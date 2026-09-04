Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Μεξικό: Βουλευτής βρέθηκε νεκρός μέσα στο όχημά του, με τραύμα από σφαίρα
Μεξικό: Βουλευτής βρέθηκε νεκρός μέσα στο όχημά του, με τραύμα από σφαίρα
Ο υπουργός Εσωτερικών της Πολιτείας δεν διευκρίνισε αν επρόκειτο για ανθρωποκτονία ή για αυτοκτονία
Ένας βουλευτής της ομοσπονδιακής Βουλή του Μεξικού βρέθηκε νεκρός σήμερα, φέροντας τραύμα από πυροβόλο όπλο, στην Πολιτεία Βερακρούς, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
Ο Ζενιαζέν Εσκομπάρ βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του, με ένα όπλο σε μικρή απόσταση. «Ο θάνατος οφείλεται σε πυροβολισμό, δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιιο», είπε ο υπουργός Εσωτερικών της Πολιτείας, Ρικάρντο Αουέντ. Δεν διευκρίνισε αν επρόκειτο για ανθρωποκτονία ή για αυτοκτονία.
Η Βερακρούς είναι μια από τις βιαιότερες Πολιτείες του Μεξικού, λόγω της δράσης εγκληματικών οργανώσεων που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών.
Ο Εσκομπάρ, 42 ετών, βρισκόταν στη θέση του οδηγού και το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο στην άκρη ενός δρόμου. Ήταν εκπαιδευτικός, πρώην συνδικαλιστής και πρώην υπουργός Παιδείας στη Βερακρούς (2018-21). Τον Σεπτέμβριο του 2024 εξελέγη μέλος της ομοσπονδιακής Βουλής του Μεξικού.
Ο Ζενιαζέν Εσκομπάρ βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του, με ένα όπλο σε μικρή απόσταση. «Ο θάνατος οφείλεται σε πυροβολισμό, δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιιο», είπε ο υπουργός Εσωτερικών της Πολιτείας, Ρικάρντο Αουέντ. Δεν διευκρίνισε αν επρόκειτο για ανθρωποκτονία ή για αυτοκτονία.
Η Βερακρούς είναι μια από τις βιαιότερες Πολιτείες του Μεξικού, λόγω της δράσης εγκληματικών οργανώσεων που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών.
Ο Εσκομπάρ, 42 ετών, βρισκόταν στη θέση του οδηγού και το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο στην άκρη ενός δρόμου. Ήταν εκπαιδευτικός, πρώην συνδικαλιστής και πρώην υπουργός Παιδείας στη Βερακρούς (2018-21). Τον Σεπτέμβριο του 2024 εξελέγη μέλος της ομοσπονδιακής Βουλής του Μεξικού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα