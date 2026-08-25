Οργή στο Νεπάλ για τον βιασμό και τη δολοφονία ενός κοριτσιού τριών ετών

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Αυστηρότερους νόμους ζητούν ακτιβιστές και πολιτικοί από την κυβέρνηση στο Νεπάλ μετά τον βιασμό και τη δολοφονία ενός τρίχρονου κοριτσιού.Στο Νεπάλ συνεχείς είναι διαδηλώσεις από την περασμένη εβδομάδα, οπότε βρέθηκε νεκρό το κορίτσι, τρεις ημέρες αφότου είχε εξαφανιστεί στην επαρχία Μαντές.Εννέα άτομα έχουν συλληφθεί σε σχέση με την υπόθεση, δήλωσε η τοπική αστυνομία στο BBC.Το έγκλημα έχει φέρει στο προσκήνιο απαιτήσεις για μεταρρυθμίσεις. Παράλληλα, η αστυνομία έχει κατηγορηθεί για αμέλεια στα αρχικά στάδια της έρευνας, αφού διαρρεύσαν στα κοινωνικά δίκτυα βίντεο ενός εφήβου υπόπτου.Μετά από ημέρες διαδηλώσεων στην πόλη Σιμάρα, η οικογένεια του θύματος συναντήθηκε με υπουργούς της κυβέρνησης και εξασφάλισε γραπτή συμφωνία το Σαββατοκύριακο.Η κυβέρνηση υποσχέθηκε να αναθεωρήσει τη νομοθεσία για τα σοβαρά αδικήματα και να δημιουργήσει ένα μνημείο προς τιμήν του παιδιού.Το περιστατικό άνοιξε επίσης μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Νεπάλ αντιμετωπίζει τους νεαρούς παραβάτες.«Αν εντοπιστούν και άλλοι αστυνομικοί, θα τιμωρηθούν και αυτοί. Έχουμε μηδενική ανοχή απέναντι σε τέτοιες πρακτικές.»Σύμφωνα με την Αστυνομία του Νεπάλ, από τον Ιούλιο του 2017 έως τον Ιούλιο του 2025 κατατέθηκαν περισσότερες από 25.500 καταγγελίες για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση. Από αυτές τις υποθέσεις, περισσότερες από 3.200 αφορούσαν θύματα ήταν ηλικίας κάτω των 10 ετών, σύμφωνα με την αστυνομία.