Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Η βαθμολογία της League Phase μετά τη νίκη της ΑΕΚ
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ΑΕΚ Πανσερραϊκός βαθμολογία League Phase Κύπελλο Ελλάδας

Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Η βαθμολογία της League Phase μετά τη νίκη της ΑΕΚ

ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός έχουν το απόλυτο νικών στη League Phase

Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Η βαθμολογία της League Phase μετά τη νίκη της ΑΕΚ
Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε η ΑΕΚ το εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν με 8-1 και σημείωσαν τη δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Έτσι ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας καλύτερα συγκομιδή γκολ σε σχέση με τους Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, οι οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν κάνει το 2/2.

Αναλυτικά η βαθμολογία:
1. ΑΕΚ 6 β. 10-1 (2 αγώνες)
2. Ολυμπιακός 6 β. 7-2 (2 αγώνες)
3. Παναθηναϊκός 6 β. 3-0 (2 αγώνες)
4.Αστέρας AKTOR 4 β. 4-1 (2 αγώνες)
5. ΟΦΗ 4 β. 3-0 (2 αγώνες)
Κλείσιμο
6. Άρης 4 β. 2-1 (2 αγώνες)
7. ΠΑΟΚ 4 β. 1-0 (2 αγώνες)
8. Ατρόμητος 3 β. 1-1 (2 αγώνες)
9. Καλαμάτα 2 β. (2 αγώνες)
10. Βόλος 1 β. 4-5 (2 αγώνες)
11. Μαρκό 1 β. 2-3 (2 αγώνες)
12.Κηφισιά 1 β. 2-4 (2 αγώνες)
13. ΑΕΛ Novibet 1 β. (2 αγώνες)
14. Νίκη Βόλου 0 β. 0-4 (2 αγώνες)
15. Νέστος Χρυσούπολης 0 β. 0-5 (2 αγώνες)
16. Πανσερραϊκός 0 β. 1-9 (2 αγώνες)

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