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Έξαλλη επιβάτιδα στη Μπανγκόκ χτύπησε οδηγό λεωφορείου στο κεφάλι επειδή δεν σταμάτησε εκεί που ήθελε, πήγε να φύγει από το παράθυρο
Έξαλλη επιβάτιδα στη Μπανγκόκ χτύπησε οδηγό λεωφορείου στο κεφάλι επειδή δεν σταμάτησε εκεί που ήθελε, πήγε να φύγει από το παράθυρο
Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την επίθεση με γυάλινο μπουκάλι και την προσπάθεια διαφυγής από ανοιχτό παράθυρο
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε λεωφορείο στη Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, όταν μια επιβάτιδα επιτέθηκε στον οδηγό επειδή δεν σταμάτησε στο σημείο όπου εκείνη ήθελε να κατέβει.
Το περιστατικό καταγράφηκε από την κάμερα ασφαλείας που διαθέτει το λεωφορείο, με το βίντεο να δείχνει τη γυναίκα να πλησιάζει τον οδηγό και να τον χτυπά επανειλημμένα με ένα γυάλινο μπουκάλι.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως, η γυναίκα ήθελε να κατέβει πριν από την επίσημη στάση. Όταν ο οδηγός δεν σταμάτησε στο σημείο που ζητούσε, ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός ο οποίος γρήγορα εξελίχθηκε σε επίθεση.
Ο οδηγός δέχθηκε δύο χτυπήματα με το μπουκάλι στο κεφάλι. Στη συνέχεια, ο οδηγός του λεωφορείου σηκώθηκε από τη θέση του κρατώντας ένα μεταλλικό αντικείμενο και κινήθηκε προς το μέρος της γυναίκας, χωρίς ωστόσο να της επιτεθεί.
Η γυναίκα, βλέποντας την ένταση να κλιμακώνεται, πήγε προς το πίσω μέρος του λεωφορείου. Όταν προσπάθησε να βγει από αυτό, διαπίστωσε ότι οι πόρτες δεν άνοιγαν και προσπάθησε να να διαφύγει από ένα ανοιχτό παράθυρο. Στην συνέχεια του βίντεο φαίνεται να περνά μέσα από το παράθυρο και να απομακρύνεται από το λεωφορείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα τελικά εντοπίστηκε και κρατήθηκε από τον οδηγό και άλλο εργαζόμενο της εταιρείας μεταφορών μέχρι να φτάσει η αστυνομία.
Το περιστατικό καταγράφηκε από την κάμερα ασφαλείας που διαθέτει το λεωφορείο, με το βίντεο να δείχνει τη γυναίκα να πλησιάζει τον οδηγό και να τον χτυπά επανειλημμένα με ένα γυάλινο μπουκάλι.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως, η γυναίκα ήθελε να κατέβει πριν από την επίσημη στάση. Όταν ο οδηγός δεν σταμάτησε στο σημείο που ζητούσε, ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός ο οποίος γρήγορα εξελίχθηκε σε επίθεση.
Ο οδηγός δέχθηκε δύο χτυπήματα με το μπουκάλι στο κεφάλι. Στη συνέχεια, ο οδηγός του λεωφορείου σηκώθηκε από τη θέση του κρατώντας ένα μεταλλικό αντικείμενο και κινήθηκε προς το μέρος της γυναίκας, χωρίς ωστόσο να της επιτεθεί.
Η γυναίκα, βλέποντας την ένταση να κλιμακώνεται, πήγε προς το πίσω μέρος του λεωφορείου. Όταν προσπάθησε να βγει από αυτό, διαπίστωσε ότι οι πόρτες δεν άνοιγαν και προσπάθησε να να διαφύγει από ένα ανοιχτό παράθυρο. Στην συνέχεια του βίντεο φαίνεται να περνά μέσα από το παράθυρο και να απομακρύνεται από το λεωφορείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα τελικά εντοπίστηκε και κρατήθηκε από τον οδηγό και άλλο εργαζόμενο της εταιρείας μεταφορών μέχρι να φτάσει η αστυνομία.
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