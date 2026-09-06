Στο νοσοκομείο με αιμάτωμα στο ισχίο και αφυδάτωση η βασίλισσα της Δανίας, Μαργαρίτα
Στο νοσοκομείο με αιμάτωμα στο ισχίο και αφυδάτωση η βασίλισσα της Δανίας, Μαργαρίτα
Ο βασιλικός οίκος προσπάθησε να καθησυχάσει για την κατάσταση της υγείας της, σημειώνοντας ότι «διατηρεί το ηθικό της και αισθάνεται καλά, δεδομένων των συνθηκών»
Η βασίλισσα Μαργαρίτα της Δανίας, νοσηλεύεται μετά από αδιαθεσία, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου ο βασιλικός οίκος της χώρας.
«Η Αυτού Μεγαλειότητα η βασίλισσα Μαργαρίτα εισήχθη την Κυριακή στο Rigshospitalet μετά από αδιαθεσία», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το παλάτι.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η 86χρονη βασίλισσα Μαργαρίτα θα λάβει θεραπεία για ένα αιμάτωμα στην περιοχή του ισχίου, καθώς και για μια ήπια αφυδάτωση. Αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο καθ’ όλη τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας.
Ο βασιλικός οίκος προσπάθησε να καθησυχάσει για την κατάσταση της υγείας της, σημειώνοντας ότι «διατηρεί το ηθικό της και αισθάνεται καλά, δεδομένων των συνθηκών».
Είναι η τρίτη φορά φέτος που η βασίλισσα Μαργαρίτα νοσηλεύεται. Είχε υποβληθεί σε αγγειοπλαστική στα μέσα Μαΐου, η οποία την ανάγκασε να παραμείνει στο νοσοκομείο για αρκετές ημέρες. Μόλις επέστρεψε στο σπίτι της, έπεσε και υπέστη αιμάτωμα στο ισχίο, γεγονός που την ανάγκασε να εισαχθεί εκ νέου στο νοσοκομείο.
Η ίδια είχε δηλώσει επί σειρά ετών ότι δεν σκόπευε ποτέ να παραιτηθεί από τον θρόνο. Ωστόσο, μια σοβαρή επέμβαση στη μέση το 2023 την οδήγησε στην απόφαση να αλλάξει στάση και να παραδώσει το στέμμα στον πρωτότοκο γιο της, Φρειδερίκο, τον Ιανουάριο του 2024.
«Η Αυτού Μεγαλειότητα η βασίλισσα Μαργαρίτα εισήχθη την Κυριακή στο Rigshospitalet μετά από αδιαθεσία», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το παλάτι.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η 86χρονη βασίλισσα Μαργαρίτα θα λάβει θεραπεία για ένα αιμάτωμα στην περιοχή του ισχίου, καθώς και για μια ήπια αφυδάτωση. Αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο καθ’ όλη τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας.
Ο βασιλικός οίκος προσπάθησε να καθησυχάσει για την κατάσταση της υγείας της, σημειώνοντας ότι «διατηρεί το ηθικό της και αισθάνεται καλά, δεδομένων των συνθηκών».
Είναι η τρίτη φορά φέτος που η βασίλισσα Μαργαρίτα νοσηλεύεται. Είχε υποβληθεί σε αγγειοπλαστική στα μέσα Μαΐου, η οποία την ανάγκασε να παραμείνει στο νοσοκομείο για αρκετές ημέρες. Μόλις επέστρεψε στο σπίτι της, έπεσε και υπέστη αιμάτωμα στο ισχίο, γεγονός που την ανάγκασε να εισαχθεί εκ νέου στο νοσοκομείο.
Τρίτη νοσηλεία μέσα στο 2026
Η ίδια είχε δηλώσει επί σειρά ετών ότι δεν σκόπευε ποτέ να παραιτηθεί από τον θρόνο. Ωστόσο, μια σοβαρή επέμβαση στη μέση το 2023 την οδήγησε στην απόφαση να αλλάξει στάση και να παραδώσει το στέμμα στον πρωτότοκο γιο της, Φρειδερίκο, τον Ιανουάριο του 2024.
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