Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα

με τις προσφορές (4,25€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν:



1. Την εφημερίδα

2. Το Car, το καλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου



Αυτό είναι το CAR, το καλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου,



… που είναι στην κορυφή και της Ελληνικής αγοράς,

… που οδηγεί τις εξελίξεις στο αυτοκίνητο,

… που διαβάζεται από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο,

… που δοκιμάζει, συγκρίνει αναλύει και σας παρουσιάζει χωρίς φόβο και με άποψη τα αυτοκίνητα,

… που σας ενημερώνει για ό,τι πρέπει να ξέρετε για το αυτοκίνητο με την ανεπηρέαστη γνώμη του, τη βαθιά αυτοκινητιστική του κουλτούρα και τις δυνατότερες ελληνικές και ξένες υπογραφές.



Το CAR βάζει στο επίκεντρο τον αναγνώστη. Μιλάει εκ μέρους του…

Γιατί το CAR μπορεί!



Διαβάστε στο Car, που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:



• Cover Story

RENAULT TWINGO E-TECH & KIA EV2. Η Renault αναβιώνει τo πολυτάλαντο θρυλικό Twingo κάνοντας πραγματικότητα την ιδέα της προσιτής ηλεκτροκίνησης, ενώ η KIA μεταγγίζει την τεχνογνωσία και την εμπειρία της στην ηλεκτροκίνηση σε ένα κόμπακτ B-SUV με εστίαση στη χρηστικότητα και την αποδοτικότητα.



• MERCEDES-AMG SPECIAL

Ξεψαχνίζουμε την εξωτική, αμιγώς ηλεκτρική AMG GT και θυμόμαστε τα μοντέλα που σημάδεψαν την ιστορία και διαμόρφωσαν το DNA του τμήματος υψηλών επιδόσεων της Mercedes-Benz.



• ALPINE A110

Φόρος τιμής στο θρυλικό, πανάλαφρο γαλλικό sportscar που ολοκληρώνει την καριέρα του λίγο πριν παραδώσει τη σκυτάλη στον ηλεκτρικό διάδοχό του.



• LINKTOUR ALUMI

To microcar που απαντά στις προκλήσεις της καθημερινότητας στην πόλη, συνδυάζοντας μικροσκοπικές διαστάσεις με δυνατότητες κανονικού αυτοκινήτου.



• BYD Atto 2 DM-i

Η plug-in υβριδική εκδοχή του ταλαντούχου B-SUV της BYD προσφέρει την ηλεκτρική εμπειρία χωρίς το άγχος της αυτονομίας σε ένα πακέτο που ταιριάζει γάντι στην ελληνική πραγματικότητα.



• RIVIAN R2

Η αμερικάνικη Rivian εδραιώνει την παρουσία της στην ηλεκτροκίνηση με ένα SUV που ξεχωρίζει για την πρωτοποριακή τεχνολογία και τις ικανότητες εντός και εκτός δρόμου.



Ακόμα οδηγούμε:

JEEP AVENGER 4xe

ALFA ROMEO TONALE IBRIDA 175 DCT7

MG ZS MAX HYBRID+ vs OMODA 5 1.5 SHS-H

RENAULT SYMBIOZ E-TECH 160 vs VOLKSWAGEN T-ROC 1.5 eTSI



CAR! Με τις πιο έγκυρες ελληνικές και ξένες υπογραφές!





3. Το συναρπαστικό μυθιστόρημα της Έλενας Αντωνίου

«Στην τελευταία στροφή»







Ως μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες σύγχρονες Ελληνίδες συγγραφείς στο είδος της ρομαντικής λογοτεχνίας, με περισσότερα από 15 μυθιστορήματα στο ενεργητικό της, Έλενα Αντωνίου έχει συνηθίσει το κοινό της στο... απροσδόκητο. Κυρίως σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, το «σκηνικό» εντός του οποίου εκτυλίσσονται οι ιστορίες της, Αντωνίου τολμά να τοποθετεί τους ήρωές της σε χώρο ή και χρόνο που κεντρίζουν (και κερδίζουν) αμέσως τον αναγνώστη.



Το «Στην τελευταία στροφή» αποτελεί ακριβώς ένα παράδειγμα αυτής της τολμηρής προσέγγισης εκ μέρους της συγγραφέως, καθώς το βιβλίο εξιστορεί τον περιπετειώδη και φλογερό, αλλά γεμάτο εμπόδια και κακουχίες έρωτα ενός Ισπανού πρωταθλητή αγώνων ταχύτητας, του Χουάν Γκαμπριέλ Μορένο, με την γοητευτική αλλά και αινιγματική μηχανολόγο Αυγή Κάρμεν Πέρεθ. Εκείνη αρχικά αντιστέκεται στην πολιορκία, καθώς είναι εξ αρχής αποφασισμένη να μην επιτρέψει στο επάγγελμά της να υπερβεί τα όρια και να αναμιχθεί στην προσωπική ζωή της. Γι' αυτό η Αυγή πασχίζει, με νύχια και με δόντια, να αποκρούσει την ολομέτωπη επίθεση αγάπης και πόθου που υφίσταται από τον Χουάν. Όμως, οι άμυνές της θα την προδώσουν και θα πάψει να καταπολεμά την ίδια της την επιθυμία να ανταποκριθεί στο ερωτικό κάλεσμα ενός άντρα που έχει ως επάγγελμα να παίζει τη ζωή του κορώνα-γράμματα οδηγώντας ως το ακρώτατο όριο της αυτοκαταστροφής. Χωρίς να το περιμένει, η Αυγή δεν παραδίδεται μόνο στον έρωτα, αλλά και στη μοίρα, η οποία έχει τα δικά της, μοχθηρά και σαδιστικά σχέδια για εκείνη και τον αγαπημένο της.









4. To GALA, το διεθνές lifestyle περιοδικό

και με την έκδοση των 2,00€



Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :



Αλεξάνδρα Παπαγιάννη

«Δεν χρειάζεται να γίνεις κάποια άλλη για να σε προτιμήσουν»

Από τη γενέτειρά της τη Βέροια μέχρι την αμερικανική μητρόπολη, απ' όπου διαπρέπει διεθνώς ως μοντέλο, το κορίτσι των luxury brands σπάει τα σύνορα της μόδας



Σοφία Μαϊμούλα

Κλείσιμο

Η ακατάπαυστη προσπάθεια και η διαδρομή μέσα από τα αγκάθια προς τα αστέρια: γνωρίσαμε τη σολίστ που μάγεψε πρόσφατα το ελληνικό κοινό



Δανάη Κουγιούλη

Πώς η ευεξία έγινε το νέο clubbing

Μια από τις πιο διακεκριμένες παγκοσμίως, η wellness expert μιλάει για τη μεταστροφή του κοινού της πολυτέλειας από τις υπερβολές της διασκέδασης προς το μέτρο του ευ ζην



Κωνσταντίνος Ντάσιος

Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν το "Θέμα"(4,25€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν:Αυτό είναι το CAR, το καλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου,Οι πρωταθλητές ζουν για τη νίκη και μόνο για τη νίκη, ανεξάρτητα από το πού και πώς αγωνίζονται. Ακόμη και το παιχνίδι του έρωτα, πρέπει να περιέχει αδρεναλίνη, αλλά γι' αυτούς αξίζει τον κόπο μόνο όταν κερδίζουν. Και γι' αυτό, πολύ συχνά, χάνουν.Διαβάστε στοπου κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :«Δεν χρειάζεται να γίνεις κάποια άλλη για να σε προτιμήσουν»Από τη γενέτειρά της τη Βέροια μέχρι την αμερικανική μητρόπολη, απ' όπου διαπρέπει διεθνώς ως μοντέλο, το κορίτσι των luxury brands σπάει τα σύνορα της μόδαςΗ νέα σταρ μπαλαρίνα του ΜπολσόιΗ ακατάπαυστη προσπάθεια και η διαδρομή μέσα από τα αγκάθια προς τα αστέρια: γνωρίσαμε τη σολίστ που μάγεψε πρόσφατα το ελληνικό κοινόΠώς η ευεξία έγινε το νέο clubbingΜια από τις πιο διακεκριμένες παγκοσμίως, η wellness expert μιλάει για τη μεταστροφή του κοινού της πολυτέλειας από τις υπερβολές της διασκέδασης προς το μέτρο του ευ ζην

«Rock ’n’ roll είναι να κάνεις αυτό που νιώθεις»

Στα 23 του έχει περάσει από ορχήστρες, talent show, lives, στούντιο και αρκετές μουσικές ζωές. Τον γνωρίσαμε με τα singles «Απόψε» και «Οταν όλα μένουν ίδια» αλλά σύντομα θα έχουμε κι άλλους λόγους να αναφέρουμε το όνομά του



Ταγγέρη

Διανοούμενοι & κροίσοι στον έβδομο ουρανό

Ταυτισμένη με την ελευθερία, τα πάρτυ και τον πλούτο, η ατμοσφαιρική πόλη του Μαρόκου συγκέντρωνε κάποτε την αντισυμβατική ελίτ στο εξωτικό σταυροδρόμι δυο πολιτισμών



Ακόμα:

Πάνος Παπαχατζής

O Ελληνας παραγωγός του «House of David»



Σούρι Νοέλ

Ο πατέρας που άφησε πίσω της



Αντρέα Μίντελ Κοέν

«Ισως ήμουν Ελληνίδα σε προηγούμενη ζωή»



Μόδα & Ομορφιά

Στυλ χωρίς όρια & γιατί οι ατέλειες στο σώμα είναι το νέο μας ατού



To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.

Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.

Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί τόσο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) όσο και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.



Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν:



1. Την εφημερίδα



2. To GALA, το διεθνές lifestyle περιοδικό

και με την έκδοση των 2,00€



Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :



Αλεξάνδρα Παπαγιάννη

«Δεν χρειάζεται να γίνεις κάποια άλλη για να σε προτιμήσουν»

Από τη γενέτειρά της τη Βέροια μέχρι την αμερικανική μητρόπολη, απ' όπου διαπρέπει διεθνώς ως μοντέλο, το κορίτσι των luxury brands σπάει τα σύνορα της μόδας



Σοφία Μαϊμούλα

Η νέα σταρ μπαλαρίνα του Μπολσόι

Η ακατάπαυστη προσπάθεια και η διαδρομή μέσα από τα αγκάθια προς τα αστέρια: γνωρίσαμε τη σολίστ που μάγεψε πρόσφατα το ελληνικό κοινό



Δανάη Κουγιούλη

Πώς η ευεξία έγινε το νέο clubbing

Μια από τις πιο διακεκριμένες παγκοσμίως, η wellness expert μιλάει για τη μεταστροφή του κοινού της πολυτέλειας από τις υπερβολές της διασκέδασης προς το μέτρο του ευ ζην



Κωνσταντίνος Ντάσιος

«Rock ’n’ roll είναι να κάνεις αυτό που νιώθεις»

Στα 23 του έχει περάσει από ορχήστρες, talent show, lives, στούντιο και αρκετές μουσικές ζωές. Τον γνωρίσαμε με τα singles «Απόψε» και «Οταν όλα μένουν ίδια» αλλά σύντομα θα έχουμε κι άλλους λόγους να αναφέρουμε το όνομά του



Ταγγέρη

Διανοούμενοι & κροίσοι στον έβδομο ουρανό

Ταυτισμένη με την ελευθερία, τα πάρτυ και τον πλούτο, η ατμοσφαιρική πόλη του Μαρόκου συγκέντρωνε κάποτε την αντισυμβατική ελίτ στο εξωτικό σταυροδρόμι δυο πολιτισμών



Ακόμα:

Πάνος Παπαχατζής

O Ελληνας παραγωγός του «House of David»



Σούρι Νοέλ

Ο πατέρας που άφησε πίσω της



Αντρέα Μίντελ Κοέν

«Ισως ήμουν Ελληνίδα σε προηγούμενη ζωή»



Μόδα & Ομορφιά

Στυλ χωρίς όρια & γιατί οι ατέλειες στο σώμα είναι το νέο μας ατού



To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.

Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.

Το Gala , η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί τό σο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) όσο και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.



3. Το εβδομαδιαίο περιοδικό «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ», με 32 σελίδες με πρωτότυπα και αδημοσίευτα σταυρόλεξα και sudoku

Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ, ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.