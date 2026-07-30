Νεκρός 26χρονος σε τροχαίο στη Δωδώνη
ΕΛΛΑΔΑ
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Νεκρός 26χρονος σε τροχαίο στη Δωδώνη

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 1:15 μετά τα μεσάνυχτα, στο 3ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ψήνας-Πολυγύρου

Νεκρός 26χρονος σε τροχαίο στη Δωδώνη
Ένας 26χρονος έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Πέμπτης σε τροχαίο δυστύχημα στον δήμο Δωδώνης.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 1:15 μετά τα μεσάνυχτα, στο 3ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ψήνας – Πολυγύρου.

Το τροχαίο συνέβη όταν για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 26χρονος εξετράπη της πορείας του προς τα δεξιά και ανατράπηκε εκτός οδοστρώματος με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως για τον άτυχο νέο ήταν ήδη αργά.

Τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το νέο θανατηφόρο τροχαίο διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Δωδώνης, που διενεργεί την προανάκριση.

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