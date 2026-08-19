Η Τεχεράνη απειλεί τις χώρες του Κόλπου: Θα είστε συνένοχοι στις επιχειρήσεις αν βοηθήσετε τον αμερικανικό στρατό
Η Τεχεράνη απειλεί τις χώρες του Κόλπου: Θα είστε συνένοχοι στις επιχειρήσεις αν βοηθήσετε τον αμερικανικό στρατό
Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων μίλησε για τη μεγάλη παρουσία αμερικανικών αεροσκαφών σε βάσεις χωρών του Περσικού Κόλπου
Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν προειδοποίησαν - μετά τις ευρωπαϊκές χώρες - τις χώρες του Κόλπου να μην παράσχουν οποιαδήποτε βοήθεια στον αμερικανικό στρατό, τονίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα ισοδυναμούσε με συμμετοχή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ.
«Θέλουμε να προειδοποιήσουμε ότι οποιαδήποτε βοήθεια ή διευκόλυνση παρέχεται στον επιτιθέμενο αμερικανικό στρατό ισοδυναμεί με συμμετοχή στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση», δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, Αλί Αμπντολαχί, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Mehr.
Ο Αμπντολαχί αναφέρθηκε επίσης στην παρουσία μεγάλου αριθμού αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών σε βάσεις της περιοχής, αφήνοντας αιχμές για τη στάση των χωρών που τις φιλοξενούν.
«Φαίνεται απίθανο ένας τόσο μεγάλος αριθμός στρατιωτικών αεροσκαφών, ιδιαίτερα αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού, να βρίσκεται σε βάσεις της περιοχής χωρίς να το γνωρίζουν οι χώρες που τις φιλοξενούν», ανέφερε.
Στη συνέχεια έστειλε σαφές μήνυμα προς τις χώρες του Περσικού Κόλπου, οι οποίες έχουν δηλώσει ότι δεν θα επιτρέψουν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν το έδαφός τους για επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.
«Οι χώρες που βρέχονται από τον Περσικό Κόλπο και έχουν εκδώσει διάφορες ανακοινώσεις, δηλώνοντας ότι δεν θα επιτρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν το έδαφός τους εναντίον του Ιράν, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουμε πλήρη εικόνα της κατάστασης», προειδοποίησε ο Αμπντολαχί.
Δύο πηγές με γνώση των σχετικών συζητήσεων ανέφεραν στους FT ότι οι ιρανικές δυνάμεις έχουν αξιολογήσει σενάρια επιθέσεων εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη νοτιοανατολική Ευρώπη, μεταξύ άλλων στη Βουλγαρία. Η Σόφια ενέκρινε τον περασμένο μήνα τη χρήση της αεροπορικής βάσης Μπεζμέρ από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι μεταξύ των πιθανών στόχων αντιποίνων, σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης, βρίσκεται και η Κύπρος, όπου η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι είχε πληγεί από drone τον Μάρτιο.
Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξετάσει ξεχωριστά το ενδεχόμενο επίθεσης σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στα Στενά του Ορμούζ, εάν η σύγκρουση κλιμακωθεί περαιτέρω.
«Θέλουμε να προειδοποιήσουμε ότι οποιαδήποτε βοήθεια ή διευκόλυνση παρέχεται στον επιτιθέμενο αμερικανικό στρατό ισοδυναμεί με συμμετοχή στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση», δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, Αλί Αμπντολαχί, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Mehr.
Ο Αμπντολαχί αναφέρθηκε επίσης στην παρουσία μεγάλου αριθμού αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών σε βάσεις της περιοχής, αφήνοντας αιχμές για τη στάση των χωρών που τις φιλοξενούν.
«Φαίνεται απίθανο ένας τόσο μεγάλος αριθμός στρατιωτικών αεροσκαφών, ιδιαίτερα αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού, να βρίσκεται σε βάσεις της περιοχής χωρίς να το γνωρίζουν οι χώρες που τις φιλοξενούν», ανέφερε.
Στη συνέχεια έστειλε σαφές μήνυμα προς τις χώρες του Περσικού Κόλπου, οι οποίες έχουν δηλώσει ότι δεν θα επιτρέψουν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν το έδαφός τους για επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.
«Οι χώρες που βρέχονται από τον Περσικό Κόλπο και έχουν εκδώσει διάφορες ανακοινώσεις, δηλώνοντας ότι δεν θα επιτρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν το έδαφός τους εναντίον του Ιράν, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουμε πλήρη εικόνα της κατάστασης», προειδοποίησε ο Αμπντολαχί.
FT: Το Ιράν εξετάζει πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων στην ΕυρώπηΤο ενδεχόμενο να διευρύνει τον πόλεμο πέρα από τη Μέση Ανατολή, πλήττοντας ακόμη και αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, έχει εξετάσει το Ιράν σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση, σύμφωνα με πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στο ιρανικό καθεστώς και μίλησαν στους Financial Times.
Δύο πηγές με γνώση των σχετικών συζητήσεων ανέφεραν στους FT ότι οι ιρανικές δυνάμεις έχουν αξιολογήσει σενάρια επιθέσεων εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη νοτιοανατολική Ευρώπη, μεταξύ άλλων στη Βουλγαρία. Η Σόφια ενέκρινε τον περασμένο μήνα τη χρήση της αεροπορικής βάσης Μπεζμέρ από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι μεταξύ των πιθανών στόχων αντιποίνων, σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης, βρίσκεται και η Κύπρος, όπου η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι είχε πληγεί από drone τον Μάρτιο.
Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξετάσει ξεχωριστά το ενδεχόμενο επίθεσης σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στα Στενά του Ορμούζ, εάν η σύγκρουση κλιμακωθεί περαιτέρω.
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