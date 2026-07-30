Aktor: Στα 78,53 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ
Aktor: Στα 78,53 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ
Ο συνολικός αριθμός μετοχών διαιρείται σε 261.780.241 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη
Η Aktor προέβη σε επίσημη ενημέρωση σχετικά με το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου και τον συνολικό αριθμό μετοχών, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης και της πιστοποίησης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) με καταβολή μετρητών. Ειδικότερα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 78.534.072,30 ευρώ.
Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «Aktor Όμιλος Εταιρειών» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «AKTOR»), γνωστοποιεί σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007 όπως ισχύει, ότι σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 19.7.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυνάμει της εξουσιοδότησης η οποία του χορηγήθηκε με την από 16.7.2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, και της πιστοποίησης της εμπρόθεσμης καταβολής αυτής η οποία έλαβε χώρα σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 δυνάμει της από 27.07.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της βάσει σχετικής έκθεσης από ελεγκτική εταιρεία, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εβδομήντα δύο και τριάντα λεπτών (€78.534.072,30) διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα μία εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες διακόσιες σαράντα μία (261.780.241) κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη.
Από τις ως άνω μετοχές, οι 261.750.241 μετοχές έχουν δικαίωμα ψήφου καθότι οι υπόλοιπες 30.000 είναι ίδιες μετοχές των οποίων τα δικαιώματα ψήφου αναστέλλονται σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1α του Ν. 4548/2018.
Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «Aktor Όμιλος Εταιρειών» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «AKTOR»), γνωστοποιεί σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007 όπως ισχύει, ότι σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 19.7.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυνάμει της εξουσιοδότησης η οποία του χορηγήθηκε με την από 16.7.2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, και της πιστοποίησης της εμπρόθεσμης καταβολής αυτής η οποία έλαβε χώρα σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 δυνάμει της από 27.07.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της βάσει σχετικής έκθεσης από ελεγκτική εταιρεία, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εβδομήντα δύο και τριάντα λεπτών (€78.534.072,30) διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα μία εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες διακόσιες σαράντα μία (261.780.241) κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη.
Από τις ως άνω μετοχές, οι 261.750.241 μετοχές έχουν δικαίωμα ψήφου καθότι οι υπόλοιπες 30.000 είναι ίδιες μετοχές των οποίων τα δικαιώματα ψήφου αναστέλλονται σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1α του Ν. 4548/2018.
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