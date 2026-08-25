Τι γυρεύει ο αρχηγός της CIA στη Μόσχα; Η απόρρητη αποστολή του Ράτκλιφ, το Ιράν, η Ουκρανία και το «μυστικό» μήνυμα στον Πούτιν

Η αιφνίδια επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη ρωσική πρωτεύουσα δείχνει να έχει παρασκήνιο, το οποίο επιχειρούν να αναλύσουν πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης - Ποια είναι τα επικρατέστερα σενάρια