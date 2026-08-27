Ο αρχηγός της CIA κατά τη μυστική επίσκεψή του στη Μόσχα προειδοποίησε τη Ρωσία να μην επιτεθεί στο ΝΑΤΟ - Στο τραπέζι και το Ιράν

Σύμφωνα με το CBS News, ο Ράτκλιφ μετέφερε σαφή προειδοποίηση στη Μόσχα, εν μέσω εκτιμήσεων ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να επιχειρήσει να δοκιμάσει τη συνοχή της Συμμαχίας - Έθεσε επίσης το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ και το ενδεχόμενο πρόσθετων κυρώσεων