Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.
Τμήμα οροφής έπεσε σε αίθουσα Λυκείου της Πάτρας ενώ μέσα βρίσκονταν μαθητές, κλείνει μέχρι νεωτέρας το σχολείο
Τμήμα οροφής έπεσε σε αίθουσα Λυκείου της Πάτρας ενώ μέσα βρίσκονταν μαθητές, κλείνει μέχρι νεωτέρας το σχολείο
Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη στο 6ο Λύκειο - Το τμήμα της οροφής που αποκολλήθηκε έπεσε σε θρανίο μαθήτριας η οποία έτυχε να έχει μετακινηθεί από τη θέση της
Ένα σοβαρό περιστατικό με τμήμα οροφής αίθουσας του 6ου Λυκείου της Πάτρας να αποκολλάται και να πέφτει σε θρανίο ενώ μέσα στην τάξη βρίσκονταν μαθητές, σημειώθηκε την Πέμπτη.
Σύμφωνα με το pelop.gr, το κομμάτι που αποκολλήθηκε έπεσε στο σημείο όπου βρισκόταν το θρανίο μαθήτριας, η οποία έτυχε να έχει απομακρυνθεί από τη θέση της λίγο πριν σημειωθεί η πτώση και έτσι δεν τραυματίστηκε.
Μετά το περιστατικό, οι μαθητές μεταφέρθηκαν προληπτικά σε άλλη αίθουσα, ενώ η διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε άμεσα την Αντιδημαρχία Παιδείας.
Ακολούθησε αυτοψία μηχανικών του δήμου Πατρέων μετά την οποία αποφασίστηκε το σχολείο που βρίσκεται στην πλατεία Πυροσβεστείου να παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας
Στόχος είναι να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης και να διαπιστωθεί ότι οι αίθουσες και οι υπόλοιποι χώροι του σχολείου μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια από μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Σύμφωνα με το pelop.gr, το κομμάτι που αποκολλήθηκε έπεσε στο σημείο όπου βρισκόταν το θρανίο μαθήτριας, η οποία έτυχε να έχει απομακρυνθεί από τη θέση της λίγο πριν σημειωθεί η πτώση και έτσι δεν τραυματίστηκε.
Μετά το περιστατικό, οι μαθητές μεταφέρθηκαν προληπτικά σε άλλη αίθουσα, ενώ η διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε άμεσα την Αντιδημαρχία Παιδείας.
Ακολούθησε αυτοψία μηχανικών του δήμου Πατρέων μετά την οποία αποφασίστηκε το σχολείο που βρίσκεται στην πλατεία Πυροσβεστείου να παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας
Στόχος είναι να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης και να διαπιστωθεί ότι οι αίθουσες και οι υπόλοιποι χώροι του σχολείου μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια από μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Αυτοψία και στο 11ο ΛύκειοΟι έλεγχοι του δήμου Πατρέων δεν περιορίζονται στο 6ο Λύκειο καθώς αυτοψία αναμένεται να πραγματοποιηθεί και στους χώρους του 11ου Γενικού Λυκείου Πατρών, καθώς τα δύο σχολεία στεγάζονται στο ίδιο σχολικό συγκρότημα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα