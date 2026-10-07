Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα
Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα
Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν το "Θέμα" με τις προσφορές (4,25€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν:
1. Την εφημερίδα
2. Τον οδηγό μαγειρικής Άκης Πετρετζίκης
Άκης Πετρετζίκης – Τα αγαπημένα μας πρωινά!
Αυτή την Κυριακή και κάθε δεύτερη Κυριακή κάθε μήνα, ο απόλυτος οδηγός μαγειρικής, που ο Άκης δημιούργησε αποκλειστικά για εσάς, έρχεται σπίτι σας, με το Πρώτο Θέμα.
Αυγά όπως τα αγαπάμε, λαχταριστά bowls, ζύμες που μοσχοβολούν βούτυρο και φούρνο και γλυκές λιχουδιές που κάνουν το πρωινό την πιο απολαυστική ώρα της ημέρας.
Σε αυτό το τεύχος συγκεντρώνουμε όλα όσα θέλουμε να βρίσκουμε στο τραπέζι μας μόλις ξυπνήσουμε, είτε έχουμε πέντε λεπτά στη διάθεσή μας είτε όλο το πρωινό μπροστά μας.
Και επειδή το πρωινό δεν είναι μόνο θέμα γεύσης, ανακαλύπτουμε τι αξία έχει το πρώτο γεύμα της ημέρας για τη διατροφή μας και ταξιδεύουμε σε διαφορετικές γωνιές του κόσμου για να δούμε τι τρώνε οι άλλοι το πρωί.
Ανοίγουμε την όρεξη, βάζουμε τον καφέ να γίνεται και στρώνουμε τραπέζι.
Ξεφυλλίζουμε το τεύχος και ανακαλύπτουμε:
Βραστό αυγό όπως το θες
Βιαζόμαστε; Ούτε λόγος για εκπτώσεις! Ο Άκης μάς δείχνει όλα τα μυστικά για το τέλειο βραστό αυγό, ακριβώς όπως το θέλουμε. Και μετά… λίγο πολύσπορο ψωμί, αβοκάντο ή ελιές και φύγαμε!
Η αξία του πρώτου γεύματος στη διατροφή μας
Τι λέει η επιστήμη για το πρώτο γεύμα της ημέρας και πώς μπορεί να επηρεάσει ενέργεια, διάθεση και διατροφικές επιλογές; Το ψάχνουμε και αλλάζουμε τις πρωινές μας συνήθειες!
Τι τρώνε οι άλλοι το πρωί;
1. Την εφημερίδα
2. Τον οδηγό μαγειρικής Άκης Πετρετζίκης
Άκης Πετρετζίκης – Τα αγαπημένα μας πρωινά!
Αυτή την Κυριακή και κάθε δεύτερη Κυριακή κάθε μήνα, ο απόλυτος οδηγός μαγειρικής, που ο Άκης δημιούργησε αποκλειστικά για εσάς, έρχεται σπίτι σας, με το Πρώτο Θέμα.
Αυγά όπως τα αγαπάμε, λαχταριστά bowls, ζύμες που μοσχοβολούν βούτυρο και φούρνο και γλυκές λιχουδιές που κάνουν το πρωινό την πιο απολαυστική ώρα της ημέρας.
Σε αυτό το τεύχος συγκεντρώνουμε όλα όσα θέλουμε να βρίσκουμε στο τραπέζι μας μόλις ξυπνήσουμε, είτε έχουμε πέντε λεπτά στη διάθεσή μας είτε όλο το πρωινό μπροστά μας.
Και επειδή το πρωινό δεν είναι μόνο θέμα γεύσης, ανακαλύπτουμε τι αξία έχει το πρώτο γεύμα της ημέρας για τη διατροφή μας και ταξιδεύουμε σε διαφορετικές γωνιές του κόσμου για να δούμε τι τρώνε οι άλλοι το πρωί.
Ανοίγουμε την όρεξη, βάζουμε τον καφέ να γίνεται και στρώνουμε τραπέζι.
Ξεφυλλίζουμε το τεύχος και ανακαλύπτουμε:
Βραστό αυγό όπως το θες
Βιαζόμαστε; Ούτε λόγος για εκπτώσεις! Ο Άκης μάς δείχνει όλα τα μυστικά για το τέλειο βραστό αυγό, ακριβώς όπως το θέλουμε. Και μετά… λίγο πολύσπορο ψωμί, αβοκάντο ή ελιές και φύγαμε!
Η αξία του πρώτου γεύματος στη διατροφή μας
Τι λέει η επιστήμη για το πρώτο γεύμα της ημέρας και πώς μπορεί να επηρεάσει ενέργεια, διάθεση και διατροφικές επιλογές; Το ψάχνουμε και αλλάζουμε τις πρωινές μας συνήθειες!
Τι τρώνε οι άλλοι το πρωί;
Κάνουμε ένα ταξίδι προς τα δυτικά, με οδηγό το πρωινό! Ανακαλύπτουμε τι τρώνε μόλις ξυπνήσουν σε κάθε γωνιά του πλανήτη.
Και οι συνταγές!
Με αυγά
Από τα βασικά στα… απολαυστικά! Ομελέτα, avocado toast, scrambled και burritos απογειώνουν τα αυγά και κάνουν το πρωινό ακαταμάχητο.
Breakfast burritos, Avocado toast με αυγά ποσέ, Ομελέτα με φέτα, ντομάτα και πιπεριά, Scrambled eggs με καπνιστό σολομό
Σε bowls
Τα ζητάτε, τα αγαπάτε, τα γεμίζουμε! Chia, porridge, σπιτική granola, cottage και overnight oats σε bowls που κάνουν το πρωινό ακαταμάχητο.
Cottage bowl, Γιαούρτι με σπιτική γκρανόλα, Overnight oats, Chia pudding, Porridge με μήλο και κανέλα
Με ζύμη
Πρωινό χωρίς ζύμη δεν γίνεται! Πίτες, πιτάκια, κρουασάν και ψωμί μπαίνουν στο τραπέζι και… εξαφανίζονται πριν προλάβουν να κρυώσουν!
Κρουασανάκια βουτύρου, Στριφτή τυρόπιτα, Σπανακοπιτάκια, Ζαμπονοτυροπιτάκια, Ψωμί χωρίς μίξερ
Με γλύκα
Γιατί το πρωινό θέλει και τη γλυκιά του αμαρτία! Donuts, κρέπες, pancakes, κέικ, γαλατόπιτα και μπάρες μπαίνουν στο τραπέζι και κάνουν κάθε πρωινό… σκέτη απόλαυση!
Γαλατόπιτα, Κέικ βανίλιας, Donuts μήλου, Κρέπες, Μπάρες βρόμης με φιστικοβούτυρο, Pancakes
Και μην ξεχνάτε: Τα υλικά, η προετοιμασία και η εκτέλεση κάθε συνταγής, από το άλφα έως το ωμέγα, εύκολα και απλά, σαν να είμαστε μαζί με τον Άκη στην κουζίνα.
3. Το σπουδαίο μπέστ-σέλερ του Ρομπ Σινκλέρ «Η άνοδος του εχθρού»
Όταν ένας μυστικός πράκτορας χάνει την κάλυψή του ενώ βρίσκεται σε αποστολή βαθιά στα εδάφη του εχθρού, τότε μόνο τα πρωτόγονα ένστικτα και ο νόμος της ζούγκλας μπορούν να τον σώσουν. Υπάρχουν
όμως κι άλλα «θηρία» που καραδοκούν.
«'Χόρεψε με τον εχθρό και θα καούν τα πόδια σου' -αυτό μου είπε κάποτε, πολλά χρόνια πριν, ένας παλιός φίλος. Ο ίδιος παλιός φίλος που καθόταν τώρα μπροστά μου, στην άλλη πλευρά του τραπεζιού. Νομίζω πως δεν παρέθεσε σωστά το γνωμικό, παρ' όλα αυτά όμως έμεινε στο μυαλό μου. Και πρόσφατα τα λόγια του βγήκαν αληθινά και με το παραπάνω. Έκανα το λάθος να έρθω πολύ κοντά με ανθρώπους που νόμιζα πως ήταν φίλοι. Ανθρώπους που εμπιστευόμουν. Με μια γυναίκα, ιδιαίτερα, είχα μια σύνδεση που δεν είχα ποτέ πριν, με κανέναν άλλο. Ακόμη τη σκέφτομαι, κάθε μέρα. και τις περισσότερες φορές, παρά τη θέλησή μου, με τρυφερότητα. Αλλά με πρόδωσε. Πρόδωσε την εμπιστοσύνη μου. Την άφησα να πλησιάσει πολύ και τα πόδια μου κάηκαν. Και τώρα θα σκότωνα τον Μάκι. Το αφεντικό μου. Τον μέντορά μου. Τον φίλο μου. Αυτή είναι η μόνη επιλογή που έχω για να ξεμπλέξω απ' όλη αυτή την ιστορία».
Με αυτό τον τρόπο ο Ρομπ Σίνκλερ ξεκινά το βιβλίο του «Η άνοδος του εχθρού», ένα από τα πιο συναρπαστικά θρίλερ που έχει γράψει ποτέ. Καθόλου τυχαία, το παγκόσμιο κοινό υποδέχθηκε με ενθουσιασμό το συγκεκριμένο βιβλίο, εν μέρει επειδή συνδέεται με το προηγούμενο της σειράς, το «Χορεύοντας με τον εχθρό», κυρίως όμως διότι σε αυτή, τη δεύτερη περιπέτειά του ο πράκτορας Καρλ Λόγκαν βρίσκεται στη Ρωσία. Παρά το ότι μιλά ρωσικά και διαθέτει πλαστή ρωσική ταυτότητα, ένας από τους πιο επικίνδυνους εχθρούς του θα τον εντοπίσει. Και θα τον κυνηγήσει μέχρι ένας από τους δύο να τεθεί εκτός μάχης -οριστικά.
Αυτή την Κυριακή το καθηλωτικό θρίλερ «Η άνοδος του εχθρού» του Ρομπ Σινκλέρ είναι στο ΘΕΜΑ.
4. To GALA, το διεθνές lifestyle περιοδικό
και με την έκδοση των 2,00€
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν:
1. Την εφημερίδα
2. To GALA, το διεθνές lifestyle περιοδικό
και με την έκδοση των 2,00€
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
3. Το εβδομαδιαίο περιοδικό «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ», με 32 σελίδες με πρωτότυπα και αδημοσίευτα σταυρόλεξα και sudoku
Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο.
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ, ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.
Και οι συνταγές!
Με αυγά
Από τα βασικά στα… απολαυστικά! Ομελέτα, avocado toast, scrambled και burritos απογειώνουν τα αυγά και κάνουν το πρωινό ακαταμάχητο.
Breakfast burritos, Avocado toast με αυγά ποσέ, Ομελέτα με φέτα, ντομάτα και πιπεριά, Scrambled eggs με καπνιστό σολομό
Σε bowls
Τα ζητάτε, τα αγαπάτε, τα γεμίζουμε! Chia, porridge, σπιτική granola, cottage και overnight oats σε bowls που κάνουν το πρωινό ακαταμάχητο.
Cottage bowl, Γιαούρτι με σπιτική γκρανόλα, Overnight oats, Chia pudding, Porridge με μήλο και κανέλα
Με ζύμη
Πρωινό χωρίς ζύμη δεν γίνεται! Πίτες, πιτάκια, κρουασάν και ψωμί μπαίνουν στο τραπέζι και… εξαφανίζονται πριν προλάβουν να κρυώσουν!
Κρουασανάκια βουτύρου, Στριφτή τυρόπιτα, Σπανακοπιτάκια, Ζαμπονοτυροπιτάκια, Ψωμί χωρίς μίξερ
Με γλύκα
Γιατί το πρωινό θέλει και τη γλυκιά του αμαρτία! Donuts, κρέπες, pancakes, κέικ, γαλατόπιτα και μπάρες μπαίνουν στο τραπέζι και κάνουν κάθε πρωινό… σκέτη απόλαυση!
Γαλατόπιτα, Κέικ βανίλιας, Donuts μήλου, Κρέπες, Μπάρες βρόμης με φιστικοβούτυρο, Pancakes
Και μην ξεχνάτε: Τα υλικά, η προετοιμασία και η εκτέλεση κάθε συνταγής, από το άλφα έως το ωμέγα, εύκολα και απλά, σαν να είμαστε μαζί με τον Άκη στην κουζίνα.
3. Το σπουδαίο μπέστ-σέλερ του Ρομπ Σινκλέρ «Η άνοδος του εχθρού»
Όταν ένας μυστικός πράκτορας χάνει την κάλυψή του ενώ βρίσκεται σε αποστολή βαθιά στα εδάφη του εχθρού, τότε μόνο τα πρωτόγονα ένστικτα και ο νόμος της ζούγκλας μπορούν να τον σώσουν. Υπάρχουν
όμως κι άλλα «θηρία» που καραδοκούν.
«'Χόρεψε με τον εχθρό και θα καούν τα πόδια σου' -αυτό μου είπε κάποτε, πολλά χρόνια πριν, ένας παλιός φίλος. Ο ίδιος παλιός φίλος που καθόταν τώρα μπροστά μου, στην άλλη πλευρά του τραπεζιού. Νομίζω πως δεν παρέθεσε σωστά το γνωμικό, παρ' όλα αυτά όμως έμεινε στο μυαλό μου. Και πρόσφατα τα λόγια του βγήκαν αληθινά και με το παραπάνω. Έκανα το λάθος να έρθω πολύ κοντά με ανθρώπους που νόμιζα πως ήταν φίλοι. Ανθρώπους που εμπιστευόμουν. Με μια γυναίκα, ιδιαίτερα, είχα μια σύνδεση που δεν είχα ποτέ πριν, με κανέναν άλλο. Ακόμη τη σκέφτομαι, κάθε μέρα. και τις περισσότερες φορές, παρά τη θέλησή μου, με τρυφερότητα. Αλλά με πρόδωσε. Πρόδωσε την εμπιστοσύνη μου. Την άφησα να πλησιάσει πολύ και τα πόδια μου κάηκαν. Και τώρα θα σκότωνα τον Μάκι. Το αφεντικό μου. Τον μέντορά μου. Τον φίλο μου. Αυτή είναι η μόνη επιλογή που έχω για να ξεμπλέξω απ' όλη αυτή την ιστορία».
Με αυτό τον τρόπο ο Ρομπ Σίνκλερ ξεκινά το βιβλίο του «Η άνοδος του εχθρού», ένα από τα πιο συναρπαστικά θρίλερ που έχει γράψει ποτέ. Καθόλου τυχαία, το παγκόσμιο κοινό υποδέχθηκε με ενθουσιασμό το συγκεκριμένο βιβλίο, εν μέρει επειδή συνδέεται με το προηγούμενο της σειράς, το «Χορεύοντας με τον εχθρό», κυρίως όμως διότι σε αυτή, τη δεύτερη περιπέτειά του ο πράκτορας Καρλ Λόγκαν βρίσκεται στη Ρωσία. Παρά το ότι μιλά ρωσικά και διαθέτει πλαστή ρωσική ταυτότητα, ένας από τους πιο επικίνδυνους εχθρούς του θα τον εντοπίσει. Και θα τον κυνηγήσει μέχρι ένας από τους δύο να τεθεί εκτός μάχης -οριστικά.
Αυτή την Κυριακή το καθηλωτικό θρίλερ «Η άνοδος του εχθρού» του Ρομπ Σινκλέρ είναι στο ΘΕΜΑ.
4. To GALA, το διεθνές lifestyle περιοδικό
και με την έκδοση των 2,00€
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν:
1. Την εφημερίδα
2. To GALA, το διεθνές lifestyle περιοδικό
και με την έκδοση των 2,00€
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
3. Το εβδομαδιαίο περιοδικό «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ», με 32 σελίδες με πρωτότυπα και αδημοσίευτα σταυρόλεξα και sudoku
Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο.
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ, ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.
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