Πετρελαιοκηλίδα 28 χιλιομέτρων στα κανάλια του Μιλάνου, έρευνα για την προέλευσή της
ΚΟΣΜΟΣ
Μιλάνο Πετρελαιοκηλίδα

Πετρελαιοκηλίδα 28 χιλιομέτρων στα κανάλια του Μιλάνου, έρευνα για την προέλευσή της

Πυροσβεστικές δυνάμεις εργάζονται από χθες προκειμένου να κατευθύνουν την πετρελαιοκηλίδα προς ένα σημείο όπου μπορεί να περιοριστεί και να απομακρυνθεί με μεγαλύτερη ασφάλεια

Πετρελαιοκηλίδα 28 χιλιομέτρων στα κανάλια του Μιλάνου, έρευνα για την προέλευσή της
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Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση των Αρχών στο Μιλάνο για τον περιορισμό μιας μεγάλης κηλίδας πετρελαιοειδών που εμφανίστηκε στο κανάλι Naviglio και έχει επεκταθεί σε μήκος περίπου 28 χιλιομέτρων.

Πυροσβεστικές δυνάμεις εργάζονται από χθες προκειμένου να κατευθύνουν την κηλίδα πετρελαιοειδών προς ένα σημείο όπου μπορεί να περιοριστεί και να απομακρυνθεί με μεγαλύτερη ασφάλεια. 

Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ασφάλειας και Πολιτικής Προστασίας, Μάρκο Γκρανέλι, έχουν τοποθετηθεί ειδικά απορροφητικά φράγματα σε μήκος περίπου 500-600 μέτρων κοντά στην περιοχή Canottieri Milano. Πρόκειται για ειδικά υλικά που απορροφούν την επιφανειακή ρύπανση, ενώ έχουν τοποθετηθεί και βαθύτερα φράγματα ώστε να συγκρατηθούν υλικά που έχουν ήδη εμποτιστεί.

Έρευνα για την προέλευση της διαρροής

Η κηλίδα πετρελαιοειδών φέρεται να προήλθε από την περιοχή του Magentino, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες στο δίκτυο αποχέτευσης.  Ωστόσο, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, καθώς δεν αποκλείεται ακόμη και το σενάριο δολιοφθοράς.

Στην ίδια περιοχή βρίσκεται και μια παλιά βιομηχανική εγκατάσταση, η οποία έχει αποτελέσει στο παρελθόν αντικείμενο μεγάλης επιχείρησης απορρύπανσης.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν για σοβαρές επιπτώσεις στο οικοσύστημα της περιοχής.

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