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Εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις στο Μουσείο Βορρέ
Εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις στο Μουσείο Βορρέ
Το πρόγραμμα για τον Οκτώβριο 2026
Με σταθερό προσανατολισμό στην εξωστρέφεια και τη βιωματική επαφή με την τέχνη, το Μουσείο Βορρέ εμπλουτίζει την περιοδική έκθεση «Αναδρομικά: Επιλογές από τη συλλογή του Μουσείου Βορρέ» με έναν κύκλο εκπαιδευτικών δράσεων και ξεναγήσεων για τον μήνα Οκτώβριο.
Αυτόν τον μήνα, οι αίθουσες και ο κήπος του Μουσείου μετατρέπονται σε πεδίο έμπνευσης, πειραματισμού και συλλογικής δημιουργίας για μικρούς και μεγάλους. Μέσα από πρωτότυπα εργαστήρια κολάζ (cut-outs), εκτύπωσης (foam print) και ζωγραφικής σε ύφασμα, καθώς και ειδικές ξεναγήσεις με την επιμελήτρια της έκθεσης, οι επισκέπτες καλούνται να ανακαλύψουν τη συλλογή, να πειραματιστούν με νέες τεχνικές και να βιώσουν τον εκθεσιακό χώρο ως χώρο έκφρασης και δημιουργίας.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ για ΠΑΙΔΙΑ
// Πέτρα, ψαλίδι, μολύβι, χαρτί! Εργαστήριο cut-outs (Ηλικίες 8-13)
Εργαστήριο για παιδιά 8-13 ετών
Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 11:30-14:30
Μια βιωματική εμπειρία που συνδέει τη γλυπτική συλλογή του Μουσείου με τις εφαρμοσμένες και γραφικές τέχνες. Οι συμμετέχοντες εξερευνούν τα γλυπτά του Μουσείου Βορρέ, παρατηρώντας τις μεταβολές των όγκων και των σκιών, και στη συνέχεια μεταφέρουν την εμπειρία τους στο χαρτί. Με την τεχνική του cut-out κολάζ, πειραματίζονται με σχήματα και υφές, δημιουργώντας τις δικές τους πρωτότυπες συνθέσεις.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Εργαστήριο για παιδιά 8-13 ετών
Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από τις Tania Cimatti (εικονογράφο) & Έφη Κουκιά (designer)
Ημερομηνία: Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026
Ώρες: 11:30-14:30
Κόστος συμμετοχής: €15 ευρώ
Αυτόν τον μήνα, οι αίθουσες και ο κήπος του Μουσείου μετατρέπονται σε πεδίο έμπνευσης, πειραματισμού και συλλογικής δημιουργίας για μικρούς και μεγάλους. Μέσα από πρωτότυπα εργαστήρια κολάζ (cut-outs), εκτύπωσης (foam print) και ζωγραφικής σε ύφασμα, καθώς και ειδικές ξεναγήσεις με την επιμελήτρια της έκθεσης, οι επισκέπτες καλούνται να ανακαλύψουν τη συλλογή, να πειραματιστούν με νέες τεχνικές και να βιώσουν τον εκθεσιακό χώρο ως χώρο έκφρασης και δημιουργίας.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ για ΠΑΙΔΙΑ
// Πέτρα, ψαλίδι, μολύβι, χαρτί! Εργαστήριο cut-outs (Ηλικίες 8-13)
Εργαστήριο για παιδιά 8-13 ετών
Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 11:30-14:30
Μια βιωματική εμπειρία που συνδέει τη γλυπτική συλλογή του Μουσείου με τις εφαρμοσμένες και γραφικές τέχνες. Οι συμμετέχοντες εξερευνούν τα γλυπτά του Μουσείου Βορρέ, παρατηρώντας τις μεταβολές των όγκων και των σκιών, και στη συνέχεια μεταφέρουν την εμπειρία τους στο χαρτί. Με την τεχνική του cut-out κολάζ, πειραματίζονται με σχήματα και υφές, δημιουργώντας τις δικές τους πρωτότυπες συνθέσεις.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Εργαστήριο για παιδιά 8-13 ετών
Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από τις Tania Cimatti (εικονογράφο) & Έφη Κουκιά (designer)
Ημερομηνία: Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026
Ώρες: 11:30-14:30
Κόστος συμμετοχής: €15 ευρώ
Πληροφορίες/Κρατήσεις: https://www.vorresmuseum.gr/program/rock-paper-scissors-pencil-cut-out-workshop/
// Πόσα λουλούδια μπορείς να πάρεις σπίτι; Εργαστήριο foam print (Ηλικίες 8-13)
Εργαστήριο για παιδιά 8-13 ετών
Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 11:30-14:30
Πόσα λουλούδια χωρούν σε μια «χάρτινη ανθοδέσμη»; Το εργαστήριο ξεκινά με εξερεύνηση και καταγραφή στον κήπο του Μουσείου Βορρέ. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες μεταφέρουν τα σχέδια και άλλα ευρήματά τους σε μήτρες φελιζόλ και γνωρίζουν απλές τεχνικές εκτύπωσης με μελάνι και ρολά. Δημιουργούν μια ομαδική αφίσα και ο καθένας φεύγει με τη δική του «χάρτινη ανθοδέσμη» από τυπώματα.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Εργαστήριο για παιδιά 8-13 ετών
Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από τις Tania Cimatti (εικονογράφο) & Έφη Κουκιά (designer)
Ημερομηνία: Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026
Ώρες: 11:30-14:30
Κόστος συμμετοχής: €15 ευρώ
Πληροφορίες/Κρατήσεις: https://www.vorresmuseum.gr/program/how-many-flowers-can-you-take-home-foam-print-workshop/
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ για ΕΝΗΛΙΚΕΣ
// Οπτικά λεξιλόγια: Eργαστήριο ζωγραφικής σε ύφασμα στον κήπο (65+)
Εκπαιδευτικό εργαστήριο για 65+
Κυριακές 18 & 25 Οκτωβρίου, 11:30-14:30
Ένα εργαστήριο εμπνευσμένο από το έργο της Μπίας Ντάβου, τις γεωμετρικές δομές και την ποιητική της αφαίρεσης. Οι συμμετέχοντες εξερευνούν τη σχέση ανάμεσα στη ζωγραφική και τη γλυπτική, δημιουργούν τα δικά τους έργα με σχέδιο και χρώμα πάνω σε πανί και, στη συνέχεια, τα εντάσσουν σε μια εφήμερη συλλογική εγκατάσταση στον κήπο του Μουσείου.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Εκπαιδευτικό εργαστήριο για 65+
Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από την εικαστικό Σοφία Σιμάκη
Εργαστήρια «Τεχνικές και Υλικά» με αφορμή το έργο της Μπίας Ντάβου Ανάπτυγμα από προγραμματιστή (1973), από την έκθεση «Αναδρομικά».
Ημερομηνίες: Κυριακές 18 & 25 Οκτωβρίου 2026
Ώρες: 11:30-14:30
Κόστος συμμετοχής: €30 ευρώ (και για τις δύο συναντήσεις του κύκλου)
Απαραίτητη η συμμετοχή και στις δύο συναντήσεις της θεματικής ενότητας.
Πληροφορίες/Κρατήσεις: https://www.vorresmuseum.gr/program/visual-vocabularies-fabric-painting-workshop-in-the-garden/
Σχεδιασμός/επιμέλεια εκπαιδευτικών δράσεων: Μυρτώ Λάβδα
***
ΕΚΘΕΣΗ
Αναδρομικά: Επιλογές από τη συλλογή του Μουσείου Βορρέ
Επιμέλεια: Εβίτα Τσοκάντα
Η έκθεση Αναδρομικά: Επιλογές από τη συλλογή του Μουσείου Βορρέ προτείνει μια σύγχρονη ανάγνωση της συλλογής σύγχρονης τέχνης μέσα από θεματικές ενότητες που συνδέουν το παρελθόν με το σήμερα, υπερβαίνοντας τη συμβατική χρονολογική παρουσίαση.
Συγκεντρώνοντας έργα από τη μεταπολεμική περίοδο έως τα τέλη του 20ού αιώνα, αναδεικνύει άγνωστες ή λιγότερο προβεβλημένες πτυχές της συλλογής — με έργα των Λιλής Αρλιώτη, Γιώργου Ιωάννου, Βαλέριου Καλούτση και Δημήτρη Ντοκατζή — ενώ παράλληλα επαναπλαισιώνει σημαντικά έργα καλλιτεχνών όπως ο Αλέξης Ακριθάκης, ο Πάνος Βαλσαμάκης, η Νίκη Καναγκίνη και ο Γιάννης Κουνέλλης.
ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο της έκθεσης «Αναδρομικά: Επιλογές από τη συλλογή του Μουσείου Βορρέ» θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις ανοιχτές στο κοινό από την επιμελήτρια της έκθεσης και ιστορικό τέχνης Εβίτα Τσοκάντα.
Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση:
https://www.vorresmuseum.gr/program/retrospectively-selections-from-the-vorres-museum-collection/
***
Πληροφορίες Επίσκεψης
Ώρες Λειτουργίας Μουσείου
Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 14:00
Καθημερινές: με ραντεβού, για οργανωμένες ομάδες άνω των 20 ατόμων.
Tocafé
Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 16:00 – 01:00
Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 16:00
Δευτέρα & Τετάρτη: Κλειστό
Διεύθυνση
Μουσείο Βορρέ
Πάροδος Διαδόχου Κωνσταντίνου 1, Παιανία, Αττική 19002
Εισιτήρια
Γενική είσοδος: €5
Μειωμένο εισιτήριο: €3
(Μαθητές, φοιτητές, άτομα άνω των 65 ετών)
// Πόσα λουλούδια μπορείς να πάρεις σπίτι; Εργαστήριο foam print (Ηλικίες 8-13)
Εργαστήριο για παιδιά 8-13 ετών
Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 11:30-14:30
Πόσα λουλούδια χωρούν σε μια «χάρτινη ανθοδέσμη»; Το εργαστήριο ξεκινά με εξερεύνηση και καταγραφή στον κήπο του Μουσείου Βορρέ. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες μεταφέρουν τα σχέδια και άλλα ευρήματά τους σε μήτρες φελιζόλ και γνωρίζουν απλές τεχνικές εκτύπωσης με μελάνι και ρολά. Δημιουργούν μια ομαδική αφίσα και ο καθένας φεύγει με τη δική του «χάρτινη ανθοδέσμη» από τυπώματα.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Εργαστήριο για παιδιά 8-13 ετών
Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από τις Tania Cimatti (εικονογράφο) & Έφη Κουκιά (designer)
Ημερομηνία: Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026
Ώρες: 11:30-14:30
Κόστος συμμετοχής: €15 ευρώ
Πληροφορίες/Κρατήσεις: https://www.vorresmuseum.gr/program/how-many-flowers-can-you-take-home-foam-print-workshop/
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ για ΕΝΗΛΙΚΕΣ
// Οπτικά λεξιλόγια: Eργαστήριο ζωγραφικής σε ύφασμα στον κήπο (65+)
Εκπαιδευτικό εργαστήριο για 65+
Κυριακές 18 & 25 Οκτωβρίου, 11:30-14:30
Ένα εργαστήριο εμπνευσμένο από το έργο της Μπίας Ντάβου, τις γεωμετρικές δομές και την ποιητική της αφαίρεσης. Οι συμμετέχοντες εξερευνούν τη σχέση ανάμεσα στη ζωγραφική και τη γλυπτική, δημιουργούν τα δικά τους έργα με σχέδιο και χρώμα πάνω σε πανί και, στη συνέχεια, τα εντάσσουν σε μια εφήμερη συλλογική εγκατάσταση στον κήπο του Μουσείου.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Εκπαιδευτικό εργαστήριο για 65+
Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από την εικαστικό Σοφία Σιμάκη
Εργαστήρια «Τεχνικές και Υλικά» με αφορμή το έργο της Μπίας Ντάβου Ανάπτυγμα από προγραμματιστή (1973), από την έκθεση «Αναδρομικά».
Ημερομηνίες: Κυριακές 18 & 25 Οκτωβρίου 2026
Ώρες: 11:30-14:30
Κόστος συμμετοχής: €30 ευρώ (και για τις δύο συναντήσεις του κύκλου)
Απαραίτητη η συμμετοχή και στις δύο συναντήσεις της θεματικής ενότητας.
Πληροφορίες/Κρατήσεις: https://www.vorresmuseum.gr/program/visual-vocabularies-fabric-painting-workshop-in-the-garden/
Σχεδιασμός/επιμέλεια εκπαιδευτικών δράσεων: Μυρτώ Λάβδα
***
ΕΚΘΕΣΗ
Αναδρομικά: Επιλογές από τη συλλογή του Μουσείου Βορρέ
Επιμέλεια: Εβίτα Τσοκάντα
Η έκθεση Αναδρομικά: Επιλογές από τη συλλογή του Μουσείου Βορρέ προτείνει μια σύγχρονη ανάγνωση της συλλογής σύγχρονης τέχνης μέσα από θεματικές ενότητες που συνδέουν το παρελθόν με το σήμερα, υπερβαίνοντας τη συμβατική χρονολογική παρουσίαση.
Συγκεντρώνοντας έργα από τη μεταπολεμική περίοδο έως τα τέλη του 20ού αιώνα, αναδεικνύει άγνωστες ή λιγότερο προβεβλημένες πτυχές της συλλογής — με έργα των Λιλής Αρλιώτη, Γιώργου Ιωάννου, Βαλέριου Καλούτση και Δημήτρη Ντοκατζή — ενώ παράλληλα επαναπλαισιώνει σημαντικά έργα καλλιτεχνών όπως ο Αλέξης Ακριθάκης, ο Πάνος Βαλσαμάκης, η Νίκη Καναγκίνη και ο Γιάννης Κουνέλλης.
ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο της έκθεσης «Αναδρομικά: Επιλογές από τη συλλογή του Μουσείου Βορρέ» θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις ανοιχτές στο κοινό από την επιμελήτρια της έκθεσης και ιστορικό τέχνης Εβίτα Τσοκάντα.
Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση:
https://www.vorresmuseum.gr/program/retrospectively-selections-from-the-vorres-museum-collection/
***
Πληροφορίες Επίσκεψης
Ώρες Λειτουργίας Μουσείου
Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 14:00
Καθημερινές: με ραντεβού, για οργανωμένες ομάδες άνω των 20 ατόμων.
Tocafé
Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 16:00 – 01:00
Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 16:00
Δευτέρα & Τετάρτη: Κλειστό
Διεύθυνση
Μουσείο Βορρέ
Πάροδος Διαδόχου Κωνσταντίνου 1, Παιανία, Αττική 19002
Εισιτήρια
Γενική είσοδος: €5
Μειωμένο εισιτήριο: €3
(Μαθητές, φοιτητές, άτομα άνω των 65 ετών)
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