Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Τρεις νεκροί και έξι διασωθέντες μετά την κατάρρευση κτιρίου στο Νέο Δελχί
Τρεις νεκροί και έξι διασωθέντες μετά την κατάρρευση κτιρίου στο Νέο Δελχί
Δεν έχει ξεκαθαριστεί πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο τη στιγμή της κατάρρευσης - Φόβοι για πολλούς εγκλωβισμένους
Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ άλλοι έξι διασώθηκαν μετά την κατάρρευση κτιρίου στην πρωτεύουσα της Ινδίας, το Νέο Δελχί, ανέφερε οι Αρχές της Ινδίας.
Άλλοι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.
Δεν έχει ξεκαθαριστεί πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο τη στιγμή της κατάρρευσης. Τα μέσα ενημέρωσης στην Ινδία αναφέρουν ότι είναι πιθανόν να υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι.
Το κτίριο βρίσκονταν στο νοτιοδυτικό Νέο Δελχί και χρησιμοποιούνταν ως χώρος φιλοξενίας, ενώ αποτελούνταν από ένα υπόγειο και πέντε ορόφους.
Σύμφωνα με τη δημοσιογραφική αναφορά, βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες επισκευής στο υπόγειο, όταν έγινε η κατάρρευση.
Άλλοι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.
Δεν έχει ξεκαθαριστεί πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο τη στιγμή της κατάρρευσης. Τα μέσα ενημέρωσης στην Ινδία αναφέρουν ότι είναι πιθανόν να υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι.
Το κτίριο βρίσκονταν στο νοτιοδυτικό Νέο Δελχί και χρησιμοποιούνταν ως χώρος φιλοξενίας, ενώ αποτελούνταν από ένα υπόγειο και πέντε ορόφους.
Σύμφωνα με τη δημοσιογραφική αναφορά, βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες επισκευής στο υπόγειο, όταν έγινε η κατάρρευση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα