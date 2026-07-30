Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό: Οι τελευταίες αλλαγές πριν από την υπογραφή της ΚΥΑ
Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό: Οι τελευταίες αλλαγές πριν από την υπογραφή της ΚΥΑ
Κόφτης στις στρατηγικές επενδύσεις στις κορεσμένες περιοχές, όριο 350 κλινών, ρυθμίσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και νέες προβλέψεις για την κατηγοριοποίηση των προορισμών
Με περιορισμένες αλλά ουσιαστικές αλλαγές σε επιμέρους διατάξεις, χωρίς να μεταβάλλεται ο βασικός σχεδιασμός του, το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, βρίσκεται πλέον στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις τελικές αποφάσεις. Μετά την ολοκλήρωση της πολύμηνης διαβούλευσης και της επεξεργασίας των παρατηρήσεων των εμπλεκόμενων φορέων, το σχέδιο εισέρχεται στην τελευταία φάση πριν από την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.
Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνονται στη γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας προς το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΧΩΘΑ), η οποία έχει ήδη διαβιβαστεί στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η γνωμοδότηση έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν δεσμεύει το υπουργείο, το οποίο διατηρεί τον τελευταίο λόγο στις τελικές διατυπώσεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ως εκ τούτου, δεν αποκλείεται να υπάρξουν επιμέρους διαφοροποιήσεις στο τελικό κείμενο πριν από την υπογραφή του. Το χρονοδιάγραμμα, πάντως, παραμένει ιδιαίτερα ασφυκτικό, καθώς οι σχετικές ΚΥΑ για τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια πρέπει να εκδοθούν έως το τέλος του μήνα, αποτελώντας ορόσημο του Ταμείου Ανάκαμψης.
Μία από τις προτεινόμενες αλλαγές του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου αφορά τις τουριστικά ανεπτυγμένες και τις κορεσμένες νησιωτικές περιοχές. Σε αντίθεση με το σχέδιο που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, το οποίο δεν προέβλεπε σχετικό περιορισμό, το τελικό κείμενο εισάγει ρητή απαγόρευση χωροθέτησης στρατηγικών τουριστικών επενδύσεων στα νησιά της Ομάδας Ι (άνω των 250 τ.χλμ.) και της Ομάδας ΙΙ (20-250 τ.χλμ.) μέσω Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) και Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ). Στις περιοχές αυτές θα επιτρέπεται πλέον μόνο η ανάπτυξη Οργανωμένων Υποδοχέων Τουριστικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΤΔ), δηλαδή οργανωμένων τουριστικών αναπτύξεων που προβλέπονται από τον χωροταξικό σχεδιασμό. Ενδεικτικά, στην Ομάδα Ι (άνω των 250 τ.χλμ.) περιλαμβάνονται η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά, η Ρόδος, η Κως, η Λέσβος, η Σάμος, η Χίος, η Νάξος και η Ζάκυνθος, ενώ στην Ομάδα ΙΙ (20-250 τ.χλμ.) εντάσσονται, μεταξύ άλλων, η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος, η Τήνος, η Σύρος, η Μήλος, η Σίφνος, η Σκιάθος, η Σκόπελος και η Αίγινα.
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Η γνωμοδότησηΣύμφωνα με πληροφορίες, οι παρεμβάσεις που ενσωματώθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας (ΕΣΧ) κινούνται κυρίως στη λογική της βελτίωσης επιμέρους διατάξεων και όχι της αλλαγής φιλοσοφίας του σχεδίου. Οι σημαντικότερες αφορούν τις στρατηγικές τουριστικές επενδύσεις, το μέγεθος των νέων ξενοδοχειακών μονάδων, τη διαχείριση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, την απόσταση των τουριστικών εγκαταστάσεων από την ακτογραμμή και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορεί να αναθεωρείται η κατηγοριοποίηση των τουριστικών περιοχών.
Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνονται στη γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας προς το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΧΩΘΑ), η οποία έχει ήδη διαβιβαστεί στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η γνωμοδότηση έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν δεσμεύει το υπουργείο, το οποίο διατηρεί τον τελευταίο λόγο στις τελικές διατυπώσεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ως εκ τούτου, δεν αποκλείεται να υπάρξουν επιμέρους διαφοροποιήσεις στο τελικό κείμενο πριν από την υπογραφή του. Το χρονοδιάγραμμα, πάντως, παραμένει ιδιαίτερα ασφυκτικό, καθώς οι σχετικές ΚΥΑ για τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια πρέπει να εκδοθούν έως το τέλος του μήνα, αποτελώντας ορόσημο του Ταμείου Ανάκαμψης.
Μία από τις προτεινόμενες αλλαγές του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου αφορά τις τουριστικά ανεπτυγμένες και τις κορεσμένες νησιωτικές περιοχές. Σε αντίθεση με το σχέδιο που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, το οποίο δεν προέβλεπε σχετικό περιορισμό, το τελικό κείμενο εισάγει ρητή απαγόρευση χωροθέτησης στρατηγικών τουριστικών επενδύσεων στα νησιά της Ομάδας Ι (άνω των 250 τ.χλμ.) και της Ομάδας ΙΙ (20-250 τ.χλμ.) μέσω Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) και Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ). Στις περιοχές αυτές θα επιτρέπεται πλέον μόνο η ανάπτυξη Οργανωμένων Υποδοχέων Τουριστικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΤΔ), δηλαδή οργανωμένων τουριστικών αναπτύξεων που προβλέπονται από τον χωροταξικό σχεδιασμό. Ενδεικτικά, στην Ομάδα Ι (άνω των 250 τ.χλμ.) περιλαμβάνονται η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά, η Ρόδος, η Κως, η Λέσβος, η Σάμος, η Χίος, η Νάξος και η Ζάκυνθος, ενώ στην Ομάδα ΙΙ (20-250 τ.χλμ.) εντάσσονται, μεταξύ άλλων, η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος, η Τήνος, η Σύρος, η Μήλος, η Σίφνος, η Σκιάθος, η Σκόπελος και η Αίγινα.
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