Νέα δημόσια εμφάνιση του 95χρονου Ραούλ Κάστρο στην Κούβα, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Κούβα Ραούλ Κάστρο

Νέα δημόσια εμφάνιση του 95χρονου Ραούλ Κάστρο στην Κούβα, δείτε βίντεο

Με στρατιωτική στολή και τον εγγονό του στο πλευρό του -  Ο πρώην πρόεδρος της Κούβας παραμένει χωρίς επίσημο αξίωμα

Νέα δημόσια εμφάνιση του 95χρονου Ραούλ Κάστρο στην Κούβα, δείτε βίντεο
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Ο πρώην πρόεδρος της Κούβας Ραούλ Κάστρο, 95 ετών, έκανε νέα δημόσια εμφάνιση, όπως κατέγραψε ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης, προτού συμπληρωθεί ένας μήνας από προηγούμενη δημόσια εμφάνισή του στην Αβάνα, για την επέτειο των εκατό ετών από την γέννηση του εκλιπόντα αδελφού του Φιδέλ Κάστρο.

Ο άλλοτε ηγέτης της επανάστασης εμφανίστηκε σε εκτενές ρεπορτάζ, που μεταδόθηκε επανειλημμένα από τη δημόσια τηλεόραση το σαββατοκύριακο. Συμμετείχε σε τελετή για την 65η επέτειο από την ίδρυση μονάδας του υπουργείου Εσωτερικών αρμόδιας για την προσωπική ασφάλεια των κουβανών ηγετών, συμπεριλαμβανομένου του Φιδέλ Κάστρο (1959-2006).

Συνοδευόμενος από τον εγγονό του και επικεφαλής της προσωπικής του ασφάλειας, τον Ραούλ Γκιγιέρμο Ροδρίγκες Κάστρο, ο Ραούλ Κάστρο (2006-2018) χαιρέτισε αρκετούς βετεράνους της μονάδας αυτής, σύμφωνα με τα πλάνα που μεταδόθηκαν από τη δημόσια τηλεόραση. Με τη συνηθισμένη του πράσινη στρατιωτική στολή, έμοιαζε ακμαίος.



Αν και ο Ραούλ Κάστρο δεν καταλαμβάνει πλέον καμιά επίσημη θέση στην κυβέρνηση ούτε στο κυβερνών κομμουνιστικό κόμμα, διατηρεί σημαντικό ρόλο στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων και την πίστη του στρατού.



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Τον Ιούνιο, η προεδρία της Κούβας ανακοίνωσε πως έδωσε το πράσινο φως για να εφαρμοστούν οικονομικές μεταρρυθμίσεις για τον μετασχηματισμό προς την οικονομία της αγοράς, ώστε να αντιμετωπιστεί η κρίση άνευ προηγουμένου η οποία πλήττει τη νήσο των 9,4 εκατομμυρίων κατοίκων, η οποία αντιμετωπίζει μεγάλη πίεση από τις ΗΠΑ.

Τα μέτρα αυτά χαρακτηρίζονται η μεγαλύτερη αλλαγή οικονομικού μοντέλου αφότου η Κούβα υιοθέτησε τον κομμουνισμό, πριν από σχεδόν 70 χρόνια.

Σε βάρος του Ραούλ Κάστρο ασκήθηκε τον Μάιο δίωξη από τη δικαιοσύνη των ΗΠΑ για τους θανάτους τεσσάρων αμερικανών υπηκόων κατά την κατάρριψη δυο μικρών αεροσκαφών στα οποία επέβαιναν μέλη αντικαστρικής οργάνωσης, υπόθεση που ανάγεται στο 1996. Ήταν υπουργός Άμυνας την εποχή.
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