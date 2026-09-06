Τρεις νεκροί και έξι διασωθέντες μετά την κατάρρευση κτιρίου στο Νέο Δελχί
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Τρεις νεκροί και έξι διασωθέντες μετά την κατάρρευση κτιρίου στο Νέο Δελχί

Δεν έχει ξεκαθαριστεί πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο τη στιγμή της κατάρρευσης - Φόβοι για πολλούς εγκλωβισμένους

Τρεις νεκροί και έξι διασωθέντες μετά την κατάρρευση κτιρίου στο Νέο Δελχί
Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ άλλοι έξι διασώθηκαν μετά την κατάρρευση κτιρίου στην πρωτεύουσα της Ινδίας, το Νέο Δελχί, ανέφερε οι Αρχές της Ινδίας.

Άλλοι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Δεν έχει ξεκαθαριστεί πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο τη στιγμή της κατάρρευσης. Τα μέσα ενημέρωσης στην Ινδία αναφέρουν ότι είναι πιθανόν να υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι.

Το κτίριο βρίσκονταν στο νοτιοδυτικό Νέο Δελχί και χρησιμοποιούνταν ως χώρος φιλοξενίας, ενώ αποτελούνταν από ένα υπόγειο και πέντε ορόφους.

Σύμφωνα με τη δημοσιογραφική αναφορά, βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες επισκευής στο υπόγειο, όταν έγινε η κατάρρευση.

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