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Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα στην περιοχή Χάρακας, δείτε βίντεο
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα στην περιοχή Χάρακας, δείτε βίντεο
Εστάλη μήνυμα από το 112 λίγο μετά τις 11:00 το πρωί - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο από την πρώτη στιγμή - Η φωτιά ξέσπασε πάνω στο δρόμο κοντά στη θάλασσα
Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί (30/7) στην περιοχή Χάρακας της Κερατέας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Λίγο μετά τις 12:00 η πυρκαγιά τελικά οριοθετήθηκε.
Στο σημείο από την πρώτη στιγμή έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο.
Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες και μηχάνημα έργου των δήμων Σαρωνικού και Λαυρίου.
Σύμφωνα με όσα είπε νωρίτερα μιλώντας στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς η φωτιά έχει ξεσπάσει δίπλα στο δρόμο σε κοντινή απόσταση από τη θάλασσα. «Οι άνεμοι αυτή τη στιγμή σπρώχνουν τη φωτιά προς τη θάλασσα. Προσπαθούμε να την περιορίσουμε άμεσα σε περίπτωση που αλλάξουν οι άνεμοι», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Όπως πρόσθεσε ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, αυτή τη στιγμή ρίψεις πραγματοποιούν μόνο ελικόπτερα, καθώς τα αεροσκάφη που επιχειρούσαν νωρίτερα, λόγω των ισχυρών ανέμων, δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν αποτελεσματικές ρίψεις νερού, αφού ο αέρας παρέσερνε το νερό και δεν έφτανε στο σημείο της φωτιάς.
Στο σημείο από την πρώτη στιγμή έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο.
Μήνυμα από το 112Μάλιστα στις 11:22 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
Αναλυτικότερα στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 95 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές 27 οχήματα,ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Χάρακας της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες και μηχάνημα έργου των δήμων Σαρωνικού και Λαυρίου.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Σύμφωνα με όσα είπε νωρίτερα μιλώντας στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς η φωτιά έχει ξεσπάσει δίπλα στο δρόμο σε κοντινή απόσταση από τη θάλασσα. «Οι άνεμοι αυτή τη στιγμή σπρώχνουν τη φωτιά προς τη θάλασσα. Προσπαθούμε να την περιορίσουμε άμεσα σε περίπτωση που αλλάξουν οι άνεμοι», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Όπως πρόσθεσε ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, αυτή τη στιγμή ρίψεις πραγματοποιούν μόνο ελικόπτερα, καθώς τα αεροσκάφη που επιχειρούσαν νωρίτερα, λόγω των ισχυρών ανέμων, δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν αποτελεσματικές ρίψεις νερού, αφού ο αέρας παρέσερνε το νερό και δεν έφτανε στο σημείο της φωτιάς.
Σημειώνεται πως η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσειςΛόγω πυρκαγιάς πραγματοποιούνται εκτροπές κυκλοφορίας στη Λ. Αθηνών–Σουνίου, στο ύψος της οδού Θησείου (ρεύμα προς Αθήνα) και στο ύψος της Παναγίας Καταφυγιώτισσας (ρεύμα προς Σούνιο).
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