά κλιμάκωσης, με λιγοστές πιθανότητες αποφυγής της».



«Αν οι Χούθι έχουν την ευκαιρία να πάρουν τον πλήρη έλεγχο του Μπαμπ ελ Μάντεμπ δεν θα διστάσουν ούτε δευτερόλεπτο», συνόψισε από την πλευρά του ο Φάρια αλ Μουσλίμι, ερευνητής του ινστιτούτου Chatham House στο Λονδίνο.



Το πέρασμα, που συνδέει την Ασία με την Ευρώπη μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, προσέλαβε ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο από την Τεχεράνη του στενού του Ορμούζ, στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου.



Η Υεμένη είναι ανάμεσα στις χώρες που ενεπλάκησαν στην περιφερειακή ένοπλη σύρραξη που άρχισε με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.



Η κατάπαυση του πυρός που εφαρμοζόταν από το 2022 παρότι τυπικά η ισχύς της είχε εκπνεύσει έγινε κομμάτια τον Ιούλιο, όταν οι Χούθι απέρριψαν τον έλεγχο της πολεμικής αεροπορίας του Ριάντ στον υεμενίτικο εναέριο χώρο.



Έκτοτε το κίνημα, που πρόσκειται στην Ισλαμική Δημοκρατία, πολλαπλασίασε τις επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων και τομέων ελεγχόμενων από δυνάμεις προσκείμενες στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση.



Ανακοίνωσαν επίσης την επιβολή θαλάσσιου αποκλεισμού στη Σαουδική Αραβία, τον μεγαλύτερο εξαγωγέα αργού παγκοσμίως, βάζοντας στο στόχαστρο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια καθώς και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο έδαφος του βασιλείου, ιδίως διυλιστήριο.



Ο πόλεμος στην Υεμένη, που γενικεύτηκε το 2014, στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και βύθισε τη χώρα, τη φτωχότερη της αραβικής χερσονήσου, σε σοβαρή ανθρωπιστική κρίση.