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Η Uber απολύει το 10% των υπαλλήλων της και αποχωρεί από τη Νιγηρία και την Ουγκάντα
Η Uber απολύει το 10% των υπαλλήλων της και αποχωρεί από τη Νιγηρία και την Ουγκάντα
Σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου, το 10% αντιστοιχεί σε περίπου 3.300 θέσεις εργασίας σε όλον τον κόσμο
Η εταιρεία Uber ανακοίνωσε σήμερα ότι θα απολύσει το 10% του εργατικού δυναμικού της, στο πλαίσιο «διευρυμένων οργανωτικών αλλαγών», σύμφωνα με ένα μήνυμα που απέστειλε ο επικεφαλής της, Ντάρα Κοσροβσάχι, στους υπαλλήλους της.
«Σήμερα, προχωρούμε σε ορισμένες ευρείες οργανωτικές αλλαγές στους κόλπους της Uber» και «κατά συνέπεια, θα μειώσουμε το δυναμικό της ομάδας μας κατά περίπου 10%».
Σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου, το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 3.300 θέσεις εργασίας σε όλον τον κόσμο.
Παράλληλα, η εταιρεία VTC Uber ανακοίνωσε επίσης ότι τερματίζει τη δραστηριότητά της στη Νιγηρία και την Ουγκάντα, με άμεση ισχύ.
Η αμερικανική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2009 επεκτάθηκε το 2014 στη Νιγηρία, αρχής γενομένης από το Λάγκος και δύο χρόνια αργότερα στην Ουγκάντα. «Αφού εξετάσαμε σε βάθος τη δραστηριότητά μας, λάβαμε τη δύσκολη απόφαση να βάλουμε τέλος στις επιχειρήσεις μας στη Νιγηρία από τις 2 Σεπτεμβρίου 2026», ανέφερε στην ανακοίνωση, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.
Τον περασμένο Ιανουάριο η Uber είχε αποχωρήσει και από την Τανζανία, όπου δραστηριοποιήθηκε την τελευταία δεκαετία.
Οι Νιγηριανοί βιώνουν μια πολύ έντονη κρίση κόστους διαβίωσης, με φόντο τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζει ο πρόεδρος Μπόλα Τινούμπου. Οικονομολόγοι και επενδυτές στηρίζουν τα μέτρα, επικαλούμενοι τη μακροοικονομική σταθερότητα, ωστόσο τα οφέλη των μεταρρυθμίσεων δεν έχουν γίνει προς το παρόν ορατά από τους απλούς πολίτες. Η κατάργηση των επιδοτήσεων στα καύσιμα αύξησε κατακόρυφα την τιμή της βενζίνης και το πρόβλημα επιδεινώθηκε αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν, με αποτέλεσμα να εκτιναχθεί η τιμή των καυσίμων.
Την ίδια ώρα, οι οδηγοί της Uber διαμαρτύρονταν ότι οι τιμές που προτείνονταν από την εφαρμογή της εταιρείας είναι υπερβολικά χαμηλές.
«Σήμερα, προχωρούμε σε ορισμένες ευρείες οργανωτικές αλλαγές στους κόλπους της Uber» και «κατά συνέπεια, θα μειώσουμε το δυναμικό της ομάδας μας κατά περίπου 10%».
Σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου, το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 3.300 θέσεις εργασίας σε όλον τον κόσμο.
Παράλληλα, η εταιρεία VTC Uber ανακοίνωσε επίσης ότι τερματίζει τη δραστηριότητά της στη Νιγηρία και την Ουγκάντα, με άμεση ισχύ.
Η αμερικανική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2009 επεκτάθηκε το 2014 στη Νιγηρία, αρχής γενομένης από το Λάγκος και δύο χρόνια αργότερα στην Ουγκάντα. «Αφού εξετάσαμε σε βάθος τη δραστηριότητά μας, λάβαμε τη δύσκολη απόφαση να βάλουμε τέλος στις επιχειρήσεις μας στη Νιγηρία από τις 2 Σεπτεμβρίου 2026», ανέφερε στην ανακοίνωση, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.
Τον περασμένο Ιανουάριο η Uber είχε αποχωρήσει και από την Τανζανία, όπου δραστηριοποιήθηκε την τελευταία δεκαετία.
Οι Νιγηριανοί βιώνουν μια πολύ έντονη κρίση κόστους διαβίωσης, με φόντο τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζει ο πρόεδρος Μπόλα Τινούμπου. Οικονομολόγοι και επενδυτές στηρίζουν τα μέτρα, επικαλούμενοι τη μακροοικονομική σταθερότητα, ωστόσο τα οφέλη των μεταρρυθμίσεων δεν έχουν γίνει προς το παρόν ορατά από τους απλούς πολίτες. Η κατάργηση των επιδοτήσεων στα καύσιμα αύξησε κατακόρυφα την τιμή της βενζίνης και το πρόβλημα επιδεινώθηκε αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν, με αποτέλεσμα να εκτιναχθεί η τιμή των καυσίμων.
Την ίδια ώρα, οι οδηγοί της Uber διαμαρτύρονταν ότι οι τιμές που προτείνονταν από την εφαρμογή της εταιρείας είναι υπερβολικά χαμηλές.
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