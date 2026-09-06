Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Επέστρεψε στο σπίτι της στο Κίεβο και βρήκε εκατοντάδες νυχτερίδες
Επέστρεψε στο σπίτι της στο Κίεβο και βρήκε εκατοντάδες νυχτερίδες
Η ιδιοκτήτρια έλειπε για μία εβδομάδα όταν μια ολόκληρη αποικία από νυχτερίδες μπήκε από ανοιχτά παράθυρα – Εθελοντές ανέλαβαν τη διάσωση και απομάκρυνση των ζώων
Μια απρόσμενη «συγκατοίκηση» περίμενε μια γυναίκα στο Κίεβο, όταν επέστρεψε στο διαμέρισμά της και διαπίστωσε πως ο χώρος είχε καταληφθεί από εκατοντάδες νυχτερίδες.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Ακαδημιστέτσκο της ουκρανικής πρωτεύουσας, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες 381 νυχτερίδες είχαν βρει καταφύγιο μέσα στο σπίτι, εκμεταλλευόμενες τα ανοιχτά παράθυρα όσο η ιδιοκτήτρια απουσίαζε για περίπου μία εβδομάδα.
Η κατάσταση προκάλεσε έκπληξη και αναστάτωση, με την κάτοικο να ζητά τη βοήθεια ειδικών. Εθελοντές έφτασαν στο σημείο και κατάφεραν να απομακρύνουν όλα τα ζώα χωρίς να τραυματιστούν.
Οι νυχτερίδες μεταφέρθηκαν για φροντίδα και προστασία, καθώς αρκετά είδη στην Ουκρανία θεωρούνται προστατευόμενα.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Ακαδημιστέτσκο της ουκρανικής πρωτεύουσας, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες 381 νυχτερίδες είχαν βρει καταφύγιο μέσα στο σπίτι, εκμεταλλευόμενες τα ανοιχτά παράθυρα όσο η ιδιοκτήτρια απουσίαζε για περίπου μία εβδομάδα.
What a surprise! Hundreds of bats took over a Kyiv woman’s apartment while she was away— NEXTA (@nexta_tv) September 5, 2026
Volunteers later removed all of them. pic.twitter.com/9aKuwvJF7n
Οι νυχτερίδες μεταφέρθηκαν για φροντίδα και προστασία, καθώς αρκετά είδη στην Ουκρανία θεωρούνται προστατευόμενα.
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