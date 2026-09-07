Τα κόλπα του Μιχάλη Χατζηγιάννη με τη μπάλα: «Μερικές φορές αναρωτιέμαι μήπως τελικά επέλεξα λάθος δρόμο», δείτε βίντεο
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Μιχάλης Χατζηγιάννης Μπάλα Ποδόσφαιρο Instagram

Τα κόλπα του Μιχάλη Χατζηγιάννη με τη μπάλα: «Μερικές φορές αναρωτιέμαι μήπως τελικά επέλεξα λάθος δρόμο», δείτε βίντεο

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έδειξε μια άλλη πλευρά των ταλέντων του

Τα κόλπα του Μιχάλη Χατζηγιάννη με τη μπάλα: «Μερικές φορές αναρωτιέμαι μήπως τελικά επέλεξα λάθος δρόμο», δείτε βίντεο
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Μέχρι σήμερα όσοι ακούν το όνομα Μιχάλης Χατζηγιάννης το έχουν συνδέσει με τραγούδια, ρυθμό, μουσική, πάρτι κ.α.

Ο ίδιος, όμως, έδωσε μια διαφορετική διάσταση με το βίντεο που ανέβασε στο Instagram το βράδυ της Κυριακής με μια... μπάλα ποδοσφαίρου!

Στο βίντεο ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αναδεικνύει το ταλέντο του στο ποδόσφαιρο, κάνοντας - με επιτυχία - αρκετά κόλπα με τη μπάλα.



Όπως έγραψε, μάλιστα, χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Μερικές φορές αναρωτιέμαι μήπως τελικά επέλεξα λάθος δρόμο».

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