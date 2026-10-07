Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα

Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν το "Θέμα" με τις προσφορές (4,25€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν:Αυτή την Κυριακή και κάθε δεύτερη Κυριακή κάθε μήνα, ο απόλυτος οδηγός μαγειρικής, που ο Άκης δημιούργησε αποκλειστικά για εσάς, έρχεται σπίτι σας, με το Πρώτο Θέμα.Αυγά όπως τα αγαπάμε, λαχταριστά bowls, ζύμες που μοσχοβολούν βούτυρο και φούρνο και γλυκές λιχουδιές που κάνουν το πρωινό την πιο απολαυστική ώρα της ημέρας.συγκεντρώνουμε όλα όσα θέλουμε να βρίσκουμε στο τραπέζι μας μόλις ξυπνήσουμε, είτε έχουμε πέντε λεπτά στη διάθεσή μας είτε όλο το πρωινό μπροστά μας.Και επειδή το πρωινό δεν είναι μόνο θέμα γεύσης, ανακαλύπτουμεκαι ταξιδεύουμε σε διαφορετικές γωνιές του κόσμου για να δούμεΑνοίγουμε την όρεξη, βάζουμε τον καφέ να γίνεται και στρώνουμε τραπέζι.Ξεφυλλίζουμε το τεύχος και ανακαλύπτουμε:Βιαζόμαστε; Ούτε λόγος για εκπτώσεις! Ο Άκης μάς δείχνει όλα τα μυστικά για, ακριβώς όπως το θέλουμε. Και μετά… λίγο πολύσπορο ψωμί, αβοκάντο ή ελιές και φύγαμε!Τι λέει η επιστήμη για το πρώτο γεύμα της ημέρας και πώς μπορεί να επηρεάσει ενέργεια, διάθεση και διατροφικές επιλογές; Το ψάχνουμε και αλλάζουμε τις πρωινές μας συνήθειες!

και με την έκδοση των 2,00€











και με την έκδοση των 2,00€













To To

είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.

Το

είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.

Το

, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή

και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.

Κάνουμε ένα ταξίδι προς τα δυτικά, με οδηγό το πρωινό! Ανακαλύπτουμε τι τρώνε μόλις ξυπνήσουν σε κάθε γωνιά του πλανήτη.Από τα βασικά στα…! Ομελέτα, avocado toast, scrambled και burritos απογειώνουν τα αυγά και κάνουν το πρωινό ακαταμάχητο.Breakfast burritos, Avocado toast με αυγά ποσέ, Ομελέτα με φέτα, ντομάτα και πιπεριά, Scrambled eggs με καπνιστό σολομόΤα ζητάτε, τα αγαπάτε, τα γεμίζουμε! Chia, porridge, σπιτική granola, cottage και overnight oats σε bowls που κάνουν το πρωινό ακαταμάχητο.Cottage bowl, Γιαούρτι με σπιτική γκρανόλα, Overnight oats, Chia pudding, Porridge με μήλο και κανέλαΠρωινό χωρίς ζύμη δεν γίνεται! Πίτες, πιτάκια, κρουασάν και ψωμί μπαίνουν στο τραπέζι και… εξαφανίζονται πριν προλάβουν να κρυώσουν!Κρουασανάκια βουτύρου, Στριφτή τυρόπιτα, Σπανακοπιτάκια, Ζαμπονοτυροπιτάκια, Ψωμί χωρίς μίξερDonuts, κρέπες, pancakes, κέικ, γαλατόπιτα και μπάρες μπαίνουν στο τραπέζι και κάνουν κάθε πρωινό… σκέτη απόλαυση!Γαλατόπιτα, Κέικ βανίλιας, Donuts μήλου, Κρέπες, Μπάρες βρόμης με φιστικοβούτυρο, PancakesΌταν ένας μυστικός πράκτορας χάνει την κάλυψή του ενώ βρίσκεται σε αποστολή βαθιά στα εδάφη του εχθρού, τότε μόνο τα πρωτόγονα ένστικτα και ο νόμος της ζούγκλας μπορούν να τον σώσουν. Υπάρχουνόμως κι άλλα «θηρία» που καραδοκούν.«'Χόρεψε με τον εχθρό και θα καούν τα πόδια σου' -αυτό μου είπε κάποτε, πολλά χρόνια πριν, ένας παλιός φίλος. Ο ίδιος παλιός φίλος που καθόταν τώρα μπροστά μου, στην άλλη πλευρά του τραπεζιού. Νομίζω πως δεν παρέθεσε σωστά το γνωμικό, παρ' όλα αυτά όμως έμεινε στο μυαλό μου. Και πρόσφατα τα λόγια του βγήκαν αληθινά και με το παραπάνω. Έκανα το λάθος να έρθω πολύ κοντά με ανθρώπους που νόμιζα πως ήταν φίλοι. Ανθρώπους που εμπιστευόμουν. Με μια γυναίκα, ιδιαίτερα, είχα μια σύνδεση που δεν είχα ποτέ πριν, με κανέναν άλλο. Ακόμη τη σκέφτομαι, κάθε μέρα. και τις περισσότερες φορές, παρά τη θέλησή μου, με τρυφερότητα. Αλλά με πρόδωσε. Πρόδωσε την εμπιστοσύνη μου. Την άφησα να πλησιάσει πολύ και τα πόδια μου κάηκαν. Και τώρα θα σκότωνα τον Μάκι. Το αφεντικό μου. Τον μέντορά μου. Τον φίλο μου. Αυτή είναι η μόνη επιλογή που έχω για να ξεμπλέξω απ' όλη αυτή την ιστορία».Με αυτό τον τρόπο ο Ρομπ Σίνκλερ ξεκινά το βιβλίο του «Η άνοδος του εχθρού», ένα από τα πιο συναρπαστικά θρίλερ που έχει γράψει ποτέ. Καθόλου τυχαία, το παγκόσμιο κοινό υποδέχθηκε με ενθουσιασμό το συγκεκριμένο βιβλίο, εν μέρει επειδή συνδέεται με το προηγούμενο της σειράς, το «Χορεύοντας με τον εχθρό», κυρίως όμως διότι σε αυτή, τη δεύτερη περιπέτειά του ο πράκτορας Καρλ Λόγκαν βρίσκεται στη Ρωσία. Παρά το ότι μιλά ρωσικά και διαθέτει πλαστή ρωσική ταυτότητα, ένας από τους πιο επικίνδυνους εχθρούς του θα τον εντοπίσει. Και θα τον κυνηγήσει μέχρι ένας από τους δύο να τεθεί εκτός μάχης -οριστικά.Αυτή την Κυριακή το καθηλωτικό θρίλερ «Η άνοδος του εχθρού» του Ρομπ Σινκλέρ είναι στο ΘΕΜΑ.Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακήκαι αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν:2.Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο.ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.