Υπόθεση Λίντσεϊ Κλάνσι: Στα χέρια των ενόρκων η τύχη της μητέρας που σκότωσε τα τρία παιδιά της στη Μασαχουσέτη

Η υπεράσπιση επικαλείται την ψυχική της κατάσταση και τη φαρμακευτική αγωγή - «Ήταν επιλογή της», απαντά η εισαγγελία - Το χρονικό της δολοφονίας





Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο συνήγορος της Κλάνσι, Κέβιν Ρέντινγκτον, δήλωσε ότι η πελάτισσά του είναι «νευρική» και «φοβισμένη», καθώς πλέον η τύχη της βρίσκεται στα χέρια των ενόρκων.







Πριν αρχίσουν οι τελικές αγορεύσεις, η κατηγορούμενη εθεάθη να σκουπίζει τα μάτια της, ενώ οι ώμοι της έτρεμαν την ώρα που ο δικαστής Γουίλιαμ Σάλιβαν παρουσίαζε τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.







Τι καλούνται να αποφασίσουν οι ένορκοι Το σώμα των ενόρκων αποτελείται από εννέα γυναίκες και τρεις άνδρες. Οι έξι αναπληρωματικοί ένορκοι, τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες, αποδεσμεύθηκαν και δεν συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις.



Οι ένορκοι μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο καταδίκης της Κλάνσι για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού ή ανθρωποκτονία χωρίς πρόθεση.



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Υπάρχει, ωστόσο, και ένα εντελώς διαφορετικό ενδεχόμενο: να κριθεί ότι η Κλάνσι δεν ήταν ποινικά υπεύθυνη για τις δολοφονίες των παιδιών της εξαιτίας της ψυχικής της κατάστασης. Σε αυτή την περίπτωση, όπως εξήγησε ο δικαστής, θα μπορούσε να περάσει ακόμη και το υπόλοιπο της ζωής της σε νοσοκομείο, χωρίς πάντως να αποκλείεται κάποια στιγμή να αφεθεί ελεύθερη.



Υπεράσπιση: «Ήταν μια πολύ καλή μητέρα» Ο Κέβιν Ρέντινγκτον επιχείρησε στην τελική αγόρευσή του να πείσει τους ενόρκους ότι η Κλάνσι δεν μπορεί να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνη για όσα συνέβησαν, επικεντρώνοντας την επιχειρηματολογία του στην ψυχική της κατάσταση και στη φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε.



Υποστήριξε ότι τα στοιχεία δείχνουν πως η Κλάνσι ήταν «μια πολύ καλή μητέρα» και απέδωσε την τραγωδία «στα καταραμένα φάρμακα και την άθλια ιατρική περίθαλψη» που, κατά την υπεράσπιση, είχε λάβει.



Στην τελική ευθεία μπαίνει η πολύκροτη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι , καθώς οι ένορκοι θα επιστρέψουν το πρωί της Παρασκευής για να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις τους και να αποφασίσουν εάν και σε ποιον βαθμό είναι ποινικά υπεύθυνη για τη δολοφονία των τριών παιδιών της στη Μασαχουσέτη στις 24 Ιανουαρίου 2023. Έπειτα από εβδομάδες καταθέσεων, υπεράσπιση και κατηγορούσα αρχή παρουσίασαν τις τελικές αγορεύσεις τους, με τους ενόρκους να συνεδριάζουν στη συνέχεια για περίπου 3,5 ώρες χωρίς να καταλήξουν σε ετυμηγορία.Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο συνήγορος της Κλάνσι, Κέβιν Ρέντινγκτον, δήλωσε ότι η πελάτισσά του είναι «νευρική» και «φοβισμένη», καθώς πλέον η τύχη της βρίσκεται στα χέρια των ενόρκων.Η δικαστική αίθουσα ήταν κατάμεστη από δημοσιογράφους και πολίτες, ενώ ορισμένες γυναίκες στο ακροατήριο φορούσαν ροζ, προφανώς σε ένδειξη υποστήριξης προς την Κλάνσι.Πριν αρχίσουν οι τελικές αγορεύσεις, η κατηγορούμενη εθεάθη να σκουπίζει τα μάτια της, ενώ οι ώμοι της έτρεμαν την ώρα που ο δικαστής Γουίλιαμ Σάλιβαν παρουσίαζε τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.Το σώμα των ενόρκων αποτελείται από εννέα γυναίκες και τρεις άνδρες. Οι έξι αναπληρωματικοί ένορκοι, τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες, αποδεσμεύθηκαν και δεν συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις.Οι ένορκοι μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο καταδίκης της Κλάνσι για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού ή ανθρωποκτονία χωρίς πρόθεση.Η ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού επισύρει ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα υφ' όρον απόλυσης, ενώ για την ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού προβλέπονται ισόβια με δυνατότητα υφ' όρον απόλυσης. Η ανθρωποκτονία χωρίς πρόθεση τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως 20 ετών.Υπάρχει, ωστόσο, και ένα εντελώς διαφορετικό ενδεχόμενο: να κριθεί ότι η Κλάνσι δεν ήταν ποινικά υπεύθυνη για τις δολοφονίες των παιδιών της εξαιτίας της ψυχικής της κατάστασης. Σε αυτή την περίπτωση, όπως εξήγησε ο δικαστής, θα μπορούσε να περάσει ακόμη και το υπόλοιπο της ζωής της σε νοσοκομείο, χωρίς πάντως να αποκλείεται κάποια στιγμή να αφεθεί ελεύθερη.Ο Κέβιν Ρέντινγκτον επιχείρησε στην τελική αγόρευσή του να πείσει τους ενόρκους ότι η Κλάνσι δεν μπορεί να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνη για όσα συνέβησαν, επικεντρώνοντας την επιχειρηματολογία του στην ψυχική της κατάσταση και στη φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε.Υποστήριξε ότι τα στοιχεία δείχνουν πως η Κλάνσι ήταν «μια πολύ καλή μητέρα» και απέδωσε την τραγωδία «στα καταραμένα φάρμακα και την άθλια ιατρική περίθαλψη» που, κατά την υπεράσπιση, είχε λάβει.





Ο Ρέντινγκτον είπε στους ενόρκους ότι η Κλάνσι «ζούσε για τα παιδιά της» μέχρι τη στιγμή που, σύμφωνα με τον ίδιο, οι γιατροί άρχισαν να της συνταγογραφούν υπερβολικά πολλά φάρμακα.



Όπως υποστήριξε, τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης έδειξαν ότι η ίδια είχε εκφράσει ανησυχίες και φόβους για τη φαρμακευτική αγωγή, ενώ οι χειρόγραφες σημειώσεις της καταγράφουν την επιδείνωση της ψυχικής της κατάστασης.







Η κατάθεση του ψυχιάτρου Κεντρικό σημείο της υπερασπιστικής γραμμής αποτέλεσε η γνωμάτευση του ιατροδικαστικού ψυχιάτρου δρ Φίλιπ Ρέσνικ, ο οποίος εξέτασε την Κλάνσι και κατέθεσε στη δίκη.



Ο Ρέσνικ υποστήριξε ότι η γυναίκα βρισκόταν «ξεκάθαρα σε ψυχωτική κατάσταση» και δεν είχε τον έλεγχο των πράξεών της όταν σκότωσε τα παιδιά της.



Ο Ρέντινγκτον επισήμανε επίσης ότι εμπειρογνώμονες και από τις δύο πλευρές αναγνώρισαν κατά τη διάρκεια της δίκης πως η Κλάνσι πραγματοποίησε «σοβαρή απόπειρα αυτοκτονίας». Σύμφωνα με τον συνήγορό της, στους ενόρκους παρουσιάστηκαν και αποδεικτικά στοιχεία που ενισχύουν αυτή τη θέση.



Παράλληλα, η υπεράσπιση κατηγόρησε την αστυνομία ότι δεν πραγματοποίησε διεξοδική έρευνα της υπόθεσης.



Εισαγγελία: Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν γνώριζε το σωστό από το λάθος Εντελώς διαφορετική εικόνα παρουσίασε στην τελική της αγόρευση η βοηθός εισαγγελέα Τζένιφερ Σπρέιγκ.



«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Λίντσεϊ Κλάνσι έπασχε από ψυχική ασθένεια και ότι προσπάθησε να αυτοκτονήσει», είπε στους ενόρκους.



Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, όμως, αυτό δεν αποτελεί το καθοριστικό ερώτημα της υπόθεσης. Εκείνο που πρέπει να κρίνουν οι ένορκοι είναι εάν η Κλάνσι «γνώριζε τη διαφορά ανάμεσα στο σωστό και το λάθος» όταν σκότωσε τα τρία παιδιά της.



Η Σπρέιγκ υποστήριξε ότι η δολοφονία τους «ήταν μια επιλογή».







«Παρουσίαζε τον εαυτό της ως λειτουργική μητέρα» Η εισαγγελέας επισήμανε ότι η Κλάνσι είχε επαφές με άλλους ανθρώπους και παρουσίαζε «τον εαυτό της ως έναν λειτουργικό ενήλικα, μια λειτουργική μητέρα».



Τόνισε ακόμη ότι επέλεξε να μην αποκαλύψει σε επαγγελματίες που είχαν υποχρέωση αναφοράς ότι είχε σκέψεις να βλάψει τα παιδιά της. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι την ίδια ημέρα που έγιναν οι δολοφονίες είχε πάει την κόρη της στον γιατρό.



Η Σπρέιγκ στάθηκε επίσης στον ισχυρισμό της Κλάνσι ότι είχε ακούσει μια φωνή που την καθοδηγούσε να σκοτώσει τα παιδιά της, επισημαίνοντας ότι δεν το ανέφερε αμέσως στον σύζυγό της.



Η διαφωνία για την απόπειρα αυτοκτονίας Η εισαγγελία αμφισβήτησε επίσης την ερμηνεία της υπεράσπισης σχετικά με την απόπειρα αυτοκτονίας.



Η Σπρέιγκ υποστήριξε ότι η αποτυχία της απόπειρας αποτελεί ένδειξη πως δεν υπήρχε κάποια φωνή στο μυαλό της Κλάνσι που να καθοδηγούσε τις πράξεις της. Επισήμανε ότι τα χάπια που πήρε δεν βρίσκονταν σε θανατηφόρα επίπεδα, ενώ χαρακτήρισε «επιφανειακά» τα τραύματα από κοψίματα.



Κατά την κατηγορούσα αρχή, η Κλάνσι διέθετε πόρους, υποστήριξη και πρόσβαση σε πολύ καλή ιατρική περίθαλψη, αλλά δεν ακολούθησε το θεραπευτικό σχέδιο που της είχε δοθεί.



Η Σπρέιγκ απέρριψε επίσης την προσπάθεια απόδοσης ευθυνών στους γιατρούς για την κατάθλιψη της Κλάνσι, υποστηρίζοντας ότι η κατηγορούμενη δεν ήταν πάντοτε ειλικρινής απέναντί τους σχετικά με την κατάστασή της και τα φάρμακα που λάμβανε.



Πλέον, μετά τις περίπου 3,5 ώρες διαβουλεύσεων χωρίς απόφαση, οι 12 ένορκοι θα επιστρέψουν το πρωί της Παρασκευής για να συνεχίσουν τη διαδικασία που θα κρίνει την ποινική τύχη της Λίντσεϊ Κλάνσι.







Το χρονικό της δολοφονίας των τριών παιδιών Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2023 στο σπίτι της οικογένειας Κλάνσι στο Ντάξμπερι της Μασαχουσέτης, περίπου 55 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Βοστώνης.



Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, η Λίντσεϊ Κλάνσι εκμεταλλεύτηκε το διάστημα κατά το οποίο ο σύζυγός της, Πάτρικ, είχε φύγει από το σπίτι για να παραλάβει φαγητό και φάρμακα και επιτέθηκε στα τρία παιδιά τους.



Η 5χρονη Κόρα και ο 3χρονος Ντόσον εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και διαπιστώθηκε αργότερα ο θάνατός τους. Το μικρότερο παιδί της οικογένειας, ο 8 μηνών Κάλαν, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και πέθανε λίγες ημέρες αργότερα.



Η Κλάνσι φέρεται να χρησιμοποίησε κορδόνια γυμναστικής για να στραγγαλίσει τα παιδιά. Στη συνέχεια αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της, κόβοντας τους καρπούς και τον λαιμό της και πηδώντας από παράθυρο του δεύτερου ορόφου του σπιτιού.



Ο σύζυγός της ήταν εκείνος που τη βρήκε τραυματισμένη έξω από το σπίτι όταν επέστρεψε. Ακολούθησε η αναζήτηση των παιδιών, τα οποία εντοπίστηκαν στο υπόγειο.



Η Κλάνσι επέζησε από την πτώση, αλλά υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς που την άφησαν παράλυτη από τη μέση και κάτω.



Από την αρχή της υπόθεσης, το βασικό ζήτημα γύρω από το οποίο κινήθηκε η δικαστική διαμάχη ήταν η ψυχική κατάσταση της Κλάνσι τη στιγμή των δολοφονιών. Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε ψυχωτική κατάσταση και δεν μπορούσε να ελέγξει τις πράξεις της, ενώ η κατηγορούσα αρχή επιμένει ότι, παρά την ψυχική ασθένεια από την οποία έπασχε, γνώριζε τη διαφορά μεταξύ σωστού και λάθους.