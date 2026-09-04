Μεξικό: Βουλευτής βρέθηκε νεκρός μέσα στο όχημά του, με τραύμα από σφαίρα

Ένας βουλευτής της ομοσπονδιακής Βουλή του Μεξικού βρέθηκε νεκρός σήμερα, φέροντας τραύμα από πυροβόλο όπλο, στην Πολιτεία Βερακρούς, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.Ο Ζενιαζέν Εσκομπάρ βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του, με ένα όπλο σε μικρή απόσταση. «Ο θάνατος οφείλεται σε πυροβολισμό, δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιιο», είπε ο υπουργός Εσωτερικών της Πολιτείας, Ρικάρντο Αουέντ. Δεν διευκρίνισε αν επρόκειτο για ανθρωποκτονία ή για αυτοκτονία.Η Βερακρούς είναι μια από τις βιαιότερες Πολιτείες του Μεξικού, λόγω της δράσης εγκληματικών οργανώσεων που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών.Ο Εσκομπάρ, 42 ετών, βρισκόταν στη θέση του οδηγού και το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο στην άκρη ενός δρόμου. Ήταν εκπαιδευτικός, πρώην συνδικαλιστής και πρώην υπουργός Παιδείας στη Βερακρούς (2018-21). Τον Σεπτέμβριο του 2024 εξελέγη μέλος της ομοσπονδιακής Βουλής του Μεξικού.