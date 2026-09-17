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Τηλεφωνική επικοινωνία των ΥΠΕΞ Κίνας και ΗΠΑ ενόψει της επίσκεψης του προέδρου Σι στην Ουάσιγκτον
Τηλεφωνική επικοινωνία των ΥΠΕΞ Κίνας και ΗΠΑ ενόψει της επίσκεψης του προέδρου Σι στην Ουάσιγκτον
«Η διπλωματία σε επίπεδο ηγετών είναι η άγκυρα των δεσμών της Κίνας με τις ΗΠΑ» είπε ο Γουάνγκ, τονίζοντας ότι οι δύο πλευρές θα πρέπει να ενισχύσουν τη συνεργασία τους και να σεβαστούν τα βασικά συμφέροντα η μία της άλλης
Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Γουάνγκ Γι είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση των προέδρων των δύο χωρών, μετέδωσε το επίσημο κινεζικό πρακτορείο Xinhua.
Ο Γουάνγκ είπε στον Ρούμπιο ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ «θα έπρεπε να προετοιμάσουν το επόμενο στάδιο των επαφών ανωτάτου επιπέδου, με πνεύμα ισότητας, αμοιβαίο σεβασμό και αμοιβαίο όφελος», σύμφωνα με το πρακτορείο.
«Η διπλωματία σε επίπεδο ηγετών είναι η άγκυρα των δεσμών της Κίνας με τις ΗΠΑ» πρόσθεσε ο Γουάνγκ, τονίζοντας ότι οι δύο πλευρές θα πρέπει να ενισχύσουν την επικοινωνία και τη συνεργασία τους, να διαχειριστούν τις διαφορές τους και να σεβαστούν τα βασικά συμφέροντα η μία της άλλης.
Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ανέφερε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.
Χθες, ο Γουάνγκ Γι υποδέχτηκε στο Πεκίνο τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί για συνομιλίες. Σε αυτήν τη συνάντηση ενθάρρυνε την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και λογική, να επιστρέψουν στην ενδιάμεση ειρηνευτική συμφωνία του Ιουνίου και να δεσμευτούν σε «ουσιαστικές διαβουλεύσεις», ζητώντας παράλληλα να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.
Ο Κινέζος υπουργός δεν αναφέρθηκε στην επικείμενη επίσκεψη του προέδρου Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον όπου, σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου, ο Αμερικανός ομόλογός του θα τον υποδεχτεί στο αεροδρόμιο, κάτι που συμβαίνει σπανίως. Μια πηγή είπε στο AFP ότι προβλέπεται μια τελετή υποδοχής στην αεροπορική βάση Άντριους όπου θα φτάσει το κινεζικό προεδρικό αεροσκάφος γύρω στις 16.00, τοπική ώρα (23.00 της 24ης Σεπτεμβρίου, ώρα Ελλάδας).
Είναι εξαιρετικά σπάνιο ο Τραμπ, που συνήθως υποδέχεται τους καλεσμένους του στον Λευκό Οίκο, να μετακινηθεί μέχρι το αεροδρόμιο για την υποδοχή. Το πιο κοντινό προηγούμενο είναι η υποδοχή που επιφυλάχθηκε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας πριν από περίπου έναν χρόνο.
«Το σημαντικό είναι να γίνει» η επίσκεψη, σχολίασε η αναλύτρια του American University Τζούντιθ Σαπίρο.
Ωστόσο ο Τζόναθαν Τσιν, ερευνητής στο Brookings Institution, εκανε λόγο για «μια παντομίμα που έχει ως στόχο να σώσει τα προσχήματα μιας λειτουργικής σχέσης», δηλώνοντας ότι ο ίδιος δεν αναμένει τίποτα το ουσιαστικό. «Θα είναι μια επανάληψη της επίσκεψης του Τραμπ στο Πεκίνο τον Μάιο, που θα δίνει έμφαση στη σχέση των δύο ηγετών παρά στην ουσία», προέβλεψε.
Ο Τσιν αναμένει πάντως ότι θα παραταθεί η «εκεχειρία» στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών και ενδεχομένως θα ανακοινωθούν μελλοντικές συναντήσεις στην Κίνα τον Νοέμβριο ή στη Φλόριντα τον Δεκέμβριο.
Ο Γουάνγκ είπε στον Ρούμπιο ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ «θα έπρεπε να προετοιμάσουν το επόμενο στάδιο των επαφών ανωτάτου επιπέδου, με πνεύμα ισότητας, αμοιβαίο σεβασμό και αμοιβαίο όφελος», σύμφωνα με το πρακτορείο.
«Η διπλωματία σε επίπεδο ηγετών είναι η άγκυρα των δεσμών της Κίνας με τις ΗΠΑ» πρόσθεσε ο Γουάνγκ, τονίζοντας ότι οι δύο πλευρές θα πρέπει να ενισχύσουν την επικοινωνία και τη συνεργασία τους, να διαχειριστούν τις διαφορές τους και να σεβαστούν τα βασικά συμφέροντα η μία της άλλης.
China’s top diplomat Wang Yi and US Secretary of State Marco Rubio discuss the situation in the Middle East during a phone call.https://t.co/JOKeCdHkKO— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 17, 2026
Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ανέφερε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.
Χθες, ο Γουάνγκ Γι υποδέχτηκε στο Πεκίνο τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί για συνομιλίες. Σε αυτήν τη συνάντηση ενθάρρυνε την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και λογική, να επιστρέψουν στην ενδιάμεση ειρηνευτική συμφωνία του Ιουνίου και να δεσμευτούν σε «ουσιαστικές διαβουλεύσεις», ζητώντας παράλληλα να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.
Ο Κινέζος υπουργός δεν αναφέρθηκε στην επικείμενη επίσκεψη του προέδρου Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον όπου, σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου, ο Αμερικανός ομόλογός του θα τον υποδεχτεί στο αεροδρόμιο, κάτι που συμβαίνει σπανίως. Μια πηγή είπε στο AFP ότι προβλέπεται μια τελετή υποδοχής στην αεροπορική βάση Άντριους όπου θα φτάσει το κινεζικό προεδρικό αεροσκάφος γύρω στις 16.00, τοπική ώρα (23.00 της 24ης Σεπτεμβρίου, ώρα Ελλάδας).
Είναι εξαιρετικά σπάνιο ο Τραμπ, που συνήθως υποδέχεται τους καλεσμένους του στον Λευκό Οίκο, να μετακινηθεί μέχρι το αεροδρόμιο για την υποδοχή. Το πιο κοντινό προηγούμενο είναι η υποδοχή που επιφυλάχθηκε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας πριν από περίπου έναν χρόνο.
«Το σημαντικό είναι να γίνει» η επίσκεψη, σχολίασε η αναλύτρια του American University Τζούντιθ Σαπίρο.
Ωστόσο ο Τζόναθαν Τσιν, ερευνητής στο Brookings Institution, εκανε λόγο για «μια παντομίμα που έχει ως στόχο να σώσει τα προσχήματα μιας λειτουργικής σχέσης», δηλώνοντας ότι ο ίδιος δεν αναμένει τίποτα το ουσιαστικό. «Θα είναι μια επανάληψη της επίσκεψης του Τραμπ στο Πεκίνο τον Μάιο, που θα δίνει έμφαση στη σχέση των δύο ηγετών παρά στην ουσία», προέβλεψε.
Ο Τσιν αναμένει πάντως ότι θα παραταθεί η «εκεχειρία» στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών και ενδεχομένως θα ανακοινωθούν μελλοντικές συναντήσεις στην Κίνα τον Νοέμβριο ή στη Φλόριντα τον Δεκέμβριο.
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