Φλωρεντία: Aπήγαγε την πρώην του, την έριξε από γέφυρα και αυτοκτόνησε - Η τελευταία κλήση της 46χρονης στο 112

Περίμενε κρυμμένος στο γκαράζ όπου η γυναίκα πάρκαρε καθημερινά το ΙΧ της, πριν της επιτεθεί και τη βάλει στο πορτμπαγκάζ

Λορένα Ίτσερι από τον 36χρονο πρώην σύντροφό της, Φεντερίκο Βέλα, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.



Η 46χρονη, με καταγωγή από το Λέτσε, εργαζόταν σε εταιρεία μάρκετινγκ που συνεργάζεται με επιχειρήσεις του κτηνιατρικού κλάδου. Ο 36χρονος, ήταν στέλεχος σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στη Φλωρεντία.







🔵#Firenze Rapisce l’ex nella sua abitazione, la chiude nel bagagliaio e la getta nel vuoto dal cavalcavia. Subito dopo si è lanciato anche lui. Lei, Lorena Isceri, 46anni, aveva chiesto aiuto al 112. L’autore, Federico Vella, 36anni, nel suo ultimo post “Addio a tutti”. pic.twitter.com/IFINNZ3L5v — Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 4, 2026 Η επίθεση στο γκαράζ Σύμφωνα με τις Αρχές, το ζευγάρι είχε χωρίσει το τελευταίο διάστημα, καθώς η σχέση τους είχε περάσει κρίση.



Χθες το μεσημέρι ο 36χρονος περίμενε κρυμμένος στο γκαράζ όπου η Λορένα συνήθιζε να σταθμεύει το SUV της, στην περιοχή Ριφρέντι της Φλωρεντίας.



Όταν η γυναίκα έφτασε στο σημείο και πάρκαρε το όχημά της, ο άνδρας εμφανίστηκε ξαφνικά και της επιτέθηκε. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι την ακινητοποίησε, δένοντας τα χέρια και τα πόδια της, πριν την βάλει στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου μαζί με την τσάντα της, όπου βρισκόταν το κινητό της τηλέφωνο.



Κλείσιμο 112 και να ενημερώσει τις Αρχές.



Η δραματική κλήση στο 112 Η τηλεφωνική επικοινωνία με το κέντρο επιχειρήσεων της αστυνομίας στη Φλωρεντία διήρκεσε περίπου 20 λεπτά, πριν διακοπεί.



Οι αστυνομικοί κατάφεραν ωστόσο να συγκεντρώσουν κρίσιμες πληροφορίες: τα στοιχεία της γυναίκας, την ταυτότητα του άνδρα που την κρατούσε, το όχημα στο οποίο επέβαιναν, την πινακίδα κυκλοφορίας και την κατάστασή της.



Μέσω του γεωεντοπισμού του κινητού τηλεφώνου, οι Αρχές εντόπισαν ότι το σήμα προερχόταν από την εθνική οδό Α1. Παράλληλα, οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν το όχημα, επιτρέποντας στην αστυνομία να επιβεβαιώσει την πορεία του.



Σοκ έχει προκαλέσει στη Φλωρεντία δολοφονία της 46χρονηςαπό τον 36χρονο πρώην σύντροφό της, Φεντερίκο Βέλα, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.Η 46χρονη, με καταγωγή από το Λέτσε, εργαζόταν σε εταιρεία μάρκετινγκ που συνεργάζεται με επιχειρήσεις του κτηνιατρικού κλάδου. Ο 36χρονος, ήταν στέλεχος σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στη Φλωρεντία.Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη (3/9) σε μια γέφυρα της εθνικής οδού Α1 Panoramica, η οποία παρέμεινε κλειστή για αρκετές ώρες μετά την τραγωδία.Σύμφωνα με τις Αρχές, το ζευγάρι είχε χωρίσει το τελευταίο διάστημα, καθώς η σχέση τους είχε περάσει κρίση.Χθες το μεσημέρι ο 36χρονος περίμενε κρυμμένος στο γκαράζ όπου η Λορένα συνήθιζε να σταθμεύει το SUV της, στην περιοχή Ριφρέντι της Φλωρεντίας.Όταν η γυναίκα έφτασε στο σημείο και πάρκαρε το όχημά της, ο άνδρας εμφανίστηκε ξαφνικά και της επιτέθηκε. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι την ακινητοποίησε, δένοντας τα χέρια και τα πόδια της, πριν την βάλει στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου μαζί με την τσάντα της, όπου βρισκόταν το κινητό της τηλέφωνο.Η γυναίκα φαίνεται πως μετά το αρχικό σοκ προσπάθησε να ζητήσει βοήθεια. Εντόπισε την τσάντα της, πήρε το κινητό της και προσπάθησε να επικοινωνήσει με ανθρώπους του περιβάλλοντός της. Αρχικά κάλεσε τη μητέρα της, όμως η σύνδεση φαίνεται πως διακόπηκε. Στη συνέχεια προσπάθησε να επικοινωνήσει με έναν φίλο της, με το ίδιο αποτέλεσμα. Τελικά κατάφερε να καλέσει τοΗ τηλεφωνική επικοινωνία με το κέντρο επιχειρήσεων της αστυνομίας στη Φλωρεντία διήρκεσε περίπου 20 λεπτά, πριν διακοπεί.Οι αστυνομικοί κατάφεραν ωστόσο να συγκεντρώσουν κρίσιμες πληροφορίες: τα στοιχεία της γυναίκας, την ταυτότητα του άνδρα που την κρατούσε, το όχημα στο οποίο επέβαιναν, την πινακίδα κυκλοφορίας και την κατάστασή της.Μέσω του γεωεντοπισμού του κινητού τηλεφώνου, οι Αρχές εντόπισαν ότι το σήμα προερχόταν από την εθνική οδό Α1. Παράλληλα, οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν το όχημα, επιτρέποντας στην αστυνομία να επιβεβαιώσει την πορεία του.

Λίγο αργότερα, περιπολικό της τροχαίας εντόπισε το SUV σταματημένο πάνω στη γέφυρα.



Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, λίγο πριν φτάσουν οι αστυνομικοί, ο 36χρονος είχε ανοίξει το πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου. Η Λορένα φέρεται να κρατούσε ακόμη το κινητό της τηλέφωνο.



«Τι κάνεις;» ακούγεται να λέει ο άνδρας προς τη γυναίκα, σύμφωνα με την καταγραφή από το κέντρο επιχειρήσεων της αστυνομίας.



Οι Αρχές εκτιμούν ότι στη συνέχεια την έριξε από τη γέφυρα, από ύψος μεγαλύτερο των 40 μέτρων.



Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, ενεργοποίησαν τις κάμερες σώματος που έφεραν στις στολές τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο υλικό καταγράφεται ο διάλογος με τον Βέλα.



«Τι έκανες;», τον ρώτησαν οι αστυνομικοί. Ο άνδρας φέρεται να απάντησε ότι «με πρόδωσε, μου φέρθηκε άσχημα, μου επιτέθηκε», πριν πέσει και ο ίδιος από τη γέφυρα.



Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατο και των δύο.



Η αστυνομία ξεκίνησε άμεσα την έρευνα για την υπόθεση.



Με εντολή της εισαγγελίας, οι σοροί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Καρέτζι, όπου θα πραγματοποιηθούν νεκροψίες και τοξικολογικές εξετάσεις. Παράλληλα, οι Αρχές πραγματοποίησαν έρευνες στα σπίτια της γυναίκας και του άνδρα και κατάσχεσαν τα κινητά τους τηλέφωνα.