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Τραγικός θάνατος τουρίστριας στη Ρόδο, χτυπήθηκε από κεραυνό
Τραγικός θάνατος τουρίστριας στη Ρόδο, χτυπήθηκε από κεραυνό
Η 58χρονη χτυπήθηκε από κεραυνό ενώ περπατούσε με τον σύζυγό της στην περιοχή Λοθιάρικα και κατέληξε επί τόπου
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι (2/10) στη νότια Ρόδο, όπου μία 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η 58χρονη χτυπήθηκε από κεραυνό και κατέληξε επί τόπου. Η τουρίστρια περπατούσε στην περιοχή Λοθιάρικα στα Λάερμα, μαζί με τον σύζυγό της, όταν έγινε το τραγικό συμβάν, όπως αναφέρει το dimokratiki.gr.
Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφυγμό και δεν κατέστη δυνατό να της παρασχεθεί βοήθεια.
Η 58χρονη μαζί με τον σύζυγό της διέμεναν σε ξενοδοχείο στα Λοθιάρικα.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η 58χρονη χτυπήθηκε από κεραυνό και κατέληξε επί τόπου. Η τουρίστρια περπατούσε στην περιοχή Λοθιάρικα στα Λάερμα, μαζί με τον σύζυγό της, όταν έγινε το τραγικό συμβάν, όπως αναφέρει το dimokratiki.gr.
Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφυγμό και δεν κατέστη δυνατό να της παρασχεθεί βοήθεια.
Η 58χρονη μαζί με τον σύζυγό της διέμεναν σε ξενοδοχείο στα Λοθιάρικα.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
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