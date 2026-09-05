Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Πετρελαιοκηλίδα 28 χιλιομέτρων στα κανάλια του Μιλάνου, έρευνα για την προέλευσή της
Πυροσβεστικές δυνάμεις εργάζονται από χθες προκειμένου να κατευθύνουν την πετρελαιοκηλίδα προς ένα σημείο όπου μπορεί να περιοριστεί και να απομακρυνθεί με μεγαλύτερη ασφάλεια
Πυροσβεστικές δυνάμεις εργάζονται από χθες προκειμένου να κατευθύνουν την κηλίδα πετρελαιοειδών προς ένα σημείο όπου μπορεί να περιοριστεί και να απομακρυνθεί με μεγαλύτερη ασφάλεια.
Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ασφάλειας και Πολιτικής Προστασίας, Μάρκο Γκρανέλι, έχουν τοποθετηθεί ειδικά απορροφητικά φράγματα σε μήκος περίπου 500-600 μέτρων κοντά στην περιοχή Canottieri Milano. Πρόκειται για ειδικά υλικά που απορροφούν την επιφανειακή ρύπανση, ενώ έχουν τοποθετηθεί και βαθύτερα φράγματα ώστε να συγκρατηθούν υλικά που έχουν ήδη εμποτιστεί.
È arrivata anche in Darsena a Milano parte della grande macchia di idrocarburi segnalata da venerdì 4 settembre nel Naviglio Grande a partire da Magenta, con un percorso di circa 28 chilometri. Nella zona dei Navigli, una delle più turistiche della città, si è anche diffuso un… pic.twitter.com/WcOLuVQO80— La Stampa (@LaStampa) September 5, 2026
🔵#Milano Vigili del fuoco al lavoro da ore per prosciugare la chiazza di gasolio lunga 28 km nel Naviglio Grande. Si parla di sversamento gravissimo che sta creando, secondo il #ParcoTicino, “Danni ingenti alla biodiversità e alla fauna ittica”. pic.twitter.com/guisUDs1TG— Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 5, 2026
Έρευνα για την προέλευση της διαρροήςΗ κηλίδα πετρελαιοειδών φέρεται να προήλθε από την περιοχή του Magentino, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες στο δίκτυο αποχέτευσης. Ωστόσο, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, καθώς δεν αποκλείεται ακόμη και το σενάριο δολιοφθοράς.
Στην ίδια περιοχή βρίσκεται και μια παλιά βιομηχανική εγκατάσταση, η οποία έχει αποτελέσει στο παρελθόν αντικείμενο μεγάλης επιχείρησης απορρύπανσης.
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν για σοβαρές επιπτώσεις στο οικοσύστημα της περιοχής.
Milano, grave sversamento di gasolio nel Naviglio Grande: la macchia oleosa raggiunge la Darsena— Tg La7 (@TgLa7) September 5, 2026
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