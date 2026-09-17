Το πρόγραμμα του Stoiximan Super Cup στο μπάσκετ που θα γίνει στο Περιστέρι
Το πρόγραμμα του Stoiximan Super Cup στο μπάσκετ που θα γίνει στο Περιστέρι
Για τις 26 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένοι οι ημιτελικοί και την επόμενη ημέρα θα γίνει ο τελικός
Ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε επίσημα την αλλαγή έδρας του Stoiximan Super Cup 2026 στο μπάσκετ αλλά και το αναλυτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης.
Οι αγώνες είναι προγραμματισμένοι για τις 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Το κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» στο Περιστέρι θα φιλοξενήσει τους αγώνες. Τους δύο ημιτελικούς του Σαββάτου, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στις 16:45 και τον Παναθηναϊκό τον ΠΑΟΚ στις 21:00.
Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 21:00 θα διεξαχθεί ο τελικός. Όπως ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ, η απόφαση για τη μεταφορά της διοργάνωσης από τη Ρόδο στο Περιστέρι ελήφθη με γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την ασφαλή διεξαγωγή του Stoiximan Super Cup.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ:
«Το Stoiximan Super Cup 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 26 & 27 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γήπεδο του Περιστερίου «Ανδρέας Παπανδρέου» και όχι στο κλειστό Καλλιθέας Ρόδου όπως αρχικά είχε οριστεί.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Stoiximan GBL και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας υγείας και της ομαλής, ασφαλούς και απρόσκοπτης διεξαγωγής της διοργάνωσης "Stoiximan Super Cup 2026" προγραμματισμένης για τις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2026 στη Ρόδο, σας ενημερώνουμε για τη μετάθεση του τόπου διεξαγωγής της ως άνω διοργάνωσης στο Περιστέρι και συγκεκριμένα στο "Δημοτικό Γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου" στην ίδια ημερομηνία.
Το πρόγραμμα του Stoiximan Super Cup 2026
Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου
Ημιτελικός
16:45 Ολυμπιακός - ΑΕΚ
Ημιτελικός
21:00 Παναθηναϊκός AKTOR- ΠΑΟΚ
Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου
Τελικός
21:00
*Όλοι οι αγώνες του Stoiximan Super Cup 2026 θα μεταδοθούν ζωντανά από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ».
Οι αγώνες είναι προγραμματισμένοι για τις 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Το κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» στο Περιστέρι θα φιλοξενήσει τους αγώνες. Τους δύο ημιτελικούς του Σαββάτου, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στις 16:45 και τον Παναθηναϊκό τον ΠΑΟΚ στις 21:00.
Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 21:00 θα διεξαχθεί ο τελικός. Όπως ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ, η απόφαση για τη μεταφορά της διοργάνωσης από τη Ρόδο στο Περιστέρι ελήφθη με γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την ασφαλή διεξαγωγή του Stoiximan Super Cup.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ:
«Το Stoiximan Super Cup 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 26 & 27 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γήπεδο του Περιστερίου «Ανδρέας Παπανδρέου» και όχι στο κλειστό Καλλιθέας Ρόδου όπως αρχικά είχε οριστεί.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Stoiximan GBL και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας υγείας και της ομαλής, ασφαλούς και απρόσκοπτης διεξαγωγής της διοργάνωσης "Stoiximan Super Cup 2026" προγραμματισμένης για τις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2026 στη Ρόδο, σας ενημερώνουμε για τη μετάθεση του τόπου διεξαγωγής της ως άνω διοργάνωσης στο Περιστέρι και συγκεκριμένα στο "Δημοτικό Γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου" στην ίδια ημερομηνία.
Το πρόγραμμα του Stoiximan Super Cup 2026
Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου
Ημιτελικός
16:45 Ολυμπιακός - ΑΕΚ
Ημιτελικός
21:00 Παναθηναϊκός AKTOR- ΠΑΟΚ
Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου
Τελικός
21:00
*Όλοι οι αγώνες του Stoiximan Super Cup 2026 θα μεταδοθούν ζωντανά από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ».
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