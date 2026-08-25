Απορρίφθηκε νέα προσπάθεια της Μάξγουελ να ανατρέψει την καταδίκη της για την υπόθεση Επστάιν: «Αβάσιμοι» οι ισχυρισμοί της, λέει ο δικαστής
Απορρίφθηκε νέα προσπάθεια της Μάξγουελ να ανατρέψει την καταδίκη της για την υπόθεση Επστάιν: «Αβάσιμοι» οι ισχυρισμοί της, λέει ο δικαστής
Η 64χρονη εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών για τον ρόλο της στη στρατολόγηση κοριτσιών για τον Επστάιν
Νέα προσπάθεια της Γκισλέιν Μάξγουελ να ανατρέψει την καταδίκη της για την υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών, απορρίφθηκε από αμερικανικό δικαστήριο.
Η 64χρονη Μάξγουελ εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών για τον ρόλο της στη στρατολόγηση κοριτσιών για τον Επστάιν.
Η Μάξγουελ είχε κριθεί ένοχη τον Δεκέμβριο του 2021 για πέντε κακουργηματικές κατηγορίες. Στη νέα προσφυγή της υποστήριξε ότι τα συνταγματικά δικαιώματά της είχαν παραβιαστεί «με πολλαπλούς τρόπους», ζητώντας να ανατραπεί η καταδίκη της.
Δικαστής στη Νέα Υόρκη, ωστόσο, απέρριψε τους ισχυρισμούς της, χαρακτηρίζοντάς τους «επιπόλαιους» και «αβάσιμους», ενώ περιέγραψε την προσφυγή της ως «μακροσκελή και ασυνάρτητη».
Ένα από τα βασικά επιχειρήματα της Μάξγουελ ήταν ότι έγγραφα σχετικά με την υπόθεση Επστάιν, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα νωρίτερα φέτος από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ενίσχυαν τον ισχυρισμό της ότι καταδικάστηκε άδικα.
Η εκτίμηση του δικαστηρίου ήταν ακριβώς αντίθετη. Σύμφωνα με την απόφαση, το συγκεκριμένο υλικό «κάθε άλλο παρά την απαλλάσσει», καθώς είτε λειτουργεί επιβαρυντικά για την ίδια είτε ενισχύει την ορθότητα της αρχικής καταδίκης της.
Παράλληλα, ο δικαστής προειδοποίησε τη Μάξγουελ για την κατάθεση νέων ανάλογων προσφυγών, επισημαίνοντας ότι μια περαιτέρω προσπάθεια με αντίστοιχους ισχυρισμούς δεν θα θεωρούνταν από το δικαστήριο ότι γίνεται «καλή τη πίστει».
Η 64χρονη Μάξγουελ εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών για τον ρόλο της στη στρατολόγηση κοριτσιών για τον Επστάιν.
Η Μάξγουελ είχε κριθεί ένοχη τον Δεκέμβριο του 2021 για πέντε κακουργηματικές κατηγορίες. Στη νέα προσφυγή της υποστήριξε ότι τα συνταγματικά δικαιώματά της είχαν παραβιαστεί «με πολλαπλούς τρόπους», ζητώντας να ανατραπεί η καταδίκη της.
Δικαστής στη Νέα Υόρκη, ωστόσο, απέρριψε τους ισχυρισμούς της, χαρακτηρίζοντάς τους «επιπόλαιους» και «αβάσιμους», ενώ περιέγραψε την προσφυγή της ως «μακροσκελή και ασυνάρτητη».
Ένα από τα βασικά επιχειρήματα της Μάξγουελ ήταν ότι έγγραφα σχετικά με την υπόθεση Επστάιν, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα νωρίτερα φέτος από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ενίσχυαν τον ισχυρισμό της ότι καταδικάστηκε άδικα.
Τα νέα έγγραφα για τον Επστάιν δεν τη δικαιώνουν
Η εκτίμηση του δικαστηρίου ήταν ακριβώς αντίθετη. Σύμφωνα με την απόφαση, το συγκεκριμένο υλικό «κάθε άλλο παρά την απαλλάσσει», καθώς είτε λειτουργεί επιβαρυντικά για την ίδια είτε ενισχύει την ορθότητα της αρχικής καταδίκης της.
Παράλληλα, ο δικαστής προειδοποίησε τη Μάξγουελ για την κατάθεση νέων ανάλογων προσφυγών, επισημαίνοντας ότι μια περαιτέρω προσπάθεια με αντίστοιχους ισχυρισμούς δεν θα θεωρούνταν από το δικαστήριο ότι γίνεται «καλή τη πίστει».
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