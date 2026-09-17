Συνελήφθη Αφγανός μετανάστης για την εμπρηστική επίθεση σε συναγωγή του Βούπερταλ, άγνωστα τα κίνητρά του λένε οι Αρχές

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να πέταξε δοχεία με εύφλεκτο υγρό σε πλαϊνή είσοδο του κτηρίου της συναγωγής, τα οποία πυροδότησε και κατόπιν τράπηκε σε φυγή, για να συλληφθεί λίγο αργότερα