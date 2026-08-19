Ένταση Ιράν-ΗΑΕ: Η Τεχεράνη διαψεύδει την εκτόξευση πυραύλων, το Αμπού Ντάμπι αναστέλλει τις συναλλαγές
ΚΟΣΜΟΣ
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Ιράν

Ένταση Ιράν-ΗΑΕ: Η Τεχεράνη διαψεύδει την εκτόξευση πυραύλων, το Αμπού Ντάμπι αναστέλλει τις συναλλαγές

Τα Εμιράτα ανέστειλαν μέχρι νεοτέρας όλες τις εμπορικές ανταλλαγές και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές με την Τεχεράνη

Ένταση Ιράν-ΗΑΕ: Η Τεχεράνη διαψεύδει την εκτόξευση πυραύλων, το Αμπού Ντάμπι αναστέλλει τις συναλλαγές
3 ΣΧΟΛΙΑ
Το Ιράν διέψευσε κατηγορηματικά ότι εκτόξευσε πυραύλους εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μετά την κατηγορία του Αμπού Ντάμπι ότι δύο βαλλιστικοί πύραυλοι στοχοποίησαν πλοία της χώρας στον Κόλπο. Η νέα ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών οδήγησε τα ΗΑΕ στην απόφαση να αναστείλουν όλες τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους με την Τεχεράνη.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη «απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατά τον οποίο το Ιράν εκτόξευσε πύραυλο εναντίον της χώρας αυτής».

Παράλληλα, χαρακτήρισε την κατηγορία επιζήμια για την εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών της περιοχής, καθώς και για τις προσπάθειες που καταβάλλονται με στόχο την αποκατάσταση της περιφερειακής ασφάλειας.

Η αντίδραση της ιρανικής διπλωματίας ήρθε μετά την κατηγορία του Αμπού Ντάμπι ότι δύο βαλλιστικοί πύραυλοι στοχοποίησαν πλοία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον Κόλπο την Τρίτη.

Τα ΗΑΕ αναστέλλουν τις συναλλαγές με το Ιράν

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν αργά το βράδυ της Τρίτης ότι προχωρούν στην αναστολή όλων των «εμπορικών ανταλλαγών» και «χρηματοοικονομικών συναλλαγών» με το Ιράν μέχρι νεοτέρας.

Την απόφαση ανακοίνωσε μέσω X η διευθύντρια επικοινωνίας του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΑΕ, Άφρα αλ Χαμέλι.

«Υπό το φως των κλιμακώσεων στην περιοχή (...) όλες οι εμπορικές ανταλλαγές και οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές με το Ιράν ανεστάλησαν μέχρι νεοτέρας», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μέλλον της τεχνολογίας

Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης