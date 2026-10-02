Ένας χρόνος φυλάκιση με αναστολή σε μάρτυρα για ψευδή κατάθεση στην υπόθεση του Παντελή Παντελίδη
ΕΛΛΑΔΑ
Παντελής Παντελίδης Μίνα Αρναούτη Τροχαίο Δυστύχημα

Ένας χρόνος φυλάκιση με αναστολή σε μάρτυρα για ψευδή κατάθεση στην υπόθεση του Παντελή Παντελίδη

Είχε καταθέσει ότι σήκωσε τον Παντελή Παντελίδη από το έδαφος και τον τοποθέτησε στη θέση του συνοδηγού – Αθωώθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος

Ένας χρόνος φυλάκιση με αναστολή σε μάρτυρα για ψευδή κατάθεση στην υπόθεση του Παντελή Παντελίδη
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Σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή καταδικάστηκε σήμερα για ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση μάρτυρας στην υπόθεση του Παντελή Παντελίδη.

Στον μάρτυρα δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Πρόκειται για το πρόσωπο που είχε δηλώσει ότι σήκωσε τον Παντελή Παντελίδη από το έδαφος, όπου είχε πέσει, και τον τοποθέτησε μέσα στο αυτοκίνητο, στη θέση του συνοδηγού.

Ο συγκεκριμένος μάρτυρας είχε εμφανιστεί σχεδόν πέντε χρόνια μετά το τροχαίο, ενώ η υπόθεση είχε ήδη αρχειοθετηθεί.

Για ψευδή κατάθεση κατηγορούνταν και δεύτερο πρόσωπο, το οποίο αθωώθηκε.

Ανάρτηση για την απόφαση της Δικαιοσύνης έκανε και η Μίνα Αρναούτη η οποία μεταξύ άλλων ευχαρίστησε τους δικηγόρους της για «την ανάδειξη της αλήθειας».

Ένας χρόνος φυλάκιση με αναστολή σε μάρτυρα για ψευδή κατάθεση στην υπόθεση του Παντελή Παντελίδη
6 ΣΧΟΛΙΑ

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