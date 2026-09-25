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Φρίκη στη Βραζιλία με επίθεση τρανς γυναίκας στον πατριό της, του έκοψε τα αυτιά και του προκάλεσε απώλεια όρασης
Φρίκη στη Βραζιλία με επίθεση τρανς γυναίκας στον πατριό της, του έκοψε τα αυτιά και του προκάλεσε απώλεια όρασης
Το θύμα της επίθεσης στην προσπάθειά του να διαφύγει από την επίθεση έπεσε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου
Μια σοκαριστική υπόθεση που ερευνάται από τις βραζιλιάνικες αρχές ήρθε στο φως στη Μανάους, με μια 31χρονη τρανς γυναίκα να κατηγορείται ότι επιτέθηκε με ακραία βιαιότητα στον 61χρονο πατριό της μέσα στο διαμέρισμά του.
Όπως μεταδίδει η Sun, η Αουρόρα Ναόμι Λα Φέι συνελήφθη μετά την επίθεση, κατά την οποία ο άνδρας υπέστη πολύ σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και στα μάτια.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 61χρονος έχασε και τα δύο του αυτιά, ενώ οι γιατροί χρειάστηκε να αφαιρέσουν και τα δύο του μάτια, καθώς τα τραύματα είχαν προκαλέσει μη αναστρέψιμη βλάβη στην όρασή του.
Οι αρχές εξετάζουν παράλληλα καταγγελία σύμφωνα με την οποία ο άνδρας ενδέχεται να υπέστη και σεξουαλική επίθεση κατά τη διάρκεια του περιστατικού.
Η 31χρονη αρνήθηκε την κατηγορία του βιασμού, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων.
Παρά το γεγονός ότι δεν μπορούσε να δει, κατευθύνθηκε προς το μπαλκόνι και έπεσε από τον τρίτο όροφο σε οροφή γειτονικού κτιρίου. Λίγο αργότερα πυροσβέστες και διασώστες τον εντόπισαν και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Παράλληλα, φέρεται να υποστήριξε ότι δεν θυμάται ολόκληρη την επίθεση, αλλά θυμάται ότι τον δάγκωσε στο πρόσωπο πριν αποχωρήσει από το σημείο.
Σύμφωνα με τη Sun, η 31χρονη και ο 61χρονος γνωρίζονταν περίπου πέντε χρόνια, ενώ η μεταξύ τους σχέση φέρεται να ήταν δύσκολη.
Η μητέρα της Λα Φέι ανέφερε στους αστυνομικούς ότι υπήρχαν προβλήματα στη σχέση τους, ωστόσο δεν είχε καταγγελθεί στο παρελθόν κάποιο περιστατικό βίας.
Όπως μεταδίδει η Sun, η Αουρόρα Ναόμι Λα Φέι συνελήφθη μετά την επίθεση, κατά την οποία ο άνδρας υπέστη πολύ σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και στα μάτια.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 61χρονος έχασε και τα δύο του αυτιά, ενώ οι γιατροί χρειάστηκε να αφαιρέσουν και τα δύο του μάτια, καθώς τα τραύματα είχαν προκαλέσει μη αναστρέψιμη βλάβη στην όρασή του.
Οι αρχές εξετάζουν παράλληλα καταγγελία σύμφωνα με την οποία ο άνδρας ενδέχεται να υπέστη και σεξουαλική επίθεση κατά τη διάρκεια του περιστατικού.
Η 31χρονη αρνήθηκε την κατηγορία του βιασμού, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων.
Έπεσε από το μπαλκόνιΣύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 61χρονος, αφού ανέκτησε τις αισθήσεις του, προσπάθησε να εγκαταλείψει το διαμέρισμα.
Παρά το γεγονός ότι δεν μπορούσε να δει, κατευθύνθηκε προς το μπαλκόνι και έπεσε από τον τρίτο όροφο σε οροφή γειτονικού κτιρίου. Λίγο αργότερα πυροσβέστες και διασώστες τον εντόπισαν και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Ο ισχυρισμός για χρήση κάνναβηςΚατά την ανάκρισή της, η Λα Φέι φέρεται να υποστήριξε ότι είχε καταναλώσει νωρίτερα κάνναβη και ότι η ουσία της προκάλεσε παραισθήσεις. Η ίδια ανέφερε, σύμφωνα με τις αρχές, ότι περίμενε μέσα στο διαμέρισμα του πατριού της όσο εκείνος απουσίαζε και ότι τον αιφνιδίασε όταν επέστρεψε.
Παράλληλα, φέρεται να υποστήριξε ότι δεν θυμάται ολόκληρη την επίθεση, αλλά θυμάται ότι τον δάγκωσε στο πρόσωπο πριν αποχωρήσει από το σημείο.
Οι έρευνες για τη σχέση θύματος και κατηγορούμενηςΟ επικεφαλής της έρευνας χαρακτήρισε το περιστατικό «επεισόδιο ακραίας βίας», τονίζοντας ότι το θύμα δέχθηκε επίθεση μέσα στο ίδιο του το σπίτι και υπέστη εξαιρετικά σοβαρά τραύματα.
Σύμφωνα με τη Sun, η 31χρονη και ο 61χρονος γνωρίζονταν περίπου πέντε χρόνια, ενώ η μεταξύ τους σχέση φέρεται να ήταν δύσκολη.
Η μητέρα της Λα Φέι ανέφερε στους αστυνομικούς ότι υπήρχαν προβλήματα στη σχέση τους, ωστόσο δεν είχε καταγγελθεί στο παρελθόν κάποιο περιστατικό βίας.
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