Ο αρχηγός της CIA κατά τη μυστική επίσκεψή του στη Μόσχα προειδοποίησε τη Ρωσία να μην επιτεθεί στο ΝΑΤΟ - Στο τραπέζι και το Ιράν
Ο αρχηγός της CIA κατά τη μυστική επίσκεψή του στη Μόσχα προειδοποίησε τη Ρωσία να μην επιτεθεί στο ΝΑΤΟ - Στο τραπέζι και το Ιράν
Σύμφωνα με το CBS News, ο Ράτκλιφ μετέφερε σαφή προειδοποίηση στη Μόσχα, εν μέσω εκτιμήσεων ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να επιχειρήσει να δοκιμάσει τη συνοχή της Συμμαχίας - Έθεσε επίσης το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ και το ενδεχόμενο πρόσθετων κυρώσεων
Με δύο σαφή μηνύματα προς τη Μόσχα πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα η μυστική επίσκεψη του Τζον Ράτκλιφ, στη ρωσική πρωτεύουσα: να μην επιχειρήσει η Ρωσία επιθετικές ενέργειες εναντίον κρατών-μελών του ΝΑΤΟ και μια αναφορά στο Ιράν, με τον επικεφαλής της CIA να προειδοποιεί για πρόσθετες κυρώσεις εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν ξανά για τη ναυσιπλοΐα.
Σύμφωνα με πηγές με γνώση των επαφών, τις οποίες επικαλείται το CBS News, βασικός σκοπός της αποστολής του Ράτκλιφ ήταν να προειδοποιήσει τη ρωσική πλευρά να μην επιτεθεί σε χώρες του NATO. Η παρέμβαση έγινε σε μια περίοδο κατά την οποία αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν το ενδεχόμενο η Μόσχα να επιχειρήσει να δοκιμάσει στην πράξη τη συνοχή του ΝΑΤΟ και την αποφασιστικότητα της Ουάσινγκτον να υπερασπιστεί τους συμμάχους της.
Στις συνομιλίες τέθηκε και το Ιράν. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο επικεφαλής της CIA προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν πρόσθετες κυρώσεις εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν ξανά για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.
Η επίσκεψη παρέμενε μυστική μέχρι την Τρίτη, όταν αεροσκάφος της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας εντοπίστηκε να προσγειώνεται σε αεροδρόμιο της Μόσχας, ενώ αυτοκινητοπομπή διπλωματικών οχημάτων καταγράφηκε να κινείται στη ρωσική πρωτεύουσα.
Πρόκειται για την πρώτη γνωστή επίσκεψη του Ράτκλιφ στη Ρωσία από τότε που ανέλαβε τη διεύθυνση της CIA.
Το Κίεβο είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων ότι αμερικανική αντιπροσωπεία επρόκειτο να ταξιδέψει στη Μόσχα. Σύμφωνα με ανώτερο Ουκρανό αξιωματούχο, από την Ουκρανία ζητήθηκε μάλιστα να αναστείλει τα πλήγματα κατά τη διάρκεια της αμερικανικής επίσκεψης.
Η Wall Street Journal ήταν η πρώτη που αποκάλυψε ότι ο Ράτκλιφ μετέφερε στη ρωσική πλευρά προειδοποίηση να μην προχωρήσει σε επίθεση εναντίον χώρας του ΝΑΤΟ. Η CIA απέφυγε να σχολιάσει επισήμως τους λόγους του ταξιδιού.
Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την παρουσία του διευθυντή της CIA στη Μόσχα σε συνέντευξή του. Έδωσε, ωστόσο, διαφορετική εικόνα για τον χαρακτήρα της αποστολής, υποστηρίζοντας ότι δεν συνδεόταν ούτε με το Ιράν ούτε με ενδεχόμενη ρωσική προσπάθεια να δοκιμαστούν τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε το ταξίδι «ημι-ρουτίνα», αφήνοντας πάντως ανοικτό το ενδεχόμενο να προκύψει κάτι από τις επαφές του Ράτκλιφ και παραπέμποντας στις προσπάθειές του για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.
Από την πλευρά του Κρεμλίνου, ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε ότι ο επικεφαλής της CIA είχε συνομιλίες με στελέχη των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, χωρίς όμως να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.
Την Πέμπτη ο Πεσκόφ απέρριψε και τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τον πραγματικό σκοπό της αποστολής. Υποστήριξε ότι δημοσιεύονται πολλές «ιστορίες εκφοβισμού» που «δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα», προσθέτοντας ότι η Ρωσία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «πολύ επιθετική πολιτική» από ευρωπαϊκές χώρες.
Πρόσφατες εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών αναφέρουν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να είναι διατεθειμένος να εγκρίνει προκλητικές ενέργειες σε έδαφος κρατών του ΝΑΤΟ. Αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν κυβερνοεπιθέσεις, υβριδικές επιχειρήσεις και άλλες ενέργειες που θα παρέμεναν κάτω από το όριο μιας συμβατικής στρατιωτικής επίθεσης.
Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, στόχος μιας τέτοιας στρατηγικής δεν θα ήταν απαραιτήτως η πρόκληση ενός ανοικτού πολέμου με το ΝΑΤΟ, αλλά η δοκιμή της ενότητας της Συμμαχίας και, κυρίως, της προθυμίας της κυβέρνησης Τραμπ να υπερασπιστεί τους συμμάχους των ΗΠΑ.
Τις ανησυχίες της Ουάσινγκτον ενισχύει μια σειρά πρόσφατων περιστατικών που αποδίδονται στη Ρωσία. Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρονται σε εισόδους drones στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας, σε ρωσικό πύραυλο που πέρασε τον περασμένο μήνα στην Πολωνία, καθώς και στην αύξηση των καταγγελλόμενων ενεργειών δολιοφθοράς και των κυβερνοεπιθέσεων στην Ευρώπη.
Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω του Άρθρου 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το οποίο επίθεση εναντίον ενός κράτους-μέλους αντιμετωπίζεται ως επίθεση εναντίον της Συμμαχίας συνολικά. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη ενεργοποιήθηκε από τις ΗΠΑ μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.
Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει αμφιβολίες για την αξιοπιστία του ΝΑΤΟ και έχει ασκήσει έντονη κριτική σε συμμάχους που, κατά την άποψή του, δεν συνεισφέρουν αρκετά για την άμυνά τους. Παράλληλα, πιέζει δημόσια τη Ρωσία και την Ουκρανία να τερματίσουν τον πόλεμο, ο οποίος διαρκεί πλέον τέσσερα χρόνια, αν και οι διπλωματικές προσπάθειες εμφανίζονται να έχουν περιέλθει σε στασιμότητα.
Σύμφωνα με πηγές με γνώση των επαφών, τις οποίες επικαλείται το CBS News, βασικός σκοπός της αποστολής του Ράτκλιφ ήταν να προειδοποιήσει τη ρωσική πλευρά να μην επιτεθεί σε χώρες του NATO. Η παρέμβαση έγινε σε μια περίοδο κατά την οποία αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν το ενδεχόμενο η Μόσχα να επιχειρήσει να δοκιμάσει στην πράξη τη συνοχή του ΝΑΤΟ και την αποφασιστικότητα της Ουάσινγκτον να υπερασπιστεί τους συμμάχους της.
Στις συνομιλίες τέθηκε και το Ιράν. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο επικεφαλής της CIA προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν πρόσθετες κυρώσεις εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν ξανά για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.
Η επίσκεψη παρέμενε μυστική μέχρι την Τρίτη, όταν αεροσκάφος της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας εντοπίστηκε να προσγειώνεται σε αεροδρόμιο της Μόσχας, ενώ αυτοκινητοπομπή διπλωματικών οχημάτων καταγράφηκε να κινείται στη ρωσική πρωτεύουσα.
Η μυστική άφιξη στη Μόσχα και η ενημέρωση του Κιέβου
Πρόκειται για την πρώτη γνωστή επίσκεψη του Ράτκλιφ στη Ρωσία από τότε που ανέλαβε τη διεύθυνση της CIA.
Το Κίεβο είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων ότι αμερικανική αντιπροσωπεία επρόκειτο να ταξιδέψει στη Μόσχα. Σύμφωνα με ανώτερο Ουκρανό αξιωματούχο, από την Ουκρανία ζητήθηκε μάλιστα να αναστείλει τα πλήγματα κατά τη διάρκεια της αμερικανικής επίσκεψης.
Η Wall Street Journal ήταν η πρώτη που αποκάλυψε ότι ο Ράτκλιφ μετέφερε στη ρωσική πλευρά προειδοποίηση να μην προχωρήσει σε επίθεση εναντίον χώρας του ΝΑΤΟ. Η CIA απέφυγε να σχολιάσει επισήμως τους λόγους του ταξιδιού.
Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την παρουσία του διευθυντή της CIA στη Μόσχα σε συνέντευξή του. Έδωσε, ωστόσο, διαφορετική εικόνα για τον χαρακτήρα της αποστολής, υποστηρίζοντας ότι δεν συνδεόταν ούτε με το Ιράν ούτε με ενδεχόμενη ρωσική προσπάθεια να δοκιμαστούν τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ.
Οι δηλώσεις Τραμπ
Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε το ταξίδι «ημι-ρουτίνα», αφήνοντας πάντως ανοικτό το ενδεχόμενο να προκύψει κάτι από τις επαφές του Ράτκλιφ και παραπέμποντας στις προσπάθειές του για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.
Από την πλευρά του Κρεμλίνου, ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε ότι ο επικεφαλής της CIA είχε συνομιλίες με στελέχη των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, χωρίς όμως να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.
Την Πέμπτη ο Πεσκόφ απέρριψε και τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τον πραγματικό σκοπό της αποστολής. Υποστήριξε ότι δημοσιεύονται πολλές «ιστορίες εκφοβισμού» που «δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα», προσθέτοντας ότι η Ρωσία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «πολύ επιθετική πολιτική» από ευρωπαϊκές χώρες.
Πρόσφατες εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών αναφέρουν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να είναι διατεθειμένος να εγκρίνει προκλητικές ενέργειες σε έδαφος κρατών του ΝΑΤΟ. Αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν κυβερνοεπιθέσεις, υβριδικές επιχειρήσεις και άλλες ενέργειες που θα παρέμεναν κάτω από το όριο μιας συμβατικής στρατιωτικής επίθεσης.
Οι φόβοι ότι η Μόσχα θέλει να δοκιμάσει το ΝΑΤΟ
Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, στόχος μιας τέτοιας στρατηγικής δεν θα ήταν απαραιτήτως η πρόκληση ενός ανοικτού πολέμου με το ΝΑΤΟ, αλλά η δοκιμή της ενότητας της Συμμαχίας και, κυρίως, της προθυμίας της κυβέρνησης Τραμπ να υπερασπιστεί τους συμμάχους των ΗΠΑ.
Τις ανησυχίες της Ουάσινγκτον ενισχύει μια σειρά πρόσφατων περιστατικών που αποδίδονται στη Ρωσία. Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρονται σε εισόδους drones στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας, σε ρωσικό πύραυλο που πέρασε τον περασμένο μήνα στην Πολωνία, καθώς και στην αύξηση των καταγγελλόμενων ενεργειών δολιοφθοράς και των κυβερνοεπιθέσεων στην Ευρώπη.
Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω του Άρθρου 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το οποίο επίθεση εναντίον ενός κράτους-μέλους αντιμετωπίζεται ως επίθεση εναντίον της Συμμαχίας συνολικά. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη ενεργοποιήθηκε από τις ΗΠΑ μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.
Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει αμφιβολίες για την αξιοπιστία του ΝΑΤΟ και έχει ασκήσει έντονη κριτική σε συμμάχους που, κατά την άποψή του, δεν συνεισφέρουν αρκετά για την άμυνά τους. Παράλληλα, πιέζει δημόσια τη Ρωσία και την Ουκρανία να τερματίσουν τον πόλεμο, ο οποίος διαρκεί πλέον τέσσερα χρόνια, αν και οι διπλωματικές προσπάθειες εμφανίζονται να έχουν περιέλθει σε στασιμότητα.
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