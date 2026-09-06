Επέστρεψε στο σπίτι της στο Κίεβο και βρήκε εκατοντάδες νυχτερίδες
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Επέστρεψε στο σπίτι της στο Κίεβο και βρήκε εκατοντάδες νυχτερίδες

Η ιδιοκτήτρια έλειπε για μία εβδομάδα όταν μια ολόκληρη αποικία από νυχτερίδες μπήκε από ανοιχτά παράθυρα – Εθελοντές ανέλαβαν τη διάσωση και απομάκρυνση των ζώων

Επέστρεψε στο σπίτι της στο Κίεβο και βρήκε εκατοντάδες νυχτερίδες
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Μια απρόσμενη «συγκατοίκηση» περίμενε μια γυναίκα στο Κίεβο, όταν επέστρεψε στο διαμέρισμά της και διαπίστωσε πως ο χώρος είχε καταληφθεί από εκατοντάδες νυχτερίδες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Ακαδημιστέτσκο της ουκρανικής πρωτεύουσας, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες 381 νυχτερίδες είχαν βρει καταφύγιο μέσα στο σπίτι, εκμεταλλευόμενες τα ανοιχτά παράθυρα όσο η ιδιοκτήτρια απουσίαζε για περίπου μία εβδομάδα.

Η κατάσταση προκάλεσε έκπληξη και αναστάτωση, με την κάτοικο να ζητά τη βοήθεια ειδικών. Εθελοντές έφτασαν στο σημείο και κατάφεραν να απομακρύνουν όλα τα ζώα χωρίς να τραυματιστούν.

Οι νυχτερίδες μεταφέρθηκαν για φροντίδα και προστασία, καθώς αρκετά είδη στην Ουκρανία θεωρούνται προστατευόμενα.
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