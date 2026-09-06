«Τι κάνεις; Σε αγαπώ, μην ανησυχείς, θα τα ξαναβρούμε»: Τα τελευταία λόγια της Λορένας στον πρώην της και η ύστατη προσπάθεια να σώσει τη ζωή της
«Τι κάνεις; Σε αγαπώ, μην ανησυχείς, θα τα ξαναβρούμε»: Τα τελευταία λόγια της Λορένας στον πρώην της και η ύστατη προσπάθεια να σώσει τη ζωή της
«Ο πρώην σύντροφός μου με χτύπησε και με απήγαγε» είπε η ίδια στους αστυνομικούς, περιγράφοντας όσα είχαν συμβεί λίγο νωρίτερα
Η τελευταία κλήση της Λορένα Ιτσέρι έμεινε καταγεγραμμένη στα αρχεία της αίθουσας επιχειρήσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φλωρεντίας. Ήταν 46χρονη ζητούσε βοήθεια, λίγη ώρα πριν δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της, τον 36χρονο Φεντερίκο Βέλα.
Το τηλεφώνημα, διάρκειας περίπου 20 λεπτών, αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της έρευνας των Αρχών. Η 46χρονη κάλεσε το 112 λίγο μετά τις 14:00, ενώ βρισκόταν κλειδωμένη στο πορτμπαγκάζ στο οποίο την είχε βάλει ο 36χρονος.
«Ο πρώην σύντροφός μου με χτύπησε και με απήγαγε» είπε στους αστυνομικούς, περιγράφοντας όσα είχαν συμβεί λίγο νωρίτερα. Η Λορένα εξήγησε ότι ο άνδρας την είχε ξυλοκοπήσει στο γκαράζ και στη συνέχεια την είχε βάλει στο αυτοκίνητο, δεμένη.
«Είναι ο πρώην μου, λέγεται Φεντερίκο, είναι 36 ετών. Είμαι μέσα στο αυτοκίνητο περίπου δέκα λεπτά», ανέφερε, ενώ προσπαθούσε να ενημερώσει τους αστυνομικούς για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν.
Παρά τον φόβο της, κατάφερε να παραμείνει ψύχραιμη. Είπε ότι δεν γνώριζε πού την πήγαινε ο Βέλα, αλλά πίστευε πως κατευθυνόταν προς το σπίτι του στη συνοικία Γκαλούτσο της Φλωρεντίας.
Η τηλεφωνική σύνδεση παρουσίαζε προβλήματα, καθώς το όχημα κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο Α1, όμως στο όγδοο λεπτό της κλήσης οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι κάτι συνέβαινε. Το κινητό της Λορένα κατέγραφε πλέον όσα γίνονταν μέσα στο αυτοκίνητο.
Το όχημα σταμάτησε και ακούστηκε ο ήχος από το άνοιγμα του πορτμπαγκάζ. Οι αστυνομικοί παρέμειναν σιωπηλοί για να μην γίνουν αντιληπτοί από τον δράστη.
Τότε ακούστηκε η φωνή της Λορένα να απευθύνεται στον Φεντερίκο: «Τι κάνεις; Σε αγαπώ, μην ανησυχείς, θα τα ξαναβρούμε».
Οι Αρχές εκτιμούν ότι αυτά τα λόγια ήταν η ύστατη προσπάθεια της γυναίκας να τον ηρεμήσει και να τον πείσει να την αφήσει να ζήσει. Ο Βέλα, σύμφωνα με την έρευνα, τις τελευταίες εβδομάδες δεν είχε αποδεχθεί τον χωρισμό τους και την πίεζε με μηνύματα.
Λίγα λεπτά αργότερα, ο 36χρονος οδήγησε μέχρι τη γέφυρα πάνω από τον αυτοκινητόδρομο Α1 στο Μπαρμπερίνο ντελ Μουτζέλο και πέταξε τη Λορένα στο κενό.
Περίπου 40 λεπτά αργότερα, μετά από διαπραγματεύσεις με την αστυνομία, ο ίδιος έδωσε τέλος στη ζωή του πέφτοντας από το ίδιο σημείο.
Το τελευταίο τηλεφώνημα της Λορένα αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της δικογραφίας, αποτυπώνοντας τις δραματικές στιγμές πριν από την τραγωδία.
Το τηλεφώνημα, διάρκειας περίπου 20 λεπτών, αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της έρευνας των Αρχών. Η 46χρονη κάλεσε το 112 λίγο μετά τις 14:00, ενώ βρισκόταν κλειδωμένη στο πορτμπαγκάζ στο οποίο την είχε βάλει ο 36χρονος.
«Ο πρώην σύντροφός μου με χτύπησε και με απήγαγε» είπε στους αστυνομικούς, περιγράφοντας όσα είχαν συμβεί λίγο νωρίτερα. Η Λορένα εξήγησε ότι ο άνδρας την είχε ξυλοκοπήσει στο γκαράζ και στη συνέχεια την είχε βάλει στο αυτοκίνητο, δεμένη.
«Είναι ο πρώην μου, λέγεται Φεντερίκο, είναι 36 ετών. Είμαι μέσα στο αυτοκίνητο περίπου δέκα λεπτά», ανέφερε, ενώ προσπαθούσε να ενημερώσει τους αστυνομικούς για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν.
Παρά τον φόβο της, κατάφερε να παραμείνει ψύχραιμη. Είπε ότι δεν γνώριζε πού την πήγαινε ο Βέλα, αλλά πίστευε πως κατευθυνόταν προς το σπίτι του στη συνοικία Γκαλούτσο της Φλωρεντίας.
Η τηλεφωνική σύνδεση παρουσίαζε προβλήματα, καθώς το όχημα κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο Α1, όμως στο όγδοο λεπτό της κλήσης οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι κάτι συνέβαινε. Το κινητό της Λορένα κατέγραφε πλέον όσα γίνονταν μέσα στο αυτοκίνητο.
Το όχημα σταμάτησε και ακούστηκε ο ήχος από το άνοιγμα του πορτμπαγκάζ. Οι αστυνομικοί παρέμειναν σιωπηλοί για να μην γίνουν αντιληπτοί από τον δράστη.
Τότε ακούστηκε η φωνή της Λορένα να απευθύνεται στον Φεντερίκο: «Τι κάνεις; Σε αγαπώ, μην ανησυχείς, θα τα ξαναβρούμε».
Οι Αρχές εκτιμούν ότι αυτά τα λόγια ήταν η ύστατη προσπάθεια της γυναίκας να τον ηρεμήσει και να τον πείσει να την αφήσει να ζήσει. Ο Βέλα, σύμφωνα με την έρευνα, τις τελευταίες εβδομάδες δεν είχε αποδεχθεί τον χωρισμό τους και την πίεζε με μηνύματα.
Λίγα λεπτά αργότερα, ο 36χρονος οδήγησε μέχρι τη γέφυρα πάνω από τον αυτοκινητόδρομο Α1 στο Μπαρμπερίνο ντελ Μουτζέλο και πέταξε τη Λορένα στο κενό.
Περίπου 40 λεπτά αργότερα, μετά από διαπραγματεύσεις με την αστυνομία, ο ίδιος έδωσε τέλος στη ζωή του πέφτοντας από το ίδιο σημείο.
Το τελευταίο τηλεφώνημα της Λορένα αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της δικογραφίας, αποτυπώνοντας τις δραματικές στιγμές πριν από την τραγωδία.
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