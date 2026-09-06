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Τραγωδία στο Πράσινο Ακρωτήριο: Τουλάχιστον 25 νεκροί από την πτώση λεωφορείου σε χαράδρα, πολλοί ήταν μαθητές
Τραγωδία στο Πράσινο Ακρωτήριο: Τουλάχιστον 25 νεκροί από την πτώση λεωφορείου σε χαράδρα, πολλοί ήταν μαθητές
Ο πρόεδρος της χώρας χαρακτήρισε το περιστατικό «μεγάλη καταστροφή» - Άγνωστα τα αίτια του δυστυχήματος
Τουλάχιστον 25 άτομα, κυρίως μαθητές και έφηβοι, έχασαν τη ζωή τους όταν το λεωφορείο τους έπεσε σε φαράγγι σε ένα από τα νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου.
Το λεωφορείο με περίπου 35 επιβαίνοντες βγήκε από τον δρόμο στο νησί Φόγκο αργά το Σάββατο και έπεσε από ύψος περίπου 30 μέτρων.
Οι περισσότεροι από τους επιβάτες σκοτώθηκαν επί τόπου.
Πολλοί από τους επιβάτες ήταν μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Inforpress. Η εκδρομή ήταν ιδιωτική που είχε οργανώσει ο οδηγός, ο οποίος ήταν μεταξύ των νεκρών, πρόσθεσε το πρακτορείο.
Ο πρόεδρος του Πράσινου Ακρωτηρίου, Χοσέ Μαρία Περέιρα Νέβες, χαρακτήρισε το περιστατικό «μεγάλη καταστροφή» σε δήλωση που δημοσίευσε στη σελίδα του στο Facebook.
Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη διαπιστώσει τα αίτια του δυστυχήματος.
Το λεωφορείο με περίπου 35 επιβαίνοντες βγήκε από τον δρόμο στο νησί Φόγκο αργά το Σάββατο και έπεσε από ύψος περίπου 30 μέτρων.
Οι περισσότεροι από τους επιβάτες σκοτώθηκαν επί τόπου.
Πολλοί από τους επιβάτες ήταν μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Inforpress. Η εκδρομή ήταν ιδιωτική που είχε οργανώσει ο οδηγός, ο οποίος ήταν μεταξύ των νεκρών, πρόσθεσε το πρακτορείο.
Ο πρόεδρος του Πράσινου Ακρωτηρίου, Χοσέ Μαρία Περέιρα Νέβες, χαρακτήρισε το περιστατικό «μεγάλη καταστροφή» σε δήλωση που δημοσίευσε στη σελίδα του στο Facebook.
Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη διαπιστώσει τα αίτια του δυστυχήματος.
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