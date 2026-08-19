Ένταση Ιράν-ΗΑΕ: Η Τεχεράνη διαψεύδει την εκτόξευση πυραύλων, το Αμπού Ντάμπι αναστέλλει τις συναλλαγές
Ένταση Ιράν-ΗΑΕ: Η Τεχεράνη διαψεύδει την εκτόξευση πυραύλων, το Αμπού Ντάμπι αναστέλλει τις συναλλαγές
Τα Εμιράτα ανέστειλαν μέχρι νεοτέρας όλες τις εμπορικές ανταλλαγές και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές με την Τεχεράνη
Το Ιράν διέψευσε κατηγορηματικά ότι εκτόξευσε πυραύλους εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μετά την κατηγορία του Αμπού Ντάμπι ότι δύο βαλλιστικοί πύραυλοι στοχοποίησαν πλοία της χώρας στον Κόλπο. Η νέα ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών οδήγησε τα ΗΑΕ στην απόφαση να αναστείλουν όλες τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους με την Τεχεράνη.
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη «απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατά τον οποίο το Ιράν εκτόξευσε πύραυλο εναντίον της χώρας αυτής».
Παράλληλα, χαρακτήρισε την κατηγορία επιζήμια για την εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών της περιοχής, καθώς και για τις προσπάθειες που καταβάλλονται με στόχο την αποκατάσταση της περιφερειακής ασφάλειας.
Η αντίδραση της ιρανικής διπλωματίας ήρθε μετά την κατηγορία του Αμπού Ντάμπι ότι δύο βαλλιστικοί πύραυλοι στοχοποίησαν πλοία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον Κόλπο την Τρίτη.
Την απόφαση ανακοίνωσε μέσω X η διευθύντρια επικοινωνίας του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΑΕ, Άφρα αλ Χαμέλι.
«Υπό το φως των κλιμακώσεων στην περιοχή (...) όλες οι εμπορικές ανταλλαγές και οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές με το Ιράν ανεστάλησαν μέχρι νεοτέρας», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη «απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατά τον οποίο το Ιράν εκτόξευσε πύραυλο εναντίον της χώρας αυτής».
Παράλληλα, χαρακτήρισε την κατηγορία επιζήμια για την εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών της περιοχής, καθώς και για τις προσπάθειες που καταβάλλονται με στόχο την αποκατάσταση της περιφερειακής ασφάλειας.
Η αντίδραση της ιρανικής διπλωματίας ήρθε μετά την κατηγορία του Αμπού Ντάμπι ότι δύο βαλλιστικοί πύραυλοι στοχοποίησαν πλοία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον Κόλπο την Τρίτη.
Τα ΗΑΕ αναστέλλουν τις συναλλαγές με το ΙράνΤα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν αργά το βράδυ της Τρίτης ότι προχωρούν στην αναστολή όλων των «εμπορικών ανταλλαγών» και «χρηματοοικονομικών συναλλαγών» με το Ιράν μέχρι νεοτέρας.
Την απόφαση ανακοίνωσε μέσω X η διευθύντρια επικοινωνίας του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΑΕ, Άφρα αλ Χαμέλι.
«Υπό το φως των κλιμακώσεων στην περιοχή (...) όλες οι εμπορικές ανταλλαγές και οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές με το Ιράν ανεστάλησαν μέχρι νεοτέρας», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.
مديرة الاتصال الإستراتيجي في وزارة الخارجية: وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران— MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) August 18, 2026
Director of the Strategic Communications Department at MoFA: All Trade, Commercial Exchange, and Financial Transactions with Iran Halted pic.twitter.com/PQczXyDNRX
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