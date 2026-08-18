Λειτουργεί και πάλι κανονικά το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία: Περιορίστηκε η κατάσταση επιφυλακής για την Αίτνα
ΚΟΣΜΟΣ
Σικελία Αεροδρομίο Αίτνα

Λειτουργεί και πάλι κανονικά το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία: Περιορίστηκε η κατάσταση επιφυλακής για την Αίτνα

Τις τελευταίες ημέρες ακυρώθηκαν τουλάχιστον οκτακόσιες πτήσεις που είχαν ως προορισμό το αεροδρόμιο

Λειτουργεί και πάλι κανονικά το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία: Περιορίστηκε η κατάσταση επιφυλακής για την Αίτνα
Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία Sac, η οποία διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της Κατάνιας, από σήμερα οι απογειώσεις και προσγειώσεις αεροσκαφών στον συγκεκριμένο αερολιμένα πραγματοποιούνται κανονικά, αφού σε σχετική σύσκεψη αποφασίστηκε η άρση όλων των σχετικών απαγορεύσεων και περιορισμών.

Η επιστροφή στην κανονική λειτουργία του αεροδρομίου οφείλεται στο ότι η κατάσταση επιφυλακής, που συνδέεται με την εκρηκτική δραστηριότητα του ηφαιστείου της Αίτνας, δεν βρίσκεται πλέον στο «κόκκινο», αλλά έχει μειωθεί στο «πορτοκαλί επίπεδο».

Υπενθυμίζεται ότι η νέα αυτή έκρηξη του «πύρινου γίγαντα» της Σικελίας άρχισε πριν δυο εβδομάδες και ότι, ως συνέπειά της, ακυρώθηκαν τουλάχιστον οκτακόσιες πτήσεις που είχαν ως προορισμό το αεροδρόμιο Φονταναρόσα της Κατάνης. Η οικονομική ζημία για τον τοπικό τουρισμό ξεπερνά, σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, τα πενήντα εκατομμύρια ευρώ.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μέλλον της τεχνολογίας

Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης