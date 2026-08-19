Η Τεχεράνη απειλεί τις χώρες του Κόλπου: Θα είστε συνένοχοι στις επιχειρήσεις αν βοηθήσετε τον αμερικανικό στρατό

FT: Το Ιράν εξετάζει πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη

Το ενδεχόμενο να διευρύνει τον

πέρα από τη Μέση Ανατολή, πλήττοντας ακόμη και

στην

έχει εξετάσει το

σε περίπτωση που ο

προχωρήσει σε νέα

σύμφωνα με πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στο ιρανικό καθεστώς και μίλησαν στους

.

Δύο πηγές με γνώση των σχετικών συζητήσεων ανέφεραν στους

ότι οι ιρανικές δυνάμεις έχουν αξιολογήσει σενάρια επιθέσεων εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη νοτιοανατολική Ευρώπη, μεταξύ άλλων στη

Η Σόφια ενέκρινε τον περασμένο μήνα τη χρήση της αεροπορικής βάσης Μπεζμέρ από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι μεταξύ των πιθανών στόχων αντιποίνων, σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης, βρίσκεται και η

όπου η βρετανική βάση στο

είχε πληγεί από drone τον

Παράλληλα

σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξετάσει ξεχωριστά το ενδεχόμενο επίθεσης σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στα Στενά του Ορμούζ, εάν η σύγκρουση κλιμακωθεί περαιτέρω.