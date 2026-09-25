Συναγερμός στη Σαουδική Αραβία μετά τις επιθέσεις των Χούθι: Τουρκία και Πακιστάν στο πλευρό του Ριάντ

Τριμερής αμυντική συνάντηση για τη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας μετά τις επιθέσεις του φιλοϊρανικού κινήματος της Υεμένης





Οι επικεφαλής των επιτελείων εθνικής άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν θα πραγματοποιήσουν κατεπείγουσα συνάντηση με αντικείμενο την ενίσχυση της άμυνας του Ριάντ.







Το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τη σύγκληση της συνάντησης, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των συζητήσεων ή τα μέτρα που εξετάζονται.



Ο μεγάλος μουφτής καλεί σε «θυσία» απέναντι στους Χούθι Την ίδια ώρα, σε μια σπάνια και ιδιαίτερα υψηλών τόνων παρέμβαση, ο σημαντικότερος θρησκευτικός εκπρόσωπος του ουαχαμπιτικού ισλάμ στη Σαουδική Αραβία κάλεσε τους στρατιωτικούς του βασιλείου να είναι έτοιμοι να θυσιάσουν ακόμη και τη ζωή τους στη σύγκρουση με τους Χούθι.







«Η υπεράσπιση αυτού του σπουδαίου έθνους (...) και η τιμωρία όποιου απλώσει χέρι πάνω σε ακόμη κι ένα εκατοστό της επικράτειάς του είναι από τα σημαντικότερα καθήκοντα και από τις πιο ενάρετες πράξεις αφοσίωσης», ανέφερε.



Όπως πρόσθεσε, «μπορεί να θυσιαστούν ζωές» για την «ικανοποίηση του θεού», ενώ κάλεσε τον Θεό να δώσει υποστήριξη στις σαουδαραβικές δυνάμεις.



Κλείσιμο Στο τραπέζι το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης Οι τελευταίες εξελίξεις έχουν ενισχύσει τα ερωτήματα για το εάν το Ριάντ εξετάζει μια ευρύτερη στρατιωτική απάντηση, ακόμη και με χερσαία επιχείρηση στην Υεμένη, σε συνεργασία με τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας, την οποία υποστηρίζει.



Ο μεγάλος μουφτής χαρακτήρισε την αποκατάσταση της εξουσίας της κυβέρνησης της Υεμένης ως μία από τις σημαντικότερες υποχρεώσεις, ζητώντας παράλληλα «την απόλυτη ήττα» της Ανσαραλά και όσων τη στηρίζουν.



Οι καταγγελίες του Ριάντ και η απάντηση των Χούθι Η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι έχει κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα.



Η κρατική τηλεόραση της Σαουδικής Αραβίας έχει μεταδώσει επανειλημμένα εικόνες από επίθεση σε τέμενος στο νότιο τμήμα της χώρας, την οποία απέδωσε στο κίνημα των Χούθι.



Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η Σαουδική Αραβία μετά τις επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης, με το Ριάντ να ενεργοποιεί την τριμερή αμυντική συνεργασία με Τουρκία και Πακιστάν . Οι επικεφαλής των επιτελείων εθνικής άμυνας των τριών χωρών αναμένεται να συμμετάσχουν σε κατεπείγουσα συνάντηση, προκειμένου να εξεταστούν τρόποι υποστήριξης του βασιλείου, ενώ ο μεγάλος μουφτής της Σαουδικής Αραβίας κάλεσε τις ένοπλες δυνάμεις να είναι έτοιμες ακόμη και για θυσίες στη σύγκρουση με το φιλοϊρανικό κίνημα Ανσαραλά.Οι επικεφαλής των επιτελείων εθνικής άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν θα πραγματοποιήσουν κατεπείγουσα συνάντηση με αντικείμενο την ενίσχυση της άμυνας του Ριάντ.Η συνάντηση γίνεται στο πλαίσιο τριμερούς αμυντικής συμφωνίας, μετά τις επιθέσεις του υεμενίτικου κινήματος Ανσαραλά, γνωστού ευρύτερα ως Χούθι, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν.Το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τη σύγκληση της συνάντησης, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των συζητήσεων ή τα μέτρα που εξετάζονται.Την ίδια ώρα, σε μια σπάνια και ιδιαίτερα υψηλών τόνων παρέμβαση, ο σημαντικότερος θρησκευτικός εκπρόσωπος του ουαχαμπιτικού ισλάμ στη Σαουδική Αραβία κάλεσε τους στρατιωτικούς του βασιλείου να είναι έτοιμοι να θυσιάσουν ακόμη και τη ζωή τους στη σύγκρουση με τους Χούθι.Ο μεγάλος μουφτής σεΐχης Σάλεχ μπιν Φαουζάν αλ Φαουζάν απηύθυνε το μήνυμα προς τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στις περιοχές κοντά στα σύνορα με την Υεμένη, επικαλούμενος χωρία του Κορανίου και αναφορές που αποδίδονται στον προφήτη Μωάμεθ σχετικά με τη θυσία και τον αγώνα για την υπεράσπιση της πίστης.«Η υπεράσπιση αυτού του σπουδαίου έθνους (...) και η τιμωρία όποιου απλώσει χέρι πάνω σε ακόμη κι ένα εκατοστό της επικράτειάς του είναι από τα σημαντικότερα καθήκοντα και από τις πιο ενάρετες πράξεις αφοσίωσης», ανέφερε.Όπως πρόσθεσε, «μπορεί να θυσιαστούν ζωές» για την «ικανοποίηση του θεού», ενώ κάλεσε τον Θεό να δώσει υποστήριξη στις σαουδαραβικές δυνάμεις.Οι τελευταίες εξελίξεις έχουν ενισχύσει τα ερωτήματα για το εάν το Ριάντ εξετάζει μια ευρύτερη στρατιωτική απάντηση, ακόμη και με χερσαία επιχείρηση στην Υεμένη, σε συνεργασία με τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας, την οποία υποστηρίζει.Ο μεγάλος μουφτής χαρακτήρισε την αποκατάσταση της εξουσίας της κυβέρνησης της Υεμένης ως μία από τις σημαντικότερες υποχρεώσεις, ζητώντας παράλληλα «την απόλυτη ήττα» της Ανσαραλά και όσων τη στηρίζουν.Η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι έχει κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα.Η κρατική τηλεόραση της Σαουδικής Αραβίας έχει μεταδώσει επανειλημμένα εικόνες από επίθεση σε τέμενος στο νότιο τμήμα της χώρας, την οποία απέδωσε στο κίνημα των Χούθι.

Παράλληλα, το Ριάντ κατηγόρησε πρόσφατα την Ανσαραλά ότι επιχείρησε να επιτεθεί στη Μέκκα, τον ιερότερο τόπο του ισλάμ, κατηγορία που το υεμενίτικο κίνημα απέρριψε.



Οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, έχουν αποτελέσει βασικό παράγοντα αστάθειας στην περιοχή τα τελευταία χρόνια, με τη σύγκρουση στην Υεμένη να παραμένει ένα από τα σημαντικότερα μέτωπα της αντιπαράθεσης μεταξύ Τεχεράνης και Ριάντ.