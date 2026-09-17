Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.
Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Η βαθμολογία της League Phase μετά τη νίκη της ΑΕΚ
Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Η βαθμολογία της League Phase μετά τη νίκη της ΑΕΚ
ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός έχουν το απόλυτο νικών στη League Phase
Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε η ΑΕΚ το εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν με 8-1 και σημείωσαν τη δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμες αγωνιστικές.
Έτσι ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας καλύτερα συγκομιδή γκολ σε σχέση με τους Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, οι οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν κάνει το 2/2.
Αναλυτικά η βαθμολογία:
1. ΑΕΚ 6 β. 10-1 (2 αγώνες)
2. Ολυμπιακός 6 β. 7-2 (2 αγώνες)
3. Παναθηναϊκός 6 β. 3-0 (2 αγώνες)
4.Αστέρας AKTOR 4 β. 4-1 (2 αγώνες)
5. ΟΦΗ 4 β. 3-0 (2 αγώνες)
6. Άρης 4 β. 2-1 (2 αγώνες)
7. ΠΑΟΚ 4 β. 1-0 (2 αγώνες)
8. Ατρόμητος 3 β. 1-1 (2 αγώνες)
9. Καλαμάτα 2 β. (2 αγώνες)
Έτσι ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας καλύτερα συγκομιδή γκολ σε σχέση με τους Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, οι οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν κάνει το 2/2.
Αναλυτικά η βαθμολογία:
1. ΑΕΚ 6 β. 10-1 (2 αγώνες)
2. Ολυμπιακός 6 β. 7-2 (2 αγώνες)
3. Παναθηναϊκός 6 β. 3-0 (2 αγώνες)
4.Αστέρας AKTOR 4 β. 4-1 (2 αγώνες)
5. ΟΦΗ 4 β. 3-0 (2 αγώνες)
6. Άρης 4 β. 2-1 (2 αγώνες)
7. ΠΑΟΚ 4 β. 1-0 (2 αγώνες)
8. Ατρόμητος 3 β. 1-1 (2 αγώνες)
9. Καλαμάτα 2 β. (2 αγώνες)
10. Βόλος 1 β. 4-5 (2 αγώνες)
11. Μαρκό 1 β. 2-3 (2 αγώνες)
12.Κηφισιά 1 β. 2-4 (2 αγώνες)
13. ΑΕΛ Novibet 1 β. (2 αγώνες)
14. Νίκη Βόλου 0 β. 0-4 (2 αγώνες)
15. Νέστος Χρυσούπολης 0 β. 0-5 (2 αγώνες)
16. Πανσερραϊκός 0 β. 1-9 (2 αγώνες)
11. Μαρκό 1 β. 2-3 (2 αγώνες)
12.Κηφισιά 1 β. 2-4 (2 αγώνες)
13. ΑΕΛ Novibet 1 β. (2 αγώνες)
14. Νίκη Βόλου 0 β. 0-4 (2 αγώνες)
15. Νέστος Χρυσούπολης 0 β. 0-5 (2 αγώνες)
16. Πανσερραϊκός 0 β. 1-9 (2 αγώνες)
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