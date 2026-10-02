Τμήμα οροφής έπεσε σε αίθουσα Λυκείου της Πάτρας ενώ μέσα βρίσκονταν μαθητές, κλείνει μέχρι νεωτέρας το σχολείο
ΕΛΛΑΔΑ
Σχολείο Λύκειο Πάτρα Μαθήτρια Δήμος Πατρέων

Τμήμα οροφής έπεσε σε αίθουσα Λυκείου της Πάτρας ενώ μέσα βρίσκονταν μαθητές, κλείνει μέχρι νεωτέρας το σχολείο

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη στο 6ο Λύκειο - Το τμήμα της οροφής που αποκολλήθηκε έπεσε σε θρανίο μαθήτριας η οποία έτυχε να έχει μετακινηθεί από τη θέση της

Τμήμα οροφής έπεσε σε αίθουσα Λυκείου της Πάτρας ενώ μέσα βρίσκονταν μαθητές, κλείνει μέχρι νεωτέρας το σχολείο
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Ένα σοβαρό περιστατικό με τμήμα οροφής αίθουσας του 6ου Λυκείου της Πάτρας να αποκολλάται και να πέφτει σε θρανίο ενώ μέσα στην τάξη βρίσκονταν μαθητές, σημειώθηκε την Πέμπτη.

Σύμφωνα με το pelop.gr, το κομμάτι που αποκολλήθηκε έπεσε στο σημείο όπου βρισκόταν το θρανίο μαθήτριας, η οποία έτυχε να έχει απομακρυνθεί από τη θέση της λίγο πριν σημειωθεί η πτώση και έτσι δεν τραυματίστηκε.

Τμήμα οροφής έπεσε σε αίθουσα Λυκείου της Πάτρας ενώ μέσα βρίσκονταν μαθητές, κλείνει μέχρι νεωτέρας το σχολείο


Μετά το περιστατικό, οι μαθητές μεταφέρθηκαν προληπτικά σε άλλη αίθουσα, ενώ η διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε άμεσα την Αντιδημαρχία Παιδείας.

Ακολούθησε αυτοψία μηχανικών του δήμου Πατρέων μετά την οποία αποφασίστηκε το σχολείο που βρίσκεται στην πλατεία Πυροσβεστείου να παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας

Στόχος είναι να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης και να διαπιστωθεί ότι οι αίθουσες και οι υπόλοιποι χώροι του σχολείου μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια από μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Αυτοψία και στο 11ο Λύκειο

Οι έλεγχοι του δήμου Πατρέων δεν περιορίζονται στο 6ο Λύκειο καθώς αυτοψία αναμένεται να πραγματοποιηθεί και στους χώρους του 11ου Γενικού Λυκείου Πατρών, καθώς τα δύο σχολεία στεγάζονται στο ίδιο σχολικό συγκρότημα.
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