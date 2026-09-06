Οκτώ νεκροί από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη Βόρεια Μακεδονία από την αρχή του έτους

Τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποιούνται εκτεταμένες επιχειρήσεις ψεκασμού για την καταπολέμηση των κουνουπιών, κυρίως γύρω από αρδευτικά κανάλια και άλλες περιοχές όπου υπάρχει στάσιμο ή συγκεντρωμένο νερό