CBS News: Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, είναι ο μυστηριώδης επιβάτης του αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους που προσγειώθηκε στη Μόσχα

Νωρίτερα σήμερα, μεταγωγικό αεροσκάφος των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας, με το Κρεμλίνο να δηλώνει άγνοια





Καθώς φαίνεται, ο Ράτκλιφ ήταν ο... μυστηριώδης επιβάτης του μεταγωγικού







Ο Ράτκλιφ αναχώρησε από την Ουάσινγκτον την Κυριακή και ταξίδεψε με αεροσκάφος της αμερικανικής κυβέρνησης στη Λετονία. Την Τρίτη, ο Ράτκλιφ ταξίδεψε από τη Ρίγα της Λετονίας στη Μόσχα με το C-17.



Ούτε η αμερικανική ούτε η ρωσική κυβέρνηση έχουν σχολιάσει την ταυτότητα του Αμερικανού αξιωματούχου που βρίσκεται στη Ρωσία ή τον σκοπό της επίσκεψης.





CIA Director John Ratcliffe was onboard the U.S. Air Force C-17A Globemaster lll that landed early Tuesday at Moscow’s Vnukovo Airport, in order to attend several high-level meetings with Russian officials, according to CBS News. pic.twitter.com/m4qg9apy3V — OSINTdefender (@sentdefender) August 25, 2026

Η CIA δεν έκανε άμεσα κάποιο σχόλιο.



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To καταχωρημένο στις ΗΠΑ Boeing Globemaster με αριθμό 07-7181 πραγματοποίησε απευθείας πτήση από τη Ρίγα, στη Λετονία, και προσγειώθηκε στη Μόσχα γύρω στις 10:00 ώρα Ελλάδας.



Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν έχει πληροφορίες σχετικά με το αεροσκάφος.



Φαίνεται ότι πρόκειται για το πρώτο γνωστό ταξίδι του Ράτκλιφ στη Ρωσία από τότε που ανέλαβε τη διεύθυνση της CIA, αν και έχει διατηρήσει επαφές με Ρώσους ομολόγους του στον τομέα των υπηρεσιών πληροφοριών.



Ο διευθυντής της CIA , Τζον Ράτκλιφ, βρίσκεται στη Μόσχα της Ρωσίας για συναντήσεις, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση και μίλησαν την Τρίτη στο CBS News.Καθώς φαίνεται, ο Ράτκλιφ ήταν ο... μυστηριώδης επιβάτης του μεταγωγικού αεροσκάφους Boeing C-17A Globemaster III της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που προσγειώθηκε νωρίτερα σήμερα στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας, καθώς και μιας αμερικανικής διπλωματικής αυτοκινητοπομπής.Σύμφωνα με το axios, πριν από το ταξίδι του Ράτκλιφ, οι ΗΠΑ ενημέρωσαν την Ουκρανία ότι μια ανώτατη αντιπροσωπεία θα ταξίδευε στη Μόσχα και της ζήτησαν να αναστείλει τις επιθέσεις μέχρι την αναχώρησή της, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση του θέματος.Ο Ράτκλιφ αναχώρησε από την Ουάσινγκτον την Κυριακή και ταξίδεψε με αεροσκάφος της αμερικανικής κυβέρνησης στη Λετονία. Την Τρίτη, ο Ράτκλιφ ταξίδεψε από τη Ρίγα της Λετονίας στη Μόσχα με το C-17.Ούτε η αμερικανική ούτε η ρωσική κυβέρνηση έχουν σχολιάσει την ταυτότητα του Αμερικανού αξιωματούχου που βρίσκεται στη Ρωσία ή τον σκοπό της επίσκεψης.Η CIA δεν έκανε άμεσα κάποιο σχόλιο.Νωρίτερα σήμερα, μεταγωγικό αεροσκάφος των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας, σύμφωνα με δεδομένα της υπηρεσίας παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.To καταχωρημένο στις ΗΠΑ Boeing Globemaster με αριθμό 07-7181 πραγματοποίησε απευθείας πτήση από τη Ρίγα, στη Λετονία, και προσγειώθηκε στη Μόσχα γύρω στις 10:00 ώρα Ελλάδας.Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν έχει πληροφορίες σχετικά με το αεροσκάφος.Φαίνεται ότι πρόκειται για το πρώτο γνωστό ταξίδι του Ράτκλιφ στη Ρωσία από τότε που ανέλαβε τη διεύθυνση της CIA, αν και έχει διατηρήσει επαφές με Ρώσους ομολόγους του στον τομέα των υπηρεσιών πληροφοριών.

Η CIA έχει επίσης διαδραματίσει ρόλο στις πρόσφατες ανταλλαγές κρατουμένων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης, τον Απρίλιο του 2025, της Κσένια Καρέλινα, Αμερικανορωσίδας με διπλή υπηκοότητα, υπόθεση για την οποία ο Ράτκλιφ είχε προσωπικά διαπραγματευτεί.



Η υπηρεσία συμμετείχε επίσης στην ανταλλαγή κρατουμένων του 2024, η οποία εξασφάλισε την απελευθέρωση του δημοσιογράφου της Wall Street Journal, Έβαν Γκέρσκοβιτς, και του βετεράνου πεζοναύτη Πολ Γουίλαν.



Ο πρώην διευθυντής της CIA, Γουίλιαμ Μπερνς, είχε ταξιδέψει στη Μόσχα τον Νοέμβριο του 2021, όπου συναντήθηκε με ανώτερους Ρώσους αξιωματούχους και μίλησε απευθείας με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, προειδοποιώντας τον να μην εισβάλει στην Ουκρανία.



Η επίσκεψη του Ράτκλιφ πραγματοποιείται ενώ οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για την Ουκρανία παραμένουν σε μεγάλο βαθμό στάσιμες, με τις δύο πλευρές να εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά σε βασικά ζητήματα.