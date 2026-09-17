Τηλεφωνική επικοινωνία των ΥΠΕΞ Κίνας και ΗΠΑ ενόψει της επίσκεψης του προέδρου Σι στην Ουάσιγκτον

«Η διπλωματία σε επίπεδο ηγετών είναι η άγκυρα των δεσμών της Κίνας με τις ΗΠΑ» είπε ο Γουάνγκ, τονίζοντας ότι οι δύο πλευρές θα πρέπει να ενισχύσουν τη συνεργασία τους και να σεβαστούν τα βασικά συμφέροντα η μία της άλλης