Μεξικό: Βουλευτής βρέθηκε νεκρός μέσα στο όχημά του, με τραύμα από σφαίρα
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Βουλευτής βρέθηκε νεκρός μέσα στο όχημά του, με τραύμα από σφαίρα

Ο υπουργός Εσωτερικών της Πολιτείας δεν διευκρίνισε αν επρόκειτο για ανθρωποκτονία ή για αυτοκτονία

Μεξικό: Βουλευτής βρέθηκε νεκρός μέσα στο όχημά του, με τραύμα από σφαίρα
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Ένας βουλευτής της ομοσπονδιακής Βουλή του Μεξικού βρέθηκε νεκρός σήμερα, φέροντας τραύμα από πυροβόλο όπλο, στην Πολιτεία Βερακρούς, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο Ζενιαζέν Εσκομπάρ βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του, με ένα όπλο σε μικρή απόσταση. «Ο θάνατος οφείλεται σε πυροβολισμό, δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιιο», είπε ο υπουργός Εσωτερικών της Πολιτείας, Ρικάρντο Αουέντ. Δεν διευκρίνισε αν επρόκειτο για ανθρωποκτονία ή για αυτοκτονία.

Μεξικό: Βουλευτής βρέθηκε νεκρός μέσα στο όχημά του, με τραύμα από σφαίρα

Η Βερακρούς είναι μια από τις βιαιότερες Πολιτείες του Μεξικού, λόγω της δράσης εγκληματικών οργανώσεων που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Εσκομπάρ, 42 ετών, βρισκόταν στη θέση του οδηγού και το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο στην άκρη ενός δρόμου. Ήταν εκπαιδευτικός, πρώην συνδικαλιστής και πρώην υπουργός Παιδείας στη Βερακρούς (2018-21). Τον Σεπτέμβριο του 2024 εξελέγη μέλος της ομοσπονδιακής Βουλής του Μεξικού.
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