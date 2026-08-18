Λειτουργεί και πάλι κανονικά το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία: Περιορίστηκε η κατάσταση επιφυλακής για την Αίτνα
Λειτουργεί και πάλι κανονικά το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία: Περιορίστηκε η κατάσταση επιφυλακής για την Αίτνα
Τις τελευταίες ημέρες ακυρώθηκαν τουλάχιστον οκτακόσιες πτήσεις που είχαν ως προορισμό το αεροδρόμιο
Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία Sac, η οποία διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της Κατάνιας, από σήμερα οι απογειώσεις και προσγειώσεις αεροσκαφών στον συγκεκριμένο αερολιμένα πραγματοποιούνται κανονικά, αφού σε σχετική σύσκεψη αποφασίστηκε η άρση όλων των σχετικών απαγορεύσεων και περιορισμών.
Η επιστροφή στην κανονική λειτουργία του αεροδρομίου οφείλεται στο ότι η κατάσταση επιφυλακής, που συνδέεται με την εκρηκτική δραστηριότητα του ηφαιστείου της Αίτνας, δεν βρίσκεται πλέον στο «κόκκινο», αλλά έχει μειωθεί στο «πορτοκαλί επίπεδο».
Υπενθυμίζεται ότι η νέα αυτή έκρηξη του «πύρινου γίγαντα» της Σικελίας άρχισε πριν δυο εβδομάδες και ότι, ως συνέπειά της, ακυρώθηκαν τουλάχιστον οκτακόσιες πτήσεις που είχαν ως προορισμό το αεροδρόμιο Φονταναρόσα της Κατάνης. Η οικονομική ζημία για τον τοπικό τουρισμό ξεπερνά, σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, τα πενήντα εκατομμύρια ευρώ.
Η επιστροφή στην κανονική λειτουργία του αεροδρομίου οφείλεται στο ότι η κατάσταση επιφυλακής, που συνδέεται με την εκρηκτική δραστηριότητα του ηφαιστείου της Αίτνας, δεν βρίσκεται πλέον στο «κόκκινο», αλλά έχει μειωθεί στο «πορτοκαλί επίπεδο».
Υπενθυμίζεται ότι η νέα αυτή έκρηξη του «πύρινου γίγαντα» της Σικελίας άρχισε πριν δυο εβδομάδες και ότι, ως συνέπειά της, ακυρώθηκαν τουλάχιστον οκτακόσιες πτήσεις που είχαν ως προορισμό το αεροδρόμιο Φονταναρόσα της Κατάνης. Η οικονομική ζημία για τον τοπικό τουρισμό ξεπερνά, σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, τα πενήντα εκατομμύρια ευρώ.
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