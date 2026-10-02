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Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης συναντά τον Μάνο Χατζιδάκι
Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης συναντά τον Μάνο Χατζιδάκι
Οι «Παίδες Επί Κολωνώ» και ο «Κοινός Βίος» παρουσιάζονται για τρεις βραδιές, στις 24, 25 και 26 Οκτωβρίου, με την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιώργου Χατζιδάκι
Δύο σπουδαία έργα του Μάνου Χατζιδάκι, οι «Παίδες Επί Κολωνώ» και ο «Κοινός Βίος», παρουσιάζονται στις 24, 25 και 26 Οκτωβρίου, στο Πειραιώς 260 Χώρος - Η, με τον Αλκίνοο Ιωαννίδη.
Ο Μάνος Χατζιδάκις αναφέρει για τα δύο έργα:
ΠΑΙΔΕΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ
«Οι "ΠΑΙΔΕΣ" παίζουν μέσα στη γοητεία των ημιτονίων και του αναμφισβήτητου στη λαϊκή μας μουσική διάλεκτο...»
«Η συνείδηση, η ανάλυση και η επαναφορά των στοιχείων που συνέθεσαν κάποτε το μάγκικο, σε μια καινούργια επανασύνθεση ενός προσωπικού πίνακα ζωής, υπήρξε από παλιά μια επιθυμία έμμονη...»
«Οι "ΠΑΙΔΕΣ" στον Κολωνό είναι τόσο λίγο παιδιά, χωρίς όμως ποτέ να καταφέρουν να γίνουν άντρες.
Οι "ΠΑΙΔΕΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ" συνθέτουν Ελληνικές εικόνες του έρωτα, της αθλιότητας και της απελπισίας».
ΚΟΙΝΟΣ ΒΙΟΣ
«Ένα έργο πάνω σε μια ποιητική ιδέα μου, που χρησιμοποιώντας ποιήματα του Γιώργου Χρονά, να σχηματίζεται ένα κλίμα διαφορετικού "Κοινού Βίου" , ποιητικά τοποθετημένου...».
Την καλλιτεχνική διεύθυνση υπογράφει ο Γιώργος Χατζιδάκις και την παραγωγή η Panik Live Productions.
Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/manos-xatzidakis-paides-epi-kolono-koinos-bios-me-ton-alkinoo-ioannidi
Συμμετέχουν οι μουσικοί:
Στον «ΚΟΙΝΟ ΒΙΟ»
Λευτέρης Μιχαλόπουλος - πιάνο
Μελίνα Μακρή - φλάουτο
Ο Μάνος Χατζιδάκις αναφέρει για τα δύο έργα:
ΠΑΙΔΕΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ
«Οι "ΠΑΙΔΕΣ" παίζουν μέσα στη γοητεία των ημιτονίων και του αναμφισβήτητου στη λαϊκή μας μουσική διάλεκτο...»
«Η συνείδηση, η ανάλυση και η επαναφορά των στοιχείων που συνέθεσαν κάποτε το μάγκικο, σε μια καινούργια επανασύνθεση ενός προσωπικού πίνακα ζωής, υπήρξε από παλιά μια επιθυμία έμμονη...»
«Οι "ΠΑΙΔΕΣ" στον Κολωνό είναι τόσο λίγο παιδιά, χωρίς όμως ποτέ να καταφέρουν να γίνουν άντρες.
Οι "ΠΑΙΔΕΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ" συνθέτουν Ελληνικές εικόνες του έρωτα, της αθλιότητας και της απελπισίας».
ΚΟΙΝΟΣ ΒΙΟΣ
«Ένα έργο πάνω σε μια ποιητική ιδέα μου, που χρησιμοποιώντας ποιήματα του Γιώργου Χρονά, να σχηματίζεται ένα κλίμα διαφορετικού "Κοινού Βίου" , ποιητικά τοποθετημένου...».
Την καλλιτεχνική διεύθυνση υπογράφει ο Γιώργος Χατζιδάκις και την παραγωγή η Panik Live Productions.
Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/manos-xatzidakis-paides-epi-kolono-koinos-bios-me-ton-alkinoo-ioannidi
Συμμετέχουν οι μουσικοί:
Στον «ΚΟΙΝΟ ΒΙΟ»
Λευτέρης Μιχαλόπουλος - πιάνο
Μελίνα Μακρή - φλάουτο
Ηλίας Σκορδίλης - κλαρινέτο
Διονύσης Βερβιτσιώτης - βιολί
Κώστας Βλαχόπουλος - φυσαρμόνικα
Νίκος Κατσίκης - μπουζούκι
Βιβή Γκέκα - μαντολίνο
Γιώργος Τοσικιάν, Αριστείδης Χατζησταύρου - κιθάρα
Γωγώ Ξαγαρά - άρπα
Τάκης Καπογιάννης - κοντραμπάσο
Στους «ΠΑΙΔΕΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ» :
Λευτέρης Μιχαλόπουλος - πιάνο
Διονύσης Βερβιτσιώτης - βιολί
Νίκος Κατσίκης- μπουζούκι
Βιβή Γκέκα - μαντολίνο
Γιώργος Τοσικιάν, Αριστείδης Χατζησταύρου - κιθάρα
Γωγώ Ξαγαρά - άρπα
Τάκης Καπογιάννης - κοντραμπάσο
Σχεδιασμός φωτισμού: Ελευθερία Ντεκώ
Βοηθός φωτισμού: Σωτήρης Ρουμελιώτης
Ηχοληψία: Βαγγέλης Λάππας, Ζαχαρίας Σταμούλος, Βασίλης Δρούγκας
Graphic design: Μιχάλης Γκότσης
Επιμέλεια μουσικού υλικού: Λευτέρης Μιχαλόπουλος
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Γιώργος Χατζιδάκις
Παραγωγή: Panik Live Productions
Χορηγοί επικοινωνίας: Δίεση 101.3 - LiFO - lifo.gr
Μάνος Χατζιδάκις published by Seed Point Music Publishing
Διονύσης Βερβιτσιώτης - βιολί
Κώστας Βλαχόπουλος - φυσαρμόνικα
Νίκος Κατσίκης - μπουζούκι
Βιβή Γκέκα - μαντολίνο
Γιώργος Τοσικιάν, Αριστείδης Χατζησταύρου - κιθάρα
Γωγώ Ξαγαρά - άρπα
Τάκης Καπογιάννης - κοντραμπάσο
Στους «ΠΑΙΔΕΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ» :
Λευτέρης Μιχαλόπουλος - πιάνο
Διονύσης Βερβιτσιώτης - βιολί
Νίκος Κατσίκης- μπουζούκι
Βιβή Γκέκα - μαντολίνο
Γιώργος Τοσικιάν, Αριστείδης Χατζησταύρου - κιθάρα
Γωγώ Ξαγαρά - άρπα
Τάκης Καπογιάννης - κοντραμπάσο
Σχεδιασμός φωτισμού: Ελευθερία Ντεκώ
Βοηθός φωτισμού: Σωτήρης Ρουμελιώτης
Ηχοληψία: Βαγγέλης Λάππας, Ζαχαρίας Σταμούλος, Βασίλης Δρούγκας
Graphic design: Μιχάλης Γκότσης
Επιμέλεια μουσικού υλικού: Λευτέρης Μιχαλόπουλος
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Γιώργος Χατζιδάκις
Παραγωγή: Panik Live Productions
Χορηγοί επικοινωνίας: Δίεση 101.3 - LiFO - lifo.gr
Μάνος Χατζιδάκις published by Seed Point Music Publishing
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