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Τα κόλπα του Μιχάλη Χατζηγιάννη με τη μπάλα: «Μερικές φορές αναρωτιέμαι μήπως τελικά επέλεξα λάθος δρόμο», δείτε βίντεο
Τα κόλπα του Μιχάλη Χατζηγιάννη με τη μπάλα: «Μερικές φορές αναρωτιέμαι μήπως τελικά επέλεξα λάθος δρόμο», δείτε βίντεο
Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έδειξε μια άλλη πλευρά των ταλέντων του
Μέχρι σήμερα όσοι ακούν το όνομα Μιχάλης Χατζηγιάννης το έχουν συνδέσει με τραγούδια, ρυθμό, μουσική, πάρτι κ.α.
Ο ίδιος, όμως, έδωσε μια διαφορετική διάσταση με το βίντεο που ανέβασε στο Instagram το βράδυ της Κυριακής με μια... μπάλα ποδοσφαίρου!
Στο βίντεο ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αναδεικνύει το ταλέντο του στο ποδόσφαιρο, κάνοντας - με επιτυχία - αρκετά κόλπα με τη μπάλα.
Όπως έγραψε, μάλιστα, χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Μερικές φορές αναρωτιέμαι μήπως τελικά επέλεξα λάθος δρόμο».
Ο ίδιος, όμως, έδωσε μια διαφορετική διάσταση με το βίντεο που ανέβασε στο Instagram το βράδυ της Κυριακής με μια... μπάλα ποδοσφαίρου!
Στο βίντεο ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αναδεικνύει το ταλέντο του στο ποδόσφαιρο, κάνοντας - με επιτυχία - αρκετά κόλπα με τη μπάλα.
Όπως έγραψε, μάλιστα, χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Μερικές φορές αναρωτιέμαι μήπως τελικά επέλεξα λάθος δρόμο».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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