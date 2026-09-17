ΟΗΕ «Εύλογες ενδείξεις» για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας των ΗΠΑ στο σχολείο της Μινάμπ στο Ιράν
ΟΗΕ «Εύλογες ενδείξεις» για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας των ΗΠΑ στο σχολείο της Μινάμπ στο Ιράν
Η ίδια έκθεση που συνέταξε η αποστολή διερεύνησης του ΟΗΕ για το Ιράν, μιλά και για «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» από την Τεχεράνη στις καταστολές των διαδηλώσεων τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο
Για «εύλογες ενδείξεις» πως οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονταν πίσω από δύο στρατιωτικά πλήγματα σε σχολείο και αθλητική εγκατάσταση στο Ιράν τον Φεβρουάριο, τα οποία συνιστούν εγκλήματα πολέμου, κάνει λόγο έκθεση που συνέταξε αποστολή διερεύνησης του ΟΗΕ για το Ιράν.
Παράλληλα, η αποστολή διαπίστωσε ότι οι ιρανικές αρχές διέπραξαν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά τη διάρκεια της αιματηρής καταστολής των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.
Τα ευρήματα περιλαμβάνονται στη νέα έκθεση της Ανεξάρτητης Διεθνούς Αποστολής Εξακρίβωσης Γεγονότων για το Ιράν, η οποία πρόκειται να υποβληθεί στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενεύη.
Η έκθεση εξετάζει αφενός τη συμπεριφορά των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, και αφετέρου την αντίδραση της ιρανικής κυβέρνησης στις πανεθνικές αναταραχές που ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου και συνεχίστηκαν μέσα στον Ιανουάριο.
Για τα θέματα που τους αφορούν, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις διεξάγονται σύμφωνα με το Δίκαιο των Ενόπλων Συγκρούσεων, ενώ το Ιράν έχει απορρίψει επανειλημμένα τις κατηγορίες περί συστηματικών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η αποστολή κατέληξε ότι το πλήγμα αποτελούσε «επίθεση χωρίς διακρίσεις» που προκάλεσε θανάτους αμάχων και ζημιές σε πολιτική υποδομή, γεγονός που συνιστά έγκλημα πολέμου βάσει του διεθνούς δικαίου.
Σύμφωνα με την έκθεση, η αποτυχία των ΗΠΑ να επικαιροποιήσουν τις πληροφορίες για το σχολείο - το οποίο βρισκόταν δίπλα σε ναυτικό συγκρότημα των Φρουρών της Επανάστασης - στις βάσεις δεδομένων στόχευσης και να επιβεβαιώσουν ότι το κτίριο αποτελούσε στρατιωτικό στόχο, υπερέβαινε την «απλή αμέλεια». «Αντίθετα, οι ΗΠΑ κατεύθυναν τα πλήγματα στο κτίριο του σχολείου, γνωρίζοντας ότι υπήρχε σημαντικός κίνδυνος να πληγεί πολιτικός στόχος και ενεργώντας απερίσκεπτα ως προς την πιθανότητα να συμβεί αυτό», αναφέρει η έκθεση.
Τον Ιούνιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι «κανείς» δεν επιτέθηκε σκόπιμα σε σχολείο θηλέων στο Ιράν τον Φεβρουάριο, επικαλούμενος έρευνα για το περιστατικό.
Το Reuters είχε αναφέρει προ μηνών ότι μια αρχική εσωτερική έρευνα του αμερικανικού στρατού έδειχνε πως οι αμερικανικές δυνάμεις πιθανότατα ευθύνονταν για το φονικό πλήγμα στη Μινάμπ, στο νότιο Ιράν.
Το Πεντάγωνο έχει έκτοτε αναβαθμίσει την έρευνα, ωστόσο δεν έχει δημοσιοποιήσει προκαταρκτικά ευρήματα.
Οι ειδικοί του ΟΗΕ ανέφεραν ότι το σχολείο ήταν σαφώς αναγνωρίσιμο ως πολιτικός στόχος και ότι δεν βρήκαν στοιχεία πως χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς.
Η αποστολή μίλησε, επίσης, για πλήγμα «χωρίς διακρίσεις» και συνεπώς έκρινε ότι συνιστά επίσης έγκλημα πολέμου.
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) είχε αναφέρει σε ανακοίνωσή της τον Μάρτιο ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν πραγματοποίησαν πλήγματα στην πόλη Λαμέρντ τη συγκεκριμένη ημέρα.
Σύμφωνα με την έκθεση, οι παραβιάσεις περιλάμβαναν φόνους, βασανιστήρια, αυθαίρετες συλλήψεις, εξαναγκαστικές εξαφανίσεις και σοβαρούς περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης.
Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν ότι μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονταν και άνθρωποι που δεν συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, στην πιο εκτεταμένη καταστολή από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, όταν οι σιίτες κληρικοί ανέλαβαν την εξουσία.
Η Τεχεράνη είχε αποδώσει την αναταραχή σε «τρομοκράτες και ταραχοποιούς» που, όπως υποστήριξε, υποστηρίζονταν από εξόριστους αντιπάλους και ξένες δυνάμεις, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.
Η αποστολή ανέφερε ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τον συνολικό αριθμό των θυμάτων, ωστόσο εκτίμησε ότι οι νεκροί και οι τραυματίες πιθανότατα είναι πολύ περισσότεροι από τα επίσημα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία 3.038 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25.000 τραυματίστηκαν.
Η έκθεση σημειώνει ότι η αντίδραση της κυβέρνησης στις διαδηλώσεις - συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βίας, των φονικών καταστολών, της διακοπής της πρόσβασης στο διαδίκτυο και της εφαρμογής της θανατικής ποινής - αποτέλεσε σημαντική κλιμάκωση σε σχέση με προηγούμενες πρακτικές περιορισμού της αντιπολίτευσης.
Παράλληλα, η αποστολή διαπίστωσε ότι οι ιρανικές αρχές διέπραξαν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά τη διάρκεια της αιματηρής καταστολής των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.
Τα ευρήματα περιλαμβάνονται στη νέα έκθεση της Ανεξάρτητης Διεθνούς Αποστολής Εξακρίβωσης Γεγονότων για το Ιράν, η οποία πρόκειται να υποβληθεί στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενεύη.
Η έκθεση εξετάζει αφενός τη συμπεριφορά των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, και αφετέρου την αντίδραση της ιρανικής κυβέρνησης στις πανεθνικές αναταραχές που ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου και συνεχίστηκαν μέσα στον Ιανουάριο.
Για τα θέματα που τους αφορούν, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις διεξάγονται σύμφωνα με το Δίκαιο των Ενόπλων Συγκρούσεων, ενώ το Ιράν έχει απορρίψει επανειλημμένα τις κατηγορίες περί συστηματικών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Το πλήγμα στο σχολείο της ΜινάμπΟι ειδικοί του ΟΗΕ ανέφεραν ότι έχουν «εύλογες ενδείξεις» πως οι αμερικανικές δυνάμεις ευθύνονται για επίθεση στο Δημοτικό Σχολείο Shajareh Tayyebeh στην πόλη Μινάμπ, όπου, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους, σκοτώθηκαν περισσότεροι από 150 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων περίπου 120 παιδιά.
Η αποστολή κατέληξε ότι το πλήγμα αποτελούσε «επίθεση χωρίς διακρίσεις» που προκάλεσε θανάτους αμάχων και ζημιές σε πολιτική υποδομή, γεγονός που συνιστά έγκλημα πολέμου βάσει του διεθνούς δικαίου.
Σύμφωνα με την έκθεση, η αποτυχία των ΗΠΑ να επικαιροποιήσουν τις πληροφορίες για το σχολείο - το οποίο βρισκόταν δίπλα σε ναυτικό συγκρότημα των Φρουρών της Επανάστασης - στις βάσεις δεδομένων στόχευσης και να επιβεβαιώσουν ότι το κτίριο αποτελούσε στρατιωτικό στόχο, υπερέβαινε την «απλή αμέλεια». «Αντίθετα, οι ΗΠΑ κατεύθυναν τα πλήγματα στο κτίριο του σχολείου, γνωρίζοντας ότι υπήρχε σημαντικός κίνδυνος να πληγεί πολιτικός στόχος και ενεργώντας απερίσκεπτα ως προς την πιθανότητα να συμβεί αυτό», αναφέρει η έκθεση.
Τον Ιούνιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι «κανείς» δεν επιτέθηκε σκόπιμα σε σχολείο θηλέων στο Ιράν τον Φεβρουάριο, επικαλούμενος έρευνα για το περιστατικό.
Το Reuters είχε αναφέρει προ μηνών ότι μια αρχική εσωτερική έρευνα του αμερικανικού στρατού έδειχνε πως οι αμερικανικές δυνάμεις πιθανότατα ευθύνονταν για το φονικό πλήγμα στη Μινάμπ, στο νότιο Ιράν.
Το Πεντάγωνο έχει έκτοτε αναβαθμίσει την έρευνα, ωστόσο δεν έχει δημοσιοποιήσει προκαταρκτικά ευρήματα.
Οι ειδικοί του ΟΗΕ ανέφεραν ότι το σχολείο ήταν σαφώς αναγνωρίσιμο ως πολιτικός στόχος και ότι δεν βρήκαν στοιχεία πως χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς.
Το πλήγμα στη ΛαμέρντΗ αποστολή κατέληξε σε παρόμοιο συμπέρασμα και για πλήγμα σε αθλητικό κέντρο στην πόλη Λαμέρντ. Σύμφωνα με την έκθεση, η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε κοντινά κτίρια κατοικιών και σε σχολείο, ενώ είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό 22 αμάχων.
Η αποστολή μίλησε, επίσης, για πλήγμα «χωρίς διακρίσεις» και συνεπώς έκρινε ότι συνιστά επίσης έγκλημα πολέμου.
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) είχε αναφέρει σε ανακοίνωσή της τον Μάρτιο ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν πραγματοποίησαν πλήγματα στην πόλη Λαμέρντ τη συγκεκριμένη ημέρα.
Η καταστολή των διαδηλώσεων από το ΙράνΗ έρευνα του ΟΗΕ διαπίστωσε επίσης ότι οι ιρανικές αρχές πραγματοποίησαν μια ευρείας κλίμακας και συστηματική επίθεση εναντίον πολιτών κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με την έκθεση, οι παραβιάσεις περιλάμβαναν φόνους, βασανιστήρια, αυθαίρετες συλλήψεις, εξαναγκαστικές εξαφανίσεις και σοβαρούς περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης.
Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν ότι μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονταν και άνθρωποι που δεν συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, στην πιο εκτεταμένη καταστολή από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, όταν οι σιίτες κληρικοί ανέλαβαν την εξουσία.
Η Τεχεράνη είχε αποδώσει την αναταραχή σε «τρομοκράτες και ταραχοποιούς» που, όπως υποστήριξε, υποστηρίζονταν από εξόριστους αντιπάλους και ξένες δυνάμεις, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.
Η αποστολή ανέφερε ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τον συνολικό αριθμό των θυμάτων, ωστόσο εκτίμησε ότι οι νεκροί και οι τραυματίες πιθανότατα είναι πολύ περισσότεροι από τα επίσημα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία 3.038 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25.000 τραυματίστηκαν.
Η έκθεση σημειώνει ότι η αντίδραση της κυβέρνησης στις διαδηλώσεις - συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βίας, των φονικών καταστολών, της διακοπής της πρόσβασης στο διαδίκτυο και της εφαρμογής της θανατικής ποινής - αποτέλεσε σημαντική κλιμάκωση σε σχέση με προηγούμενες πρακτικές περιορισμού της αντιπολίτευσης.
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