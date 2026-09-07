Ο Τραμπ «μετονομάζει» το Νέο Μεξικό σε «Νέα Αμερική» - 34 αναρτήσεις για Ιράν, οικονομία και... AfD

Σε αντίθεση με γεωγραφικά χαρακτηριστικά που μπορούν να μετονομαστούν για χρήση από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ο πρόεδρος δεν μπορεί μονομερώς να αλλάξει το όνομα μιας αμερικανικής πολιτείας.

Μετά τον «Κόλπο της Αμερικής» και τη «Λίμνη Αμερική»

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