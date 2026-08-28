Η μυστική πτήση της CIA στη Μόσχα και ο φόβος για την επόμενη κίνηση του Πούτιν

Γιατί οι ΗΠΑ έστειλαν τον Τζον Ράτκλιφ απέναντι στον αρχηγό της ρωσικής κατασκοπείας - Τα σενάρια για «δοκιμή» του ΝΑΤΟ στη Βαλτική και η ανησυχητική ομοιότητα με την αποστολή Μπερνς πριν από την εισβολή στην Ουκρανία