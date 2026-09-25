«Ποτέ δεν τα πήγαμε καλύτερα»: Τραμπ και Σι σε δείπνο υψηλών συμβολισμών στον Λευκό Οίκο και με μήνυμα για νέα εποχή στις σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας

Οι δύο ηγέτες μίλησαν για «στρατηγική σταθερότητα» – Στο δείπνο κορυφαία ονόματα της τεχνολογίας, νέα ένταση για την πρόσβαση των ΜΜΕ





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Υποδοχή με κόκκινο χαλί και δείπνο στον Λευκό Οίκο Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε τον Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο για το επίσημο δείπνο, το οποίο αποτέλεσε την τελευταία και πιο συμβολική στιγμή μιας ημέρας επαφών ανάμεσα στους δύο ηγέτες.



Ο Κινέζος πρόεδρος έλαβε υποδοχή με κόκκινο χαλί, όπως είχε συμβεί και κατά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στην Κίνα νωρίτερα μέσα στη χρονιά.



Οι δύο ηγέτες, μαζί με τις συζύγους τους, αντάλλαξαν χειραψία μπροστά στις κάμερες και φωτογραφήθηκαν πριν εισέλθουν στον Λευκό Οίκο.







Σι: «Να βρούμε έναν νέο τρόπο για τις μεγάλες χώρες να συνυπάρχουν» Ο Σι Τζινπίνγκ, μιλώντας στους καλεσμένους του δείπνου, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα μπορούν να βρουν κοινό έδαφος και υπογράμμισε την ανάγκη υπεύθυνης στάσης από τις δύο πλευρές.



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Ο ίδιος κάλεσε τις δύο χώρες να εξερευνήσουν «μια νέα προσέγγιση για το πώς οι μεγάλες χώρες συνυπάρχουν», ενώ έκανε λόγο για την ανάγκη οικοδόμησης μιας σχέσης «στρατηγικής σταθερότητας».







Σε μια βραδιά γεμάτη συμβολισμούς στον Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ αντάλλαξαν μηνύματα συνεργασίας και σταθερότητας, μετά τις συνομιλίες τους για το μέλλον των σχέσεων ΗΠΑ - Κίνας. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι δύο χώρες «ποτέ δεν τα έχουν πάει καλύτερα», ενώ ο Κινέζος ηγέτης κάλεσε τις δύο πλευρές να αναζητήσουν «έναν νέο τρόπο συνύπαρξης μεγάλων χωρών».Στο επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο έδωσαν το «παρών» περισσότερα από 100 πρόσωπα, ανάμεσά τους κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας τεχνολογίας και των επιχειρήσεων.Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε τον Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο για το επίσημο δείπνο, το οποίο αποτέλεσε την τελευταία και πιο συμβολική στιγμή μιας ημέρας επαφών ανάμεσα στους δύο ηγέτες.Ο Κινέζος πρόεδρος έλαβε υποδοχή με κόκκινο χαλί, όπως είχε συμβεί και κατά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στην Κίνα νωρίτερα μέσα στη χρονιά.Οι δύο ηγέτες, μαζί με τις συζύγους τους, αντάλλαξαν χειραψία μπροστά στις κάμερες και φωτογραφήθηκαν πριν εισέλθουν στον Λευκό Οίκο.Ο Σι Τζινπίνγκ, μιλώντας στους καλεσμένους του δείπνου, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα μπορούν να βρουν κοινό έδαφος και υπογράμμισε την ανάγκη υπεύθυνης στάσης από τις δύο πλευρές.«Οι στόχοι των ΗΠΑ και της Κίνας μπορούν να είναι αμοιβαία ενισχυτικοί και οι δύο πλευρές πρέπει να ενεργούν υπεύθυνα», ανέφερε ο Κινέζος πρόεδρος.Ο ίδιος κάλεσε τις δύο χώρες να εξερευνήσουν «μια νέα προσέγγιση για το πώς οι μεγάλες χώρες συνυπάρχουν», ενώ έκανε λόγο για την ανάγκη οικοδόμησης μιας σχέσης «στρατηγικής σταθερότητας».

Αναφερόμενος στις συνομιλίες που είχε νωρίτερα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Σι υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές είχαν «ειλικρινείς και σε βάθος ανταλλαγές απόψεων», οι οποίες ενίσχυσαν την κατανόηση μεταξύ των δύο χωρών.



Παράλληλα, επέλεξε να αναφερθεί στην κοινή ιστορική διαδρομή ΗΠΑ και Κίνας, μιλώντας για τη συνεργασία των δύο χωρών στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο απέναντι στην Ιαπωνία, αλλά και για τη διπλωματία του «πινγκ πονγκ» που άνοιξε τον δρόμο για την προσέγγιση επί προεδρίας Ρίτσαρντ Νίξον.



Ο Σι ολοκλήρωσε την ομιλία του με πρόποση υπέρ της υγείας του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ, αλλά και της συνέχισης της προόδου στις διμερείς σχέσεις.



Τραμπ: «Δεν έχουμε ξαναπάει ποτέ τόσο καλά» Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, κράτησε έναν ιδιαίτερα θετικό τόνο, ευχαριστώντας τον Σι Τζινπίνγκ για την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.



«Δεν έχουμε ξαναπάει ποτέ τόσο καλά», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στις σχέσεις των δύο χωρών.







Η ομιλία του είχε περισσότερο χαρακτήρα δείπνου και λιγότερο επίσημης πολιτικής τοποθέτησης, με τον Τραμπ να αναφέρεται στην ιστορική σημασία της σχέσης Ουάσιγκτον - Πεκίνου.



Σε μια αυθόρμητη παρέκκλιση από το κείμενό του, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στο υπό κατασκευή νέο χώρο εκδηλώσεων στον Λευκό Οίκο, προσκαλώντας τους καλεσμένους να τον επισκεφθούν.









«Όποιος θέλει να περπατήσει σε ένα εργοτάξιο που είναι καθαρό και λαμπερό, είναι τιμή μας να το κάνει», είπε χαρακτηριστικά.



Στο τέλος της βραδιάς, ο Τραμπ προσέφερε στον Σι ένα γλυπτό με έναν φαλακρό αετό, το εθνικό σύμβολο των ΗΠΑ, λέγοντας ότι συμβολίζει «το ελεύθερο και ανερχόμενο πνεύμα της Αμερικής».







Οι καλεσμένοι: Από τον Ζούκερμπεργκ και τον Μασκ έως τον Άλτμαν Στο επίσημο δείπνο παρέστησαν περισσότερα από 100 πρόσωπα, με τη λίστα των καλεσμένων να περιλαμβάνει κορυφαίους εκπροσώπους της τεχνολογίας, των επενδύσεων και της βιομηχανίας.



Μεταξύ άλλων, το «παρών» έδωσαν ο ιδρυτής της Meta Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν, ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος και ο ιδιοκτήτης της X Έλον Μασκ.



Στο δείπνο βρέθηκαν επίσης ο εκτελεστικός πρόεδρος της Apple Τιμ Κουκ, ο CEO της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, ο επικεφαλής της BlackRock Λάρι Φινκ, ο διευθύνων σύμβουλος της Boeing Κέλι Όρτμπεργκ και ο ιδρυτής της Blackstone Στίβεν Σβάρτσμαν.



Η παρουσία των ισχυρότερων ονομάτων της παγκόσμιας επιχειρηματικότητας ανέδειξε και την οικονομική διάσταση της σχέσης ΗΠΑ - Κίνας, πέρα από το διπλωματικό επίπεδο.



Νέα ένταση για την πρόσβαση των ΜΜΕ στον Λευκό Οίκο Παρά το κλίμα φιλοφρονήσεων, η ημέρα συνοδεύτηκε και από νέα αντιπαράθεση σχετικά με την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στις εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου.



Το CNN ανέφερε ότι δύο δημοσιογράφοι του αποκλείστηκαν αρχικά από την κάλυψη της άφιξης του Σι Τζινπίνγκ στο δείπνο, καθώς επετράπη η παρουσία μόνο φωτογράφου και τεχνικού ήχου, χωρίς δημοσιογράφο και παραγωγό.



Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ ότι αποκαθίσταται η πρόσβαση σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης που είχαν προηγουμένως αποκλειστεί.



Η αντιπαράθεση είχε ξεκινήσει όταν ο Αμερικανός πρόεδρος είχε κατηγορήσει συγκεκριμένα μέσα για «ψευδείς ειδήσεις» και είχε περιορίσει την πρόσβασή τους στον Λευκό Οίκο.