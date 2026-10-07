Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
«Έκρηξη» περιστατικών γαστρεντερίτιδας στο Ρέθυμνο, έλεγχοι στο νερό και ιχνηλάτηση από τον ΕΟΔΥ
«Έκρηξη» περιστατικών γαστρεντερίτιδας στο Ρέθυμνο, έλεγχοι στο νερό και ιχνηλάτηση από τον ΕΟΔΥ
Περίπου 30 άτομα έχουν φτάσει στο νοσοκομείο από την περασμένη Παρασκευή – Εξετάζεται σύνδεση με τις πρόσφατες πλημμύρες
Προβληματισμό στις υγειονομικές αρχές προκαλεί ο αυξημένος αριθμός περιστατικών γαστρεντερίτιδας στο Ρέθυμνο, καθώς περίπου 30 άτομα έχουν απευθυνθεί από την περασμένη Παρασκευή στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου με συμπτώματα της νόσου.
Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης, Δρ. Αντώνη Παπαδάκη, ο αριθμός των περιστατικών ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερος, καθώς δεν αποκλείεται κάποιοι ασθενείς να μην έχουν απευθυνθεί σε νοσοκομείο.
Όπως τόνισε στο CRETA24 ο κ. Παπαδάκης, οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν εάν υπάρχει κάποια σχέση με το νερό, μετά και τις πρόσφατες πλημμύρες που έπληξαν την Κρήτη. Για τον λόγο αυτό έχει δοθεί εντολή να πραγματοποιηθούν έλεγχοι στο νερό και στους τέσσερις νομούς του νησιού.
Μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί η αιτία που βρίσκεται πίσω από τα περιστατικά. Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι να πρόκειται για ιογενή γαστρεντερίτιδα, ωστόσο ο μεγάλος αριθμός των περιστατικών είναι αυτός που έχει προκαλέσει την ανησυχία των υγειονομικών αρχών.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στη διερεύνηση έχει εμπλακεί και ο ΕΟΔΥ, ο οποίος προχωρά σε ιχνηλάτηση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κάποιο κοινό στοιχείο που συνδέει τα περιστατικά.
Στο πλαίσιο αυτό έχει αποσταλεί ειδικό ερωτηματολόγιο, μέσω του οποίου θα συγκεντρωθούν πληροφορίες για τους ασθενείς και τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκαν τα συμπτώματα.
Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να αναμένουν τα αποτελέσματα των ελέγχων προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα περιστατικά σχετίζονται με τις συνέπειες των πρόσφατων πλημμυρών ή εάν πρόκειται για ιογενές φαινόμενο.
Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης, Δρ. Αντώνη Παπαδάκη, ο αριθμός των περιστατικών ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερος, καθώς δεν αποκλείεται κάποιοι ασθενείς να μην έχουν απευθυνθεί σε νοσοκομείο.
Όπως τόνισε στο CRETA24 ο κ. Παπαδάκης, οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν εάν υπάρχει κάποια σχέση με το νερό, μετά και τις πρόσφατες πλημμύρες που έπληξαν την Κρήτη. Για τον λόγο αυτό έχει δοθεί εντολή να πραγματοποιηθούν έλεγχοι στο νερό και στους τέσσερις νομούς του νησιού.
Μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί η αιτία που βρίσκεται πίσω από τα περιστατικά. Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι να πρόκειται για ιογενή γαστρεντερίτιδα, ωστόσο ο μεγάλος αριθμός των περιστατικών είναι αυτός που έχει προκαλέσει την ανησυχία των υγειονομικών αρχών.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στη διερεύνηση έχει εμπλακεί και ο ΕΟΔΥ, ο οποίος προχωρά σε ιχνηλάτηση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κάποιο κοινό στοιχείο που συνδέει τα περιστατικά.
Στο πλαίσιο αυτό έχει αποσταλεί ειδικό ερωτηματολόγιο, μέσω του οποίου θα συγκεντρωθούν πληροφορίες για τους ασθενείς και τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκαν τα συμπτώματα.
Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να αναμένουν τα αποτελέσματα των ελέγχων προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα περιστατικά σχετίζονται με τις συνέπειες των πρόσφατων πλημμυρών ή εάν πρόκειται για ιογενές φαινόμενο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα