Μυστήριο με αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος που προσγειώθηκε στη Μόσχα - Άγνοια δηλώνει το Κρεμλίνο

Το C-17 Globemaster III της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας έφτασε στο Βνούκοβο μέσω Ρίγας – Άγνωστοι παραμένουν ο σκοπός της πτήσης, το φορτίο και οι επιβάτες





Πρόκειται για ένα Boeing C-17A Globemaster III, με αριθμό πτήσης RCH4555, το οποίο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της ρωσικής πρωτεύουσας.



Flightradar24, το αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος έφτασε στη Μόσχα προερχόμενο από τη Ρίγα της Λετονίας. Το ταξίδι του, ωστόσο, είχε ξεκινήσει ήδη από το Σάββατο και περιλάμβανε αρκετές ενδιάμεσες στάσεις.







Η ασυνήθιστη διαδρομή προς τη Μόσχα Το C-17 απογειώθηκε αρχικά από την Joint Base McGuire στο Νιου Τζέρσεϊ και στη συνέχεια πραγματοποίησε ολονύκτια στάση στο αεροδρόμιο του Τσάρλεστον στη Νότια Καρολίνα.



Την Κυριακή πέταξε προς την Joint Base Andrews, τη μεγάλη κοινή βάση της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού κοντά στην Ουάσινγκτον. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για τη βάση από την οποία αναχωρεί το προεδρικό Air Force One.



Ακολούθησε η πολύωρη πτήση πάνω από τον Ατλαντικό, με το αεροσκάφος να προσγειώνεται τη Δευτέρα στη Ρίγα. Από την πρωτεύουσα της Λετονίας απογειώθηκε στη συνέχεια με προορισμό τη Μόσχα, όπου έφτασε την Τρίτη.



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Άγνωστο τι μετέφερε Το μυστήριο γύρω από την πτήση εντείνεται καθώς δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για την αποστολή του αεροσκάφους.



Σύμφωνα με το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο Meduza, δεν έχει γίνει γνωστό εάν το C-17 μετέφερε κάποιο συγκεκριμένο φορτίο ή επιβάτες, ούτε έχουν προκύψει περισσότερες λεπτομέρειες μετά την προσγείωσή του στη ρωσική πρωτεύουσα.



Ερωτήματα προκαλεί η άφιξη στη Μόσχα ενός μεταγωγικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, το πρωί της Τρίτης, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ούτε ο σκοπός της πτήσης ούτε ποιοι ή τι βρίσκονταν στο εσωτερικό του.Πρόκειται για ένα, με αριθμό πτήσης, το οποίο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιοτης ρωσικής πρωτεύουσας.Σύμφωνα με τα στοιχεία του, το αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος έφτασε στη Μόσχα προερχόμενο από τητης. Το ταξίδι του, ωστόσο, είχε ξεκινήσει ήδη από το Σάββατο και περιλάμβανε αρκετές ενδιάμεσες στάσεις.Τοαπογειώθηκε αρχικά από τηνστοκαι στη συνέχεια πραγματοποίησε ολονύκτια στάση στο αεροδρόμιο του Τσάρλεστον στη Νότια Καρολίνα.Την Κυριακή πέταξε προς την, τη μεγάλη κοινή βάση της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού κοντά στην. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για τη βάση από την οποία αναχωρεί το προεδρικόΑκολούθησε η πολύωρη πτήση πάνω από τον Ατλαντικό, με το αεροσκάφος να προσγειώνεται τη Δευτέρα στη Ρίγα. Από την πρωτεύουσα της Λετονίας απογειώθηκε στη συνέχεια με προορισμό τη Μόσχα, όπου έφτασε την Τρίτη.Το μυστήριο γύρω από την πτήση εντείνεται καθώς δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για την αποστολή του αεροσκάφους.Σύμφωνα με το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο, δεν έχει γίνει γνωστό εάν το C-17 μετέφερε κάποιο συγκεκριμένο φορτίο ή επιβάτες, ούτε έχουν προκύψει περισσότερες λεπτομέρειες μετά την προσγείωσή του στη ρωσική πρωτεύουσα.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι το τελευταίο διάστημα στη Ρωσία αναμενόταν ενδεχόμενη επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και του γαμπρού του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.



Και οι δύο έχουν στο παρελθόν αναλάβει ρόλο Αμερικανών διαμεσολαβητών στις συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, αν και η συγκεκριμένη ειρηνευτική διαδικασία βρίσκεται αυτή την περίοδο σε αναστολή.



Δεν υπάρχουν, πάντως, στοιχεία που να συνδέουν την άφιξη του C-17 με πιθανή επίσκεψη των δύο ανδρών.



Πεσκόφ: Δεν έχω πληροφορίες Ερωτηθείς για την ασυνήθιστη άφιξη του αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν διαθέτει σχετική ενημέρωση.



«Όχι, δεν έχω αυτή την πληροφορία», απάντησε σε δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε εάν το Κρεμλίνο μπορεί να σχολιάσει την προσγείωση του αμερικανικού μεταγωγικού στο Βνούκοβο.



Το ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti, επικαλούμενο επίσης στοιχεία πτήσεων, μετέδωσε ότι το Boeing C-17A Globemaster III της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας έφτασε πράγματι την Τρίτη στο Βνούκοβο προερχόμενο από τη Ρίγα.



Τι είναι το C-17 Globemaster III Το Boeing C-17 Globemaster III είναι ένα από τα βασικά βαρέα στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει σχεδιαστεί για την ταχεία μεταφορά στρατευμάτων, στρατιωτικού εξοπλισμού και μεγάλων φορτίων.



Μπορεί να μεταφέρει περισσότερους από 77 τόνους φορτίου, ενώ ένα από τα σημαντικότερα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά του είναι η δυνατότητα απογείωσης και προσγείωσης σε σχετικά μικρούς και περιορισμένων υποδομών διαδρόμους.



Το C-17 βρίσκεται σε υπηρεσία με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ από το 1995 και χρησιμοποιείται τόσο για στρατιωτικές αποστολές όσο και για μεταφορές προσωπικού και υλικού σε μεγάλες αποστάσεις.