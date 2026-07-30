Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα στην περιοχή Χάρακας, δείτε βίντεο

Μήνυμα από το 112

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🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Χάρακας της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

Αναλυτικότερα στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 95 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές 27 οχήματα,ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.



Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες και μηχάνημα έργου των δήμων Σαρωνικού και Λαυρίου.



Δείτε βίντεο από το σημείο:



Σύμφωνα με όσα είπε νωρίτερα μιλώντας στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Λαυρεωτικής,

η φωτιά έχει ξεσπάσει δίπλα στο δρόμο σε κοντινή απόσταση από τη θάλασσα. «

σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, αυτή τη στιγμή ρίψεις πραγματοποιούν μόνο ελικόπτερα, καθώς τα αεροσκάφη που επιχειρούσαν νωρίτερα, λόγω των ισχυρών ανέμων, δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν αποτελεσματικές ρίψεις νερού, αφού ο αέρας παρέσερνε το νερό και δεν έφτανε στο σημείο της φωτιάς.

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