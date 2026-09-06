«Το AfD κερδίζει, το CDU καταρρέει, θρίλερ για την αυτοδυναμία, οι ψηφοφόροι αξίζουν σεβασμό»: Οι αντιδράσεις του γερμανικού Τύπου για τις εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ