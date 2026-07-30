Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Εργαζόμενοι σε φέρετρα και... «πελάτες» στις ξαπλώστρες: Τα απίστευτα κόλπα εργοδοτών για να παρακάμψουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας
Εργαζόμενοι σε φέρετρα και... «πελάτες» στις ξαπλώστρες: Τα απίστευτα κόλπα εργοδοτών για να παρακάμψουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας
Ανάμεσα στα πιο ακραία περιστατικά που έχουν καταγραφεί είναι σε άλλη επιχείρηση τυποποιημένων προϊόντων, όπου εργαζόμενοι εντοπίστηκαν μέσα σε ψυκτικούς θαλάμους
Οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας έχουν ενταθεί κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, με τους επιθεωρητές να εντοπίζουν ευφάνταστες αλλά παράνομες πρακτικές που χρησιμοποιούν ορισμένοι εργοδότες για να παρακάμψουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας και να αποφύγουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, μία από τις πιο συνηθισμένες μεθοδεύσεις είναι να εμφανίζονται εργαζόμενοι ως «υπεύθυνοι» τμημάτων, ώστε να εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης της ψηφιακής κάρτας. Μάλιστα σε έλεγχο σε σούπερ μάρκετ, σχεδόν όλοι οι υπάλληλοι είχαν χαρακτηριστεί υπεύθυνοι διαφορετικών τμημάτων, παρότι εκτελούσαν κανονικά καθήκοντα πωλητών ή ταμιών.
Στην εστίαση και τα beach bars έχουν καταγραφεί επίσης περιστατικά όπου, μόλις εμφανίζονται οι επιθεωρητές, οι εργαζόμενοι αφήνουν τους δίσκους και προσποιούνται τους πελάτες, καθίζοντας στις ξαπλώστρες ή μπαίνοντας στη θάλασσα. Σε άλλη περίπτωση, εργαζόμενος που εξυπηρετούσε πελάτες παρουσιάστηκε ως λουόμενος, ενώ ο ιδιοκτήτης ανέλαβε προσωρινά το σέρβις.
Συχνό είναι και το φαινόμενο εργαζόμενοι να βρίσκονται στον χώρο εργασίας αρκετή ώρα πριν από την έναρξη της βάρδιάς τους χωρίς να καταγράφεται χρόνος εργασίας. Σε περίπτωση ελέγχου υποστηρίζεται ότι βρίσκονται εκεί μόνο για καφέ ή προετοιμασία, ωστόσο οι επιθεωρητές εξετάζουν αν στην πράξη παρέχουν κανονική εργασία.
Ανάμεσα στα πιο ακραία περιστατικά που έχουν καταγραφεί είναι υπόθεση σε βιοτεχνία ξυλείας, όπου εργοδότης φέρεται να ζήτησε από εργαζόμενους να κρυφτούν μέσα σε φέρετρα κατά τη διάρκεια ελέγχου. Σε άλλη επιχείρηση τυποποιημένων προϊόντων, εργαζόμενοι εντοπίστηκαν μέσα σε ψυκτικούς θαλάμους, ενώ σε κατάστημα ένδυσης είχαν κρυφτεί στα δοκιμαστήρια, με την ιδιοκτήτρια να υποστηρίζει ότι εργαζόταν μόνη της.
*Η φωτογραφία είναι αρχείου
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, μία από τις πιο συνηθισμένες μεθοδεύσεις είναι να εμφανίζονται εργαζόμενοι ως «υπεύθυνοι» τμημάτων, ώστε να εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης της ψηφιακής κάρτας. Μάλιστα σε έλεγχο σε σούπερ μάρκετ, σχεδόν όλοι οι υπάλληλοι είχαν χαρακτηριστεί υπεύθυνοι διαφορετικών τμημάτων, παρότι εκτελούσαν κανονικά καθήκοντα πωλητών ή ταμιών.
Στην εστίαση και τα beach bars έχουν καταγραφεί επίσης περιστατικά όπου, μόλις εμφανίζονται οι επιθεωρητές, οι εργαζόμενοι αφήνουν τους δίσκους και προσποιούνται τους πελάτες, καθίζοντας στις ξαπλώστρες ή μπαίνοντας στη θάλασσα. Σε άλλη περίπτωση, εργαζόμενος που εξυπηρετούσε πελάτες παρουσιάστηκε ως λουόμενος, ενώ ο ιδιοκτήτης ανέλαβε προσωρινά το σέρβις.
Συχνό είναι και το φαινόμενο εργαζόμενοι να βρίσκονται στον χώρο εργασίας αρκετή ώρα πριν από την έναρξη της βάρδιάς τους χωρίς να καταγράφεται χρόνος εργασίας. Σε περίπτωση ελέγχου υποστηρίζεται ότι βρίσκονται εκεί μόνο για καφέ ή προετοιμασία, ωστόσο οι επιθεωρητές εξετάζουν αν στην πράξη παρέχουν κανονική εργασία.
Ανάμεσα στα πιο ακραία περιστατικά που έχουν καταγραφεί είναι υπόθεση σε βιοτεχνία ξυλείας, όπου εργοδότης φέρεται να ζήτησε από εργαζόμενους να κρυφτούν μέσα σε φέρετρα κατά τη διάρκεια ελέγχου. Σε άλλη επιχείρηση τυποποιημένων προϊόντων, εργαζόμενοι εντοπίστηκαν μέσα σε ψυκτικούς θαλάμους, ενώ σε κατάστημα ένδυσης είχαν κρυφτεί στα δοκιμαστήρια, με την ιδιοκτήτρια να υποστηρίζει ότι εργαζόταν μόνη της.
*Η φωτογραφία είναι αρχείου
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